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रजत पाटीदार ने 13 छक्के जड़ रचा इतिहास, तूफानी शतक से काटा गदर! टीम ने बना दिया सबसे बड़ा स्कोर

रजत पाटीदार ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम के खिलाफ 41 गेंदों पर शतक जड़कर फैन्स का ध्यान खींच लिया है. रजत पाटीदार ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपनी धमाकेदार छाप छोड़ी है.

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रजत पाटीदार ने किया कमाल. (PHOTO: SCREENGRAB/BCCI)
रजत पाटीदार ने किया कमाल. (PHOTO: SCREENGRAB/BCCI)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने तहलका मचा दिया है. मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सोमवार को असम के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रजत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऐसा कोहराम मचाया कि हर कोई हैरान रह गया.

पाटीदार ने महज 41 गेंदों में शतक ठोक डाला और अंत तक नाबाद रहते हुए 48 गेंदों पर 135 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली. असम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मध्य प्रदेश की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और टीम के तीन शुरुआती बल्लेबाज महज 57 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. अंकुश सिंह (23) और अक्षत रघुवंशी (19) अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए.

मुश्किल वक्त में कप्तान रजत पाटीदार पांचवें नंबर पर क्रीज पर उतरे. उन्होंने एक छोर से मोर्चा संभाला और मैदान के चारों तरफ छक्कों-चौकों की बारिश कर दी. इस दौरान शिवांग कुमार ने भी बेहतरीन साथ निभाते हुए 38 गेंदों पर 61 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. दोनों के बीच हुई दमदार साझेदारी ने मध्य प्रदेश को मैच में वापस ला खड़ा किया.

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281 के स्ट्राइक रेट से जड़े 13 छक्के

रजत पाटीदार की इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. उन्होंने अपनी नाबाद 135 रनों की पारी के दौरान 8 चौके और 13 गगनचुंबी छक्के जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 281.25 का रहा, जो यह बताने के लिए काफी है कि उन्होंने असम के गेंदबाजों की किस तरह धज्जियां उड़ाईं.

यह भी पढ़ें: IPL 2027 में कौन संभालेगा किस टीम की कमान...रोहित शर्मा का क्या होगा? ऋषभ पंत की वापसी से उलझी दिल्ली कैपिटल्स!

इस तूफानी पारी के दम पर मध्य प्रदेश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 250/6 का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रही. यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टीम टोटल है. इसके साथ ही रजत पाटीदार सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में शतक जड़ने वाले मध्य प्रदेश के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं.

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