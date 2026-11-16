केरलम: सालों से लटक रहे थे खतरनाक बिजली के तार! मासूम की मौत के बाद जागा बिजली विभाग

केरलम के मलप्पुरम से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. बिजली के खंभे से जुड़ा हुआ टूटा तार छूने से 13 साल के बच्चे की करंट लगकर मौत हो गई. हादसा उसके घर के पास एक धान के खेत में हुआ. बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, जबकि केरल राज्य बिजली बोर्ड ने घटना पर माफी मांगी है. यह हादसा रविवार को हुआ है.

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मृतक की पहचान तिरुरंगडी के चेरुमुक्कु निवासी शिहाबुद्दीन के बेटे जुनैद के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, जुनैद छुट्टी के दिन अपने दोस्तों के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई देखने गया था. इसी दौरान वह जमीन पर पड़े टूटे तार के संपर्क में आ गया.

बताया गया है कि टूटा हुआ सहारा तार ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन के संपर्क में था. इसी वजह से उसमें करंट आ गया और जुनैद को जानलेवा झटका लगा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, जुनैद के दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने उन्हें तार के पास जाने से रोक दिया. इससे वे भी हादसे का शिकार होने से बच गए.

इलाके में लटक रहीं बिजली की तारें

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मदद के लिए बार-बार फोन किए जाने के बावजूद केरल राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने बिजली की सप्लाई काटने में समय लगाया. उनका कहना है कि इलाके में कई सहारा तार वर्षों से खराब पड़े हैं और बिजली की लाइनें खतरनाक रूप से कम ऊंचाई पर लटक रही हैं. लोगों ने बताया कि इस खेत में पूरे साल किसान और मछुआरों का आना-जाना होता है.

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हादसे के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और बोर्ड अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. वहीं जुनैद के शव को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया.

'मामले की होगी निष्पक्ष जांच'

बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने जुनैद की मौत पर दुख जताया. उन्होंने तिरुरंगडी के उप मुख्य अभियंता को तुरंत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. मंत्री ने कहा कि जांच में देखा जाएगा कि क्या शिकायतों और बिजली लाइन की खतरनाक हालत को लेकर लापरवाही की गई.

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जोसेफ ने कहा, "किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी". साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को बिना देरी मुआवजा देने की भी बात की.

बोर्ड के मुताबिक, निष्पक्ष जांच की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.बिजली बोर्ड ने लोगों से बिजली से जुड़े सुरक्षा खतरों की तस्वीरें और जानकारी व्हाट्सऐप नंबर 9496010101 पर भेजने की अपील की है. फिलहाल हादसे के बाद पीड़ित परिवार में मातम पसरा है.

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