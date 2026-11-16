Beetroot Laddu Recipe: सर्दियों में घर पर बनाएं चुकंदर के टेस्टी लड्डू, स्वाद के साथ सेहत को भी मिलेगा फायदा
Beetroot Laddu Recipe: सर्दियों के मौसम में कुछ मीठा खाने का मन करता है. ऐसे में आप घर पर चुकंदर के लड्डू बना सकते हैं. ये स्वाद में बेहद लाजवाब होते हैं और देखने में भी काफी आकर्षक लगते हैं. चुकंदर, खोया, मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट्स से तैयार ये लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएंगे. खास बात यह है कि इन्हें बनाना भी काफी आसान है.
Beetroot Laddu Recipe: चुकंदर सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें आयरन, फोलेट और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ज्यादातर लोग इसे सलाद, जूस या सब्जी के रूप में खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आपने कभी चुकंदर से बने लड्डू खाए हैं. अगर नहीं तो इस सर्दी आप इसकी एक टेस्टी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. चुकंदर के लड्डू खाने में बेहद लाजवाब होते हैं और इनका रंग भी काफी आकर्षक होता है.
इन्हें बनाने के लिए चुकंदर के साथ खोया, मिल्क पाउडर, चीनी, इलायची और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप भी रोजाना एक जैसी मिठाई खाकर बोर हो गए हैं और घर पर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो चुकंदर के लड्डू ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं इन्हें बनाने का आसान तरीका और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
चुकंदर के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को अच्छी तरह धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. अब एक मोटे तले वाला पैन लें. इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, चीनी, इलायची और दो कप पानी डालकर गर्म करें. जब चीनी अच्छी तरह घुल जाए, तो आंच धीमी कर दें और मिश्रण को पकने दें.
इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि मिश्रण पैन के तले में चिपके नहीं. जब चुकंदर का सारा पानी सूख जाए और मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें. अब इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें.
इसके बाद चुकंदर के मिश्रण में भुना हुआ खोया, मिल्क पाउडर, कटे हुए काजू-बादाम और नींबू का रस डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि मिश्रण एकसार हो जाए.
अब तैयार मिश्रण से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लेकर हाथों की मदद से गोल लड्डू बना लें. इसी तरह बाकी मिश्रण के भी लड्डू तैयार कर लें.
बस तैयार हैं आपके स्वादिष्ट चुकंदर के लड्डू. इन्हें कुछ देर सेट होने दें और फिर सर्व करें. आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.