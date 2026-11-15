भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो और रोमांच आखिरी गेंद तक पहुंचे, ऐसा कैसे हो सकता है. इसका असर मैदान के बाहर भी दिखता है.

और पढ़ें

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जैसे ही मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया, यूट्यूबर ने अपना सिर पकड़ लिया और निराशा में झुक गया.यह भी पढ़ें: मोह‍ित उल्वा का जलवा, पाकिस्तान को पीटने पर म‍िला बड़ा इनाम, सीनियर टीम में म‍िली एंट्री

यह वीडियो पाकिस्तानी क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर और लाइव स्ट्रीमर मुहम्मद फुरकान भट्टी का है. लाहौर में रहने वाले फुरकान क्रिकेट से जुड़े कंटेंट, मैच विश्लेषण और लाइव वॉच पार्टी के लिए पहचाने जाते हैं.

वायरल क्लिप में वह काली एडिडास टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं. शुरुआत में वह काफी उत्साहित दिखते हैं, लेकिन मोहित के चौका लगाते ही उनका चेहरा उतर जाता है. वह अपना सिर झुकाकर निराशा जाहिर करते हैं.

Advertisement

इस वीडियो को कई सोशल मीड‍िया अकाउंट से शेयर किया गया है. भारत की जीत के बाद उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर मीम कंटेंट बन गया है.

When Mohit Ulva hits the ball and it goes for a 4 off the last ball 😭😭 https://t.co/V22qumUE2y — Bewda babloo 🧉 (@babloobhaiya3) November 14, 2026

मोहित ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर पलट दिया मैच

दरअसल, ओमान के अल अमेरात में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे. उस्मान खान ने 107 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 80 और फरहान यूसुफ ने 60 रन बनाए. भारत की ओर से कव्या पटेल ने 4 विकेट और सी वेंकट ने 3 विकेट झटके.

यह भी पढ़ें: U-19 Asia Cup Final: शोर सहवाग और द्रविड़ के बेटों का था, लेकिन फाइनल में कैसे महफिल लूट ले गए मोह‍ित उल्वा-मनल चौहान

338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर 9 विकेट खोकर 339 रन बना लिए. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. मनल चौहान ने 47 रन का योगदान दिया, जबकि नंबर-10 पर उतरे मोहित उल्वा ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन ठोक दिए.

मोहित ने अंतिम गेंद पर चौका लगाकर भारत को एक विकेट से रोमांचक जीत दिलाई. इस जीत के साथ ही भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान की टीम बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद आखिरी गेंद पर मुकाबला गंवा बैठी.

Advertisement

---- समाप्त ----