scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं था...', एशिया कप के हीरो मोहित उल्वा ने बयां किए दिल के जज्बात

मोहित उल्वा ने बताया कि आठ विकेट गिरने के बावजूद ड्रेसिंग रूम में किसी ने हार नहीं मानी थी. सपोर्ट स्टाफ लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा था. उनकी और मनल चौहान की बातचीत भी इसी रणनीति पर केंद्रित थी कि दोनों में से कम से कम एक बल्लेबाज आखिरी गेंद तक क्रीज पर बना रहे.

Advertisement
X
मोहित उल्वा ने फाइनल में खेली यादगार पारी, अब जोशीले जश्न का खोला राज. (Photo: X/@BCCI)
मोहित उल्वा ने फाइनल में खेली यादगार पारी, अब जोशीले जश्न का खोला राज. (Photo: X/@BCCI)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो तो मैदान पर खिलाड़ियों का जोश और भावनाएं साफ नजर आती हैं. एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पर खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न भी चर्चा का विषय बना. अब इस पर मोहित उल्वा ने अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ किया कि टीम का इरादा किसी विरोधी खिलाड़ी को चिढ़ाना या नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि जीत की खुशी जाहिर करना था.

स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में मोहित ने कहा, 'यह स्वाभाविक था. भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था और ऊपर से फाइनल. लीग स्टेज में हमें हराने के बाद उन्होंने जिस तरह जश्न मनाया था, हमने उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया था. हम सोच रहे थे कि वे अपनी जीत मना रहे हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने भी वैसा ही किया. हम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे. उसमें भावनाएं थीं, आक्रामकता थी और सब कुछ स्वाभाविक था. हम उन्हें कुछ दिखाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे. हम आपस में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे.'
यह भी पढ़ें: 'दिवाली पर पाकिस्तान ने गालियां दीं, मैदान पर जवाब देना चाहते थे...', यशवीर गौड़ ने खोला जोशीले जश्न का राज

Advertisement

मोहित ने खेली थी कमाल की पारी
फाइनल में मोहित उल्वा ने बल्ले से यादगार प्रदर्शन किया. भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और टीम के पास सिर्फ एक विकेट बचा था. आखिरी गेंद पर तीन रनों की जरूरत थी. मोहित ने चौका जड़कर भारत को एक विकेट से जीत दिला दी. उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए.
यह भी पढ़ें: टीम इंडिया को कैसे मिलेगा ओलंपिक 2028 का टिकट? रैंकिंग से लेकर क्वालिफायर तक समझें पूरा समीकरण

सम्बंधित ख़बरें

team india players
टीम इंडिया को कैसे मिलेगा LA28 का टिकट? ICC ने बताया फॉर्मूला
Yashveer Goud
'दिवाली पर PAK ने गालियां दीं...', यशवीर ने खोला जोशीले जश्न का राज
ICC Tournament Schedule 2028 to 2035
ICC का बड़ा ऐलान, भारत में 2029 और 2031 में होंगे दो बड़े टूर्नामेंट, देखें शेड्यूल
IND vs NZ 5th ODI Viral Video
'सर, मेरा बच्चा पकड़ लो...', डेब्यू मैच में यश के साथ ये क्या हुआ?
Mohammad Yousuf on India U19 Asia Cup Final
टीम इंडिया के जश्न पर भड़का PAK द‍िग्गज, सचिन-अजहर का दिया उदाहरण

जीत का चौका लगाने के बाद मोहित उल्वा कुछ पल के लिए अपनी भावनाओं में खो गए थे. उन्हें शुरुआत में यह भी एहसास नहीं हुआ कि साथी खिलाड़ी उनकी ओर दौड़ रहे हैं. बाद में भारतीय समर्थकों के बीच पहुंचकर उन्होंने जीत का जश्न मनाया. भारत ने इस जीत के साथ नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

मोहित उल्वा ने बताया, 'जब मैंने चौका लगाया तो मैं पूरी तरह खो गया था. मुझे पता ही नहीं चला कि सभी लोग मेरी तरफ दौड़ रहे हैं. जब तक मैच खत्म नहीं हुआ था, मुझे भरोसा था कि मैं इसे पूरा करूंगा. लेकिन जब मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ पल तक यकीन नहीं हुआ कि मैंने मैच खत्म कर दिया है.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'किसी को नीचा दिखाना मकसद नहीं था...', एशिया कप के हीरो मोहित उल्वा ने बयां किए दिल के जज्बात |
    Apple ने लॉन्च किया AI Health ऐप, ChatGPT से सीधी टक्कर? देगा हेल्थ संबंधित जवाब |
    Stock Market Rally: खुलते ही शेयर बाजार में मचा गदर, इन 10 स्टॉक में तूफानी तेजी, देखें अपडेट |
    यमुना घाट पर छठी मैया की भक्ति में डूबीं CM रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी की पत्नी संग दिया अर्घ्य, PHOTOS |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना गलत', इटली के नेता फिलिबेक पर भड़कीं मेलोनी की सहयोगी |
    पुष्कर मेले में आया करोड़ों का घोड़ा, शाही अंदाज़ देख लोग रह गए हैरान |
    सड़क पर गाड़ी, समंदर में लोकेशन और ₹2,000 का चालान! गजब है AI कैमरा की कहानी |
    अभेद्य किले में तब्दील हुआ कुंडा का बेंती: 9 सेक्टर और 7 जोन में बंटा कथा क्षेत्र, सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम |
    Karan-Tejasswi Marriage: 9 साल छोटी हसीना संग लिव-इन में एक्टर, 42 की उम्र में कर रहा शादी, रियलिटी शो में होगा जश्न?
    Advertisement