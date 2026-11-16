NCC गर्ल को सैल्यूट कर छा गए कांग्रेस के ये सीएम, वायरल हो रहा वीडियो!

केरल के मुख्यमंत्री VD सतीशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वजह कोई बड़ा भाषण या राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि कुछ सेकंड का एक छोटा-सा वाकया है. वीडियो में सीएम सतीशन एक महिला कैडेट के सम्मान में खुद खड़े होकर सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं.

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दरअसल, एर्नाकुलम टाउन हॉल में सड़क सुरक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला एनसीसी कैडेट मंच पर पहुंचीं. उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पौधा भेंट किया और इसके बाद उन्हें सैल्यूट किया. सतीशन उस समय पौधे को संभालने और उसे मेज पर रखने में व्यस्त थे. इस वजह से उनका ध्यान कुछ पल के लिए कैडेट की तरफ नहीं गया.

कैडेट इसके बावजूद सैल्यूट की मुद्रा में उनके सामने खड़ी रहीं. पौधे को मेज पर रखने के बाद जब सतीशन अपनी सीट की ओर बढ़े, तभी उनकी नजर महिला कैडेट पर पड़ी. उन्हें एहसास हुआ कि वह अभी भी सैल्यूट कर रही हैं.

इसके बाद जो हुआ, वही कैमरे में कैद हो गया. सतीशन तुरंत रुकते हैं, दोबारा खड़े होते हैं और महिला कैडेट को सैल्यूट करते हैं. उनके चेहरे पर उस वक्त हल्की हैरानी और मुस्कान भी नजर आती है. यही छोटा-सा रिएक्शन अब सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ रहा है.

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कुछ सेकंड का वीडियो, लेकिन चर्चा बड़ी

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में सतीशन का यह अंदाज लोगों को सहज और सम्मानजनक लग रहा है. कई यूजर्स इसे इस बात से जोड़ रहे हैं कि किसी पद पर होने के बावजूद सामने वाले के सम्मान का जवाब देना जरूरी है.

इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह है कि सतीशन ने सैल्यूट को महज औपचारिकता की तरह नजरअंदाज नहीं किया. जैसे ही उन्हें अपनी चूक का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत खड़े होकर उसी सम्मान का जवाब दिया. इसी वजह से कुछ सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में सुपरस्टार ममूटी समेत कई अन्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद नजर आते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान मुख्यमंत्री और महिला कैडेट के बीच हुए इस छोटे से पल ने खींचा है.

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