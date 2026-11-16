पुणे में अमित शाह ने किया अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण, बोले- NDA में आने के फैसले से मैं भी हैरान था

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे जिला परिषद परिसर में सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार मौजूद रहे. अमित शाह के पुणे जिला परिषद पहुंचने पर पार्थ पवार और जय पवार ने उनका स्वागत किया. इस मौके पर अमित शाह ने अजित पवार के साथ अपने राजनीतिक संबंधों और उनके काम करने के तरीके को याद किया. उन्होंने कहा कि अजित पवार के NDA में शामिल होने के फैसले से वह खुद भी हैरान रह गए थे.

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'अजित पवार ने कहा था- मोदी और विकास को अलग नहीं कर सकते'

अमित शाह ने कहा कि जब अजित पवार ने NDA के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था, तब उन्हें भी आश्चर्य हुआ था. उन्होंने बताया कि उस समय अजित पवार ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विकास को अलग नहीं किया जा सकता. वह विकास का हिस्सा बनना चाहते हैं. अमित शाह ने कहा कि इसी बातचीत के बाद अजित पवार के साथ उनके संबंध और घनिष्ठ हो गए. उन्होंने कहा कि अजित पवार के महायुति में आने से गठबंधन को स्थिरता मिली. अजित पवार ने एनसीपी कार्यकर्ताओं के लिए कई बार लड़ाई लड़ी और हमेशा अपने संगठन के लोगों के साथ खड़े रहे.

'28 जनवरी की सुबह फडणवीस का फोन आया तो मन झकझोर गया'

अमित शाह ने अजित पवार को याद करते हुए कहा कि 28 जनवरी की सुबह जब देवेंद्र फडणवीस का फोन आया, तो उनका मन झकझोर कर रह गया. उन्होंने कहा कि अजित पवार जैसे काम करने वाले व्यक्ति का समय से पहले चले जाना बेहद दुखद था. शाह ने कहा कि अजित पवार को इस बात की अच्छी समझ थी कि किन कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए. उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अजित पवार की सक्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय वह सरकार में थे और सुबह सात बजे भी सचिवालय से आने वाले फोन उठाते थे.

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उन्होंने अजित पवार को सहकारी क्षेत्र की समस्याओं का चलता-फिरता विश्वकोश बताया. शाह ने कहा कि बारामती देश के विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है. उपमुख्यमंत्री रहते हुए भी अजित पवार ने जनता के बीच रहने की अपनी आदत बनाए रखी. अमित शाह ने पिंपरी-चिंचवाड़ को स्वच्छता का पुरस्कार दिलाने के लिए अजित पवार की कोशिशों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसके लिए अजित पवार ने 27 बैठकें की थीं.

गृह मंत्री ने पुणे जिला परिषद के अध्यक्ष को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि जिला परिषद के प्रवेश द्वार का नाम अजित पवार के नाम पर रखने और उनकी प्रतिमा स्थापित करने का फैसला सराहनीय है.

'दादा के जाने से महाराष्ट्र अनाथ हो गया'- सुनेत्रा पवार

कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि आज का क्षण उनके लिए बेहद भावुक है. अजित पवार ने छत्रपति शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर के तौर पर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और उपमुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बावजूद अपनी कार्यशैली को बरकरार रखा.

सुनेत्रा पवार ने कहा कि अजित पवार बहुजन समाज के लोगों को अपने लगते थे. उन्होंने बताया कि अजित पवार के मन में अमित शाह के प्रति विश्वास था. वह खेती, सहकारिता और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अक्सर अमित शाह से मुलाकात करते थे और केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखते थे.

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जनसेवा ही दोनों नेताओं के बीच समान कड़ी थी. महायुति में अजित पवार के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ आत्मीय संबंध थे. उनके जाने के बाद भी दोनों नेताओं की ओर से सहयोग मिल रहा है.

'मैं टूटूंगी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी'

सुनेत्रा पवार ने कहा कि अजित पवार ने अपने लिए स्मारक बनाने के बजाय जनता के लिए विकास के स्मारक बनाए. उन्हें पेड़ों और प्रकृति से विशेष लगाव था. उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि उन्हीं पेड़ों की छांव में दादा की मौजूदगी महसूस होगी. इस दौरान सुनेत्रा पवार ने कहा, 'मैं टूटूंगी नहीं, पीछे तो बिल्कुल नहीं देखूंगी.' उन्होंने कहा कि अजित पवार के दिखाए रास्ते पर चलने का उनका संकल्प कायम रहेगा और किसानों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अजित पवार के जाने से महाराष्ट्र अनाथ हो गया.

'28 जनवरी महाराष्ट्र के लिए काला दिन था'- एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अजित पवार को याद किया. उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय आएगा, जब अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ेगा. शिंदे ने कहा कि अजित पवार का पुणे से राजनीति से बढ़कर खून का रिश्ता था और उनके काम को किसी प्रतिमा के दायरे में नहीं समेटा जा सकता. शिंदे ने कहा कि 28 जनवरी महाराष्ट्र के लिए काला दिन था. नियति के सामने किसी का बस नहीं चलता. उन्होंने अजित पवार को स्पष्टवादी, निडर और प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाला नेता बताया.

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Input- राहुल गायकवाड

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