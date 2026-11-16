कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम कैसामथोंग सीट से लड़ेंगे चुनाव, तेज हुई तैयारी

मणिपुर की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इनर मणिपुर से पार्टी के लोकसभा सांसद बिमोल अकोइजाम अब विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतरने जा रहे हैं. उन्होंने रविवार रात अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. अकोइजाम कैसामथोंग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि BJP और उसके सहयोगी दलों को सत्ता से हटाकर राज्य में शांति और विकास का रास्ता तैयार करना जरूरी है.

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अकोइजाम ने बताया कि उन्होंने आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओ इबोबी सिंह से बातचीत की थी. इस बैठक में मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बनाने और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई. इसके बाद कैसामथोंग सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया. उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे सिर्फ एक सीट पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य में कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट दें, ताकि पार्टी बहुमत हासिल कर सके.

अकोइजाम ने कहा कि सरकार का हिस्सा बनने पर राज्य का भविष्य बदलने का मौका मिलेगा. उनकी प्राथमिकता अलग-अलग समुदायों के बीच शांति कायम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा.

'BJP को सत्ता से हटाने की तैयारी'

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मणिपुर की जमीन और उसके भविष्य को बचाने के लिए BJP और उसके सहयोगी दलों को सत्ता से बाहर करना जरूरी है. उनका इशारा राज्य में जारी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों की ओर था. कांग्रेस अब इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है. मणिपुर में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं. ऐसे में अकोइजाम का चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस की शुरुआती चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

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यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया था साजिश

चुनावी ऐलान के बीच अकोइजाम का नाम एक विवाद को लेकर भी चर्चा में है. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे अकोइजाम को 9 अक्टूबर को यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और कार्रवाई को 'विच हंट' यानी निशाना बनाने की कार्रवाई बताया था.

उन्होंने दावा किया था कि जांच समिति की रिपोर्ट पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज है.

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