scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज

भारत के लिए यह खिताबी जीत इसलिए भी अहम रही क्योंकि पिछले दो संस्करणों में टीम को निराशा हाथ लगी थी. 2023 में भारत सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हारा था, जबकि 2024 और 2025 के फाइनल में भी उसे हार का सामना करना पड़ा था. इस बार पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराकर भारतीय युवाओं ने लंबे इंतजार का अंत किया.

Advertisement
X
भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को किया पस्त, फिर मना जोशीला जश्न. (Photo: Sony LIV screengrab/BCCI)
भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को किया पस्त, फिर मना जोशीला जश्न. (Photo: Sony LIV screengrab/BCCI)

भारत ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 1 विकेट से पराजित किया था. खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी देखने लायक था. इस जीत में ट्रॉफी हासिल करने की खुशी के साथ ग्रुप स्टेज में मिली हार का हिसाब चुकता करने का जज्बा भी शामिल था. भारतीय खिलाड़ी यशवीर गौड़ ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में मिली जीत उनके लिए इतनी खास क्यों थी.

दरअसल, दिवाली (8 नवंबर) के दिन ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से हराया था. भारतीय टीम ने अर्जुन राजपूत के शतक की मदद से 208 रन बनाए, लेकिन हमजा जरूर की शतकीय पारी ने पाकिस्तान को जीत दिला दी. इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई और अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ. हार के कारण भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इसका जवाब नहीं दे सके.

यशवीर गौड़ ने स्पोर्ट्स टुडे से बातचीत में कहा, 'हम दिवाली पर मैच हार गए थे. हमारे बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें गाली-गलौज भी शामिल था. वह मैच हारने के बाद हम कुछ नहीं कह सके. हम फाइनल का इंतजार कर रहे थे. हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि भारत क्या कर सकता है.'
यह भी पढ़ें: 'आप देश ही नहीं, मां-बाप के संस्कार भी...', टीम इंडिया के जश्न पर भड़के यूसुफ, सचिन-अजहर का दिया उदाहरण

Advertisement

यशवीर गौड़ ने जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न पर भी अपनी बात रखी. यशवीर के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहे थे, जैसा उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करते देखा था. उन्होंने कहा, 'हम वही कर रहे थे, जो उन्होंने किया था. वे चुप थे और हम भी चुप थे. हमने भारतीय जर्सी पहन रखी थी. हम इस पल का इंतजार कर रहे थे. हर कोई भावुक था.'

सम्बंधित ख़बरें

ICC Tournament Schedule 2028 to 2035
ICC का बड़ा ऐलान, भारत में 2029 और 2031 में होंगे दो बड़े टूर्नामेंट, देखें शेड्यूल
IND vs NZ 5th ODI Viral Video
'सर, मेरा बच्चा पकड़ लो...', डेब्यू मैच में यश के साथ ये क्या हुआ?
Mohammad Yousuf on India U19 Asia Cup Final
टीम इंडिया के जश्न पर भड़का PAK द‍िग्गज, सचिन-अजहर का दिया उदाहरण
Arshdeep Singh Fiancée Samreen Kaur
'क्रेड‍िट उसे जाता है...', अर्शदीप मंगेतर समरीन पर फ‍िदा, खूब की तारीफ
India Won Series
इंडिया ने न्यूजीलैंड आखिरी वनडे हराकर 3-1 से सीरीज जीता

14 नवंबर को हुए फाइनल में 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 252 रनों के स्कोर तक आठ विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे में मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी कर मुकाबले का रुख बदल दिया. मनल ने 47 रन बनाए, जबकि मोहित 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे.
यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर ने जीता दिल... न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज जीत इन्हें थमाई ट्रॉफी, VIDEO

मोहिल उल्वा बने जीत के हीरो
आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. मोहित उल्वा ने चौका लगाकर टीम को चैम्पियन बना दिया. इस तरह भारत ने पाकिस्तान को खिताब बचाने से रोक दिया और 2021 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप अपने नाम किया.

Advertisement

टूर्नामेंट में आठ विकेट लेने वाले कव्य पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए खेलने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें धैर्य के साथ हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. कव्या के मुताबिक, बड़े लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना और मिले हर मौके का पूरा फायदा उठाना जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Numerology: इन 2 मूलांक वालों की बातों में है जादू, पहली मुलाकात में बना लेते हैं सबको दीवाना! |
    'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज |
    बिना बीज रसोई में रखे लहसुन की सिर्फ 1 'कली' से उगाएं पौधा! सर्दियों में बाजार से बार-बार खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत |
    'सर, मेरा बच्चा पकड़ लो...', डेब्यू मैच में यश ठाकुर के साथ ये क्या हुआ? वीडियो हो गया वायरल |
    अब आ रहे सस्ते iPhone! लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं iPhone 18 और iPhone 18e, जानिए स्पेसिफिकेशन्स |
    पिता का फोन, होटल का कमरा और फंदे से लटका शव... वृंदावन में युवती की मौत से सनसनी |
    'शूटिंग के दौरान मैंने 100 सिगरेट पी', सोनी राजदान का बड़ा खुलासा, गर्भ में थीं आलिया भट्ट |
    ट्रंप की पार्टी में फूट, मिडटर्म चुनाव में हार के बाद RNC अध्यक्ष को हटाने की मांग |
    बिजली के तारों से निकली चिंगारी और देखते ही देखते जल गई 25 एकड़ गन्ने की फसल |
    अमेरिका में हवाई संकट अब भी जारी, तीसरे दिन 10 हजार फ्लाइट्स प्रभावित
    Advertisement