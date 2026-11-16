'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज

भारत ने एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को 1 विकेट से पराजित किया था. खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी देखने लायक था. इस जीत में ट्रॉफी हासिल करने की खुशी के साथ ग्रुप स्टेज में मिली हार का हिसाब चुकता करने का जज्बा भी शामिल था. भारतीय खिलाड़ी यशवीर गौड़ ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में मिली जीत उनके लिए इतनी खास क्यों थी.

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दरअसल, दिवाली (8 नवंबर) के दिन ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी. उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को तीन विकेट से हराया था. भारतीय टीम ने अर्जुन राजपूत के शतक की मदद से 208 रन बनाए, लेकिन हमजा जरूर की शतकीय पारी ने पाकिस्तान को जीत दिला दी. इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई और अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ. हार के कारण भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इसका जवाब नहीं दे सके.

INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡 From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

यशवीर गौड़ ने स्पोर्ट्स टुडे से बातचीत में कहा, 'हम दिवाली पर मैच हार गए थे. हमारे बीच कुछ कहासुनी हुई थी, जिसमें गाली-गलौज भी शामिल था. वह मैच हारने के बाद हम कुछ नहीं कह सके. हम फाइनल का इंतजार कर रहे थे. हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि भारत क्या कर सकता है.'

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यशवीर गौड़ ने जीत के बाद खिलाड़ियों के जश्न पर भी अपनी बात रखी. यशवीर के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहे थे, जैसा उन्होंने पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को करते देखा था. उन्होंने कहा, 'हम वही कर रहे थे, जो उन्होंने किया था. वे चुप थे और हम भी चुप थे. हमने भारतीय जर्सी पहन रखी थी. हम इस पल का इंतजार कर रहे थे. हर कोई भावुक था.'

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14 नवंबर को हुए फाइनल में 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 252 रनों के स्कोर तक आठ विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे में मनल चौहान और मोहित उल्वा ने नौवें विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी कर मुकाबले का रुख बदल दिया. मनल ने 47 रन बनाए, जबकि मोहित 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर नाबाद रहे.

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मोहिल उल्वा बने जीत के हीरो

आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. मोहित उल्वा ने चौका लगाकर टीम को चैम्पियन बना दिया. इस तरह भारत ने पाकिस्तान को खिताब बचाने से रोक दिया और 2021 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप अपने नाम किया.

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टूर्नामेंट में आठ विकेट लेने वाले कव्य पटेल ने भी भारतीय टीम के लिए खेलने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें धैर्य के साथ हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. कव्या के मुताबिक, बड़े लक्ष्य के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना और मिले हर मौके का पूरा फायदा उठाना जरूरी है.

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