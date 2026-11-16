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'दिन में 4 बार घर उजड़ेंगे', भाई-बहन की नजदीकियों पर बवाल, सलमान खान ने लगाई लताड़, कनिका बोली- लड़कियों पर लगता है आरोप

बिग बॉस 20 में लव गिल और स्काउट ओपी का रिश्ता इन दिनों हेडलाइन्स में बना हुआ है. वीकेंड का वार में सलमान खान ने दोनों के रिश्ते की पोल खोली. सलमान ने लव और स्काउट को एक दूसरे से अलग होने की भी सलाह दी है.

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बहन-भाई के रिश्ते में डल गई फूट! (Photo: ITGD)
बहन-भाई के रिश्ते में डल गई फूट! (Photo: ITGD)

'बिग बॉस 20' में पंजाबी एक्ट्रेस लव गिल और गेमर स्काउट ओपी के भाई-बहन के रिश्ते ने रोमांटिक टर्न लेकर हर किसी को हैरान किया है. कई हफ्तों से दोनों के रिश्ते पर कंफ्यूजन बना हुआ था. लेकिन इस वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने लव और स्काउट को एक दूसरे से कट-ऑफ करने की हिदायत देते हुए उनके रिश्ते की पोल भी खोल दी. 

लव-स्काउट के रिश्ते पर क्या बोले सलमान?

स्काउट ओपी के इमोशन्स से खेलने और उन्हें झूठी उम्मीदें देकर इमोशनली तोड़ने पर सलमान ने लव गिल पर सवाल उठाए. वहीं, दूसरी ओर अपना गेम भूलकर लव गिल के पीछे भागने पर सलमान ने स्काउट की भी क्लास लगाई. सलमान ने स्काउट से साफ शब्दों में कहा कि लव के लिए उनकी फीलिंग्स भाई वाली नहीं, बल्कि दूसरी तरह की हैं, जो सबको दिखता है.

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सलमान ने घरवालों से भी लव के लिए स्काउट की फीलिंग्स के बारे में पूछा, जिसपर ज्यादातर घरवालों ने कहा कि उन्हें लगता है कि स्काउट, लव गिल को पसंद करते हैं. हालांकि, स्काउट ने लव को पसंद करने वाली बात से इनकार किया, जिसके बाद सलमान ने लव और स्काउट को एक दूसरे से कट-ऑफ करने को कहा. 

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कनिका ने दी लव को हिदायत

वीकेंड का वार एपिसोड के बाद लव और स्काउट को घरवाले समझाते नजर आए. कनिका मान ने लव से बात करते हुए कहा कि हमारे समाज में लड़कियों पर ही आरोप लगाया जाता है. कनिका बोलीं- हम जिस तरह के समाज में रहते हैं ना वहां लड़की को ही बोला जाता है कि तुझे तो दिख रहा है न तू क्यों नहीं हट रही है पीछे. 

 

 

इसपर लव गिल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि स्काउट ने उन्हें बोला था कि वो बाहर इसी तरह रहते हैं. वो अपने लोगों को लेकर प्रोटेक्टिव हैं. इसपर कनिका ने जवाब दिया- अगर ऐसा ही रहेगा तो दिन में 4 बार घर उजड़ेंगे. कनिका ने लव से ये भी कहा कि अगर वो उनकी जगह होतीं, तो अब तक पीछे हट चुकी होतीं. 

आम्रपाली ने स्काउट को समझाया

वहीं, दूसरी ओर आम्रपाली दुबे स्काउट को समाझाती नजर आईं. आम्रपाली ने स्काउट से कहा- मुझे पता है कि तुम काशवी से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे एक्शन्स कुछ और ही कहते हैं. लोगों की सोच को बदलने के लिए तुम्हें अपने एक्शन्स बदलने होंगे. 

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और घरवालों के इतना समझाने के बाद स्काउट और लव गिल एक दूसरे से दूरी बनाते हैं या नहीं. 

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