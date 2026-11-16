'किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं था...', एशिया कप के हीरो मोहित उल्वा ने बयां किए दिल के जज्बात

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो तो मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और भावनाएं साफ नजर आती हैं. एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पर खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी चर्चा का विषय बना. अब इस पर मोहित उल्वा ने अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ किया कि टीम का इरादा किसी विरोधी खिलाड़ी को चिढ़ाना या नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि जीत की खुशी जाहिर करना था.

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स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में मोहित ने कहा, 'यह स्वाभाविक था. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था और ऊपर से फाइनल. लीग स्टेज में हमें हराने के बाद उन्होंने जिस तरह जश्न मनाया था, हमने उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया था. हम सोच रहे थे कि वे अपनी जीत मना रहे हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं.'

“Khatam hone ke baad believe nahi ho raha tha ki khatam kar diya hai!” 🥹 India's U-19 star #MohitUlva on thrilling finish against Pakistan and reveals the emotions behind #TeamIndia's aggressive celebrations!🔥 https://t.co/O38k97ghtO — Star Sports (@StarSportsIndia) November 15, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'हमने भी वैसा ही किया. हम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे. उसमें भावनाएं थीं, आक्रामकता थी और सब कुछ स्वाभाविक था. हम उन्हें कुछ दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे. हम आपस में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे.'

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मोहित ने खेली थी कमाल की पारी

फाइनल में मोहित उल्वा ने बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया. भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और टीम के पास सिर्फ एक विकेट बचा था. आखिरी गेंद पर तीन रनों की जरूरत थी. मोहित ने चौका जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी. उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए.

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जीत का चौका लगाने के बाद मोहित उल्वा कुछ पल के लिए अपनी भावनाओं में खो गए थे. उन्हें शुरुआत में यह भी एहसास नहीं हुआ कि साथी खिलाड़ी उनकी ओर दौड़ रहे हैं. बाद में भारतीय समर्थकों के बीच पहुंचकर उन्होंने जीत का जश्न मनाया. भारत ने इस जीत के साथ नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

मोहित उल्वा ने बताया, 'जब मैंने चौका लगाया तो मैं पूरी तरह खो गया था. मुझे पता ही नहीं चला कि सभी लोग मेरी तरफ दौड़ रहे हैं. जब तक मैच खत्म नहीं हुआ था, मुझे भरोसा था कि मैं इसे पूरा करूंगा. लेकिन जब मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ पल तक यकीन नहीं हुआ कि मैंने मैच खत्म कर दिया है.'

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