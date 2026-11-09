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टीम इंडिया को हराने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज ने जेब से निकाला पर्चा, सेलिब्रेशन VIRAL

पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने भी हमजा जहूर की तारीफ की. यूसुफ ने कहा कि उन्हें हमजा की क्षमता पर पूरा भरोसा था और वह इस प्रदर्शन से हैरान नहीं हैं. कप्तान ने दबाव में हालात को समझकर खेलने के उनके तरीके को खास तौर पर सराहा.

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हमजा जहूर ने भारत के खिलाफ खेली यादगार पारी. (Photo: Screengrab/SonyLIV)
हमजा जहूर ने भारत के खिलाफ खेली यादगार पारी. (Photo: Screengrab/SonyLIV)

एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों तीन विकेट से हार झेलनी पड़ी. रविवार (8 नवंबर) को अल अमेरात के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की जीत के हीरे हमजा जहूर रहे. हमजा ने 10 चौके और तीन छक्केल की मदद से नाबाद 100 रन बनाए, जिसके चलते पाकिस्तानी टीम ने 11 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

हमजा जहूर ने अपने जश्न से भी सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने चौके के साथ शतक पूरा कर टीम को जीत दिलाई. जीत के बाद पहले वह अपने साथियों के साथ खुशी मनाते हुए बाउंड्री की ओर दौड़े, फिर जेब से एक पर्चा निकालकर कैमरों के सामने दिखाया. पर्चा पर लिखा था, 'कल का मैच, 50 इंशाअल्लाह. हमजा जहूर. मैं बेस्ट हूं.' उनके इस अंदाज ने सबका ध्यान खींचा.

209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की हालत एक समय बेहद खराब थी. भारतीय गेंदबाजों 61 रनों के स्कोर तक पांच पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था. इसके बाद हमजा जहूर ने हसनैन अब्बास डार के साथ मोर्चा संभाला. दोनों के बीच 107 रनों की साझेदारी हुई, जिसने पाकिस्तान को मुकाबले में वापस ला दिया.
यह भी पढ़ें: कौन हैं अर्जुन राजपूत? जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर मचाया तहलका, भावुक कर देगी कहानी

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विकेटकीपर बल्लेबाज हमजा जहूर ने परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी की. उन्होंने खराब गेंदों पर चौके लगाए और दबाव बढ़ने पर बड़े शॉट खेलने से भी परहेज नहीं किया. निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पाकिस्तानी टीम जीत के द्वार तक पहुंचाया

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जीत के हमजा ने क्या कहा?
मुकाबले में जीत के बाद हमजा जहूर ने बताया कि उन्हें डगआउट से अंत तक बल्लेबाजी करने का संदेश मिला था. उन्होंने कहा, 'मुझे डगआउट से संदेश मिला था कि मुझे आखिर तक खेलना है. मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं अंत तक बल्लेबाजी करूं और अपनी टीम को जीत दिलाऊं.'
यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप जीतने के लिए शुभमन गिल की शादी भी करवा दूंगा! रोहित शर्मा ने आखिरकार खोला बड़ा राज

गौरतलब है कि भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए थे. अर्जुन राजपूत ने 107 रनों की पारी खेलकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया था, लेकिन पाकिस्तान ने लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. अब उसे 10 नवंबर को नेपाल से भिड़ना है. वहीं भारत का मुकाबला उसी दिन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से होगा.

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