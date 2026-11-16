पाकिस्तान क्रिकेट के सूरमा मोहम्मद युसूफ ने भारत की अंडर 19 टीम के सेल‍िब्रेशन के बाद कहा कि आप देश ही नहीं, मां-बाप के संस्कार भी द‍िखाते हैं.... युसूफ ने भारत की अंडर 19 टीम के सेल‍िब्रेशन को लेकर यह भी कहा कि सच‍िन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन, सईद अनवर से सीखने की जरूरत है. उन्होंने जीत-हार में संयम बरतने की नसीहत दी.

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एक और सूरमा शोएब अख्तर ने भारत की जीत पर कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि इसमें मूल्यों का भी ध्यान रखा जाता है. सहवाग और सौरव गांगुली के साथ अपने रिश्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि मैदान पर प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उनके बीच हमेशा सम्मान बना रहा.

ठीक है मोहम्मद युसूफ और शोएब अख्तर की की बात एकबारगी को मान भी लेते हैं...

मान लेते हैं कि भारतीय टीम का 14 नवंबर को हुआ जश्न 'ज्यादा' था थोड़ा Over था, तो सवाल है कि पाकिस्तान की टीम ने 8 नवंबर को लीग मुकाबले में जब भारतीय टीम को हराया तो पाकिस्तानी टीम के बैटर हमजा जहूर का 'पर्चीछाप जश्न' क्या था? वो लीग मैच जीतकर क्या साब‍ित करना क्या चाहते थे. वो भी तो एक मुकाबला मात्र ही था ना...?

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पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने भारत के खिलाफ 8 नवंबर को हुए मुकाबले में 3 विकेट से जीत दर्ज की. भारत की टीम 208 रन पर सिमट गई थी. जवाब में पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में 7 विकेट खोकर 209 रन बना लिए. हमजा जहूर इस जीत के हीरो रहे. उन्होंने 108 गेंदों पर नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने थे. मैच उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी टीम जीती थी.

Pakistan celebrated the first win like they had already conquered Asia! 😂 They forgot one little detail: THE FINAL! India saved the biggest celebration for the biggest moment. Pakistan won a match, India lifted the trophy! 🏆🇮🇳🔥 #Under19AsiaCup #INDU19vPAKU19 https://t.co/WORSpkxhJT

अब शोएब अख्तर और मोहम्मद युसूफ से यह पूछ‍िए कि उस मुकाबले में जीत के बाद पाकिस्तानी टीम ने मैदान में जो किया वो क्या था? तब क्या मोहम्मद युसूफ और शोएब अख्तर सो रहे थे? तब उन्होंने अपनी पाकिस्तानी टीम को खेल भावना, संयम बरतने की अपील क्यों नहीं की.

यानी साफ है कि पाकिस्तान के द‍िग्गज भी भारत के जश्न पर केवल इसील‍िए कमेंटबाजी कर रहे हैं ताकि वो मौजूं बने रहें, सभी को मालूम है कि अगर वो भारत के ख‍िलाफ कुछ भी भी बोलेंगे तो लाइमलाइट म‍िलेगी. ऐसे में यह बेहतर है कि शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसफ जैसे पाकिस्तानी द‍िग्गज पहले अपने जून‍ियर ख‍िलाड़‍ियों को नसीहत दें.

क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर आप कुछ भी उटपटांग हरकत करेंगे तो उसका जवाब म‍िलेगा. इसके पाकिस्तान के द‍िग्गजों को और उनकी जून‍ियर टीम को समझ लेना चाहिए.

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INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡 From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

संस्कृत में सूक्त‍ि है शठे शाठ्यम समाचरेत, उसका अंग्रेजी में "Tit for Tat" कहते हैं, और हिंदी में उसका मतलब है: दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए. यानी आप अगर कुछ करोगे तो जवाब म‍िलेगा ही.

खैर भारत के इस जश्न के पीछे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई सख्ती से और मुस्तैदी से खड़ा नजर आया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए.



बीसीसीआई सचिव देवजीत सकिया ने कहा- कड़ा मुकाबला हुआ, यह मैच भारत के हाथ में नहीं था. 252 पर आठ विकेट गिर गए थे और गेंद भी कम थीं. उस स‍िचुएशन से अंडर 19 टीम जीती है, ऐसे मुश्किल मैच में जब वह जीते हैं तो उसके बाद थोड़ा सेल‍िब्रेशन मनाना बनता है और इसके लिए सबको मंजूरी देनी होगी. वो लोग जिस तरह से जीते हैं तो मुझे लगता है कि उनका सेल‍िब्रेशन जायज है.

पाकिस्तान ने एक मैच जीतकर मनाया था जश्न, भारत ने ट्रॉफी जीतकर दिया जवाब, खिलाड़ी ने खोला राज

अब बेवजह हो रहे इस पूरे बतंगड़ की कहानी समझ लीजिए.... भारत ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 14 नवंबर की तारीख और अल अमेरात में एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था. टीम के लिए यह सिर्फ ट्रॉफी जीतने की खुशी नहीं थी, बल्कि ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से मिली हार का हिसाब चुकता करने का मौका भी था.

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भारतीय खिलाड़ी यशवीर गौड़ ने व‍िस्तार से बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में मिली जीत उनके लिए इतनी खास क्यों थी?

तब इस मुकाबले के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी भी हुई थी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था. हार के कारण भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इसका जवाब नहीं दे सके. यशवीर गौड़ ने कहा हम दिवाली पर मैच हार गए थे. हमारे बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें गाली-गलौज भी शामिल था. वह मैच हारने के बाद हम कुछ नहीं कह सके. हम फाइनल का इंतजार कर रहे थे. हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि भारत क्या कर सकता है.

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उनके मुताबिक, टीम के खिलाड़ी उसी तरह जवाब दे रहे थे, जैसा उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करते देखा था. हम वही कर रहे थे, जो उन्होंने किया था.

What was main reason for Yashveer Goud's angry gestures to Pakistan players? #YashveerGoud #IndiaVsPakistan #INDvsPAK #IndiaU19 #U19AsiaCup #YashveerGoudCelebration #PakistanPlayers #AngryGestures #IndiaPakistanRivalry #U19AsiaCupFinal #TeamIndia #IndianCricket https://t.co/fcnR2xwjNO

— Sports Today (@SportsTodayofc) November 15, 2026

आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत बना था चैम्पियन

14 नवंबर 2026 को फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. भारत को खिताब जीतने के लिए 338 रनों का टारगेट मिला था. एक समय रनचेज में भारतीय टीम 252 रन तक आठ विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे मुश्किल वक्त में मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रनों की अहम साझेदारी की.

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मनल ने 47 रन बनाए, जबकि मोहित उल्वा 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे. आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. मोहित ने चौका लगाकर टीम को चैम्पियन बना दिया. इस तरह भारत ने पाकिस्तान को खिताब बचाने से रोक दिया और 2021 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप अपने नाम किया.

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