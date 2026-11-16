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लश्कर के लतीफ का 6 दिन में हिसाब, कुलगाम के हमलावरों को घेरकर सुरक्षाबलों ने मारा... पढ़ें पूरी टाइमलाइन

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट्ट समेत दो आतंकियों को मार गिराया है. लतीफ पर कुलगाम में CRPF गश्ती दल पर हमले में शामिल होने का शक था. वह अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी और कुलगाम में छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों की हत्या के मामले में भी वांछित था.

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लश्कर आतंकी लतीफ भट्ट. (Photo- ITG)
लश्कर आतंकी लतीफ भट्ट. (Photo- ITG)

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद लतीफ भट्ट समेत दो आतंकियों को मार गिराया है. लतीफ भट्ट पर कुछ दिन पहले कुलगाम में CRPF के सुरक्षा ठिकाने पर हुए हमले में शामिल होने का शक था. उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था. इस हमले में CRPF के तीन जवान घायल हुए थे. सुरक्षाबलों ने पिछले कई दिनों से कुलगाम के कई गांवों में तलाशी अभियान चला रखा था. इसी दौरान लारू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई.

जानकारी के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान लारू में गोलीबारी की आवाज सुनाई दी. इसके बाद सुरक्षाबलों की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंचीं. इलाके में पहले से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था. इस दौरान दो लश्कर आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिली. मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया. मारे गए आतंकियों में लतीफ भट्ट भी शामिल था, जो सुरक्षाबलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था.

यह भी पढ़ें: कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड लतीफ भट ढेर, सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ एनकाउंटर

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कौन था लतीफ भट्ट?

करीब 22 साल का मोहम्मद लतीफ भट्ट कुलगाम के ख्रेवान चाडर के नई बस्ती इलाके का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, वह घाटी का एकमात्र बचा हुआ सक्रिय स्थानीय आतंकी था. लतीफ ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और पहले बढ़ई का काम करता था. नवंबर 2025 में वह अचानक अपने घर से लापता हो गया. 19 नवंबर 2025 के आसपास उसके परिवार की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. बाद में वह लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया. इस आतंकी संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) और कश्मीर रिवोल्यूशनरी आर्मी (KRA) से भी जुड़ा रहा है.

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लतीफ जुलाई 2026 में शोपियां में हुई एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों को चकमा देकर भाग निकला था. वह उस मुठभेड़ में मारे गए आतंकी जाकिर अहमद गनी के संपर्क में भी था. सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि कुलगाम में CRPF के सुरक्षा ठिकाने पर हुए हमले के पीछे भी लतीफ का हाथ था.

पुलिसकर्मी और दो मजदूरों की हत्या का आरोप

पुलिस के मुताबिक, लतीफ भट्ट पर 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग के भीड़भाड़ वाले बाजार में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या का आरोप था. इसके अलावा, 31 जुलाई 2026 के आसपास कुलगाम के किलम/केलम इलाके में एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के दो गैर-स्थानीय मजदूरों की गोली मारकर हत्या करने का भी आरोप था.

लतीफ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. माना जा रहा था कि दक्षिण कश्मीर में आवाजाही के दौरान उसे कुछ विदेशी आतंकियों का समर्थन हासिल था.

हमले से पहले लगाए गए थे पोस्टर

कुलगाम में CRPF पर हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षाबलों ने श्रीनगर में कई जगह वांछित आतंकियों के पोस्टर लगाए थे. लाल चौक और एमए रोड के आसपास लगाए गए इन पोस्टरों में लश्कर और जैश नेटवर्क से जुड़े चार आतंकियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी. ये आतंकी कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय बताए गए थे.

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कुलगाम हमले से लेकर लतीफ भट्ट के मारे जाने तक का पूरा टाइमलाइन

- 11 नवंबर 2026 (CRPF पोस्ट पर हमला): दोपहर करीब 2:15 बजे दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में मीर बाजार के पास नौपोरा अखरान (Nowpora Akhran) इलाके में CRPF की 46वीं बटालियन के नाका पोस्ट पर आतंकियों ने अचानक गोलीबारी कर दी. यह जगह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब है.

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- तीन CRPF जवान घायल: हमले में हेड कांस्टेबल सोमवीर सिंह, कांस्टेबल राकेश दास और कांस्टेबल संतोष चंद्रू घायल हो गए. तीनों को इलाज के लिए अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) ले जाया गया.

- 11 नवंबर से 15 नवंबर (बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान): हमले के तुरंत बाद सेना की 1 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF, SOG और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASO) शुरू किया. कुलगाम के खुदवानी, अखरान और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई. इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई.

- 15 नवंबर (फिर शुरू हुआ तलाशी अभियान): मीर बाजार इलाके में सुरक्षाबलों ने दोबारा बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई.

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- 16 नवंबर 2026 (लारू में आतंकियों की मौजूदगी): लगातार चल रहे तलाशी अभियान के दौरान कुलगाम जिले के लारू (Laroo) इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सामने आई.

- लारू में मुठभेड़: रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाके की घेराबंदी के दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई. इसमें लश्कर के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट्ट समेत दो आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई. हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है.

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