मनीला में ट्रेड डील, शेन्जेन में परमाणु वार्ता... ट्रंप का एशिया दौरा, पुतिन-जिनपिंग संग करेंगे त्रिपक्षीय वार्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को एशिया के अहम दौरे पर रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं. वॉशिंगटन में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच ट्रंप अब अपना ध्यान आर्थिक समझौतों और रूस-चीन के साथ होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता पर लगा रहे हैं.

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नवंबर के मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस के दोनों सदनों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा, हाल ही में देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के कारण हवाई यातायात ठप होने से प्रशासन को सवालों का सामना करना पड़ा.

पिछले कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहे ट्रंप के लिए ये एशिया दौरा घरेलू मुश्किलों से ध्यान हटाने का एक बड़ा मौका है. उनके इस दौरे में टेस्ला और स्पेसएक्स के हेड एलन मस्क भी साथ जा रहे हैं, जो कांग्रेस में आने वाले डेमोक्रेटिक बहुमत की जांच के निशाने पर हैं.

मनीला में व्यापार समझौता, शेन्जेन में परमाणु वार्ता

ट्रंप की ये यात्रा फिलीपींस की राजधानी मनीला से शुरू होगी. वहां वो दक्षिण-पूर्व एशियाई नेताओं से मुलाकात करेंगे और थाईलैंड के साथ एक व्यापार समझौते पर साइन करेंगे. इसके बाद वो एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के लिए चीन के शेन्जेन जाएंगे.

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दौरे के आखिर में ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता होगी. ये बैठक परमाणु हथियारों के जखीरे पर केंद्रित रहेगी. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन युद्ध पर चर्चा नहीं होगी, हालांकि ईरान के साथ जारी अमेरिकी युद्ध पर जरूर नजरें टिकी रहेंगी.

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Nvidia विवाद का साया

ट्रंप के चीन दौरे पर चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया से जुड़े विवाद का साया भी मंडरा रहा है. पिछले हफ्ते एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने एक चीनी सरकारी एजेंट के साथ अफेयर स्वीकार करने के बाद इस्तीफा दे दिया था. हालांकि बीजिंग ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है और ट्रंप का भी शी जिनपिंग के सामने ये मुद्दा उठाने का कोई इरादा नहीं है.

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