ब्लैक लिस्टेड था कांग्रेस के प्रोग्राम में 'वोट चोर...' का नारा लगाने वाला इटालियन नेता, फिलीपींस ने किया था डिपोर्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने वाले इटली के नेता गियाकोमो फिलिबेक के बारे में नई जानकारी सामने आई है. गियाकोमो फिलिबेक को फिलीपींस में भी ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है. एक बार फिलिबेक फिलीपींस जा रहा था, तो उसे एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर वापस भेज दिया गया था. ये घटना अप्रैल 2018 की है.

और पढ़ें

गियाकोमो फिलिबेक आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल था. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे. इस कार्यक्रम में यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव गियाकोमो फिलिबेक ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसे बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है. उन्होंने राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अभियान का समर्थन किया और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की वकालत की. इतना ही नहीं, उन्होंने मंच से कांग्रेस का नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' भी दोहराया और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया.

अब गियाकोमो फिलिबेक के बारे में नई जानकारी सामने आ रही है.

फिलीपींस से हुआ था डिपोर्ट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2018 में फिलिबेक फिलीपींस जा रहा था, लेकिन उसे एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट कर दिया गया.

Advertisement

रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2018 में एक राजनीतिक पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने के लिए यात्रा करते समय फिलिबेक को मैक्टन-सेबू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया. फिलीपींस के आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कथित "अवैध राजनीतिक गतिविधियों" के कारण उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और उसी दिन उन्हें वापस भेज दिया गया.

फिलीपींस ने इस कार्रवाई को अक्टूबर 2017 में उनके द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मिशन में भाग लेने से जोड़ा. उस मिशन में तत्कालीन राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान की आलोचना की गई थी और कथित गैर-न्यायिक हत्याओं की जांच की मांग की गई थी.

फिलीपींस के अधिकारियों का कहना था कि विदेशी आगंतुक किसी देश की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते. उन्होंने इस निष्कासन को अपना संप्रभु निर्णय बताते हुए इसका बचाव किया.

फिलिबेक की पार्टी PES ने इस निष्कासन की निंदा करते हुए इसे आलोचना को दबाने की कोशिश बताया और इस मामले को तत्कालीन EU विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी के कार्यालय के सामने उठाया.

अब हैदराबाद में फिलिबेक की मौजूदगी ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान खींचा है कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में विदेशी राजनीतिक हस्तियां किस हद तक भागीदारी कर सकती हैं और क्या ऐसी गतिविधियों पर लागू होने वाली वीज़ा शर्तें क्या हैं?

Advertisement

सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलिबेक ई-वीजा पोर्टल के जरिए हासिल किए गए कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आए था. सूत्रों के अनुसार भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों पर उनकी टिप्पणियां वीजा शर्तों का उल्लंघन हैं, जो विदेशी नागरिकों को देश की आंतरिक राजनीति में दखल देने से रोकती हैं.

उनकी इन टिप्पणियों के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की आलोचना की है. कुछ भारतीय राजनेताओं ने इस बारे में शिकायतें भी दर्ज कराईं है. इसके बाद फिलिबेक इटली लौट गए हैं.

भविष्य में उन पर किसी तरह की वीजा पाबंदियां लगाने को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.

---- समाप्त ----