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95 रन, 8 छक्के और जोकोविच वाला सेलिब्रेशन... DPL में छा गए पप्पू यादव के बेटे

सार्थक रंजन आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, हालांकि उन्हें एक भी मुकाबले में मौका नहीं मिला. अब सार्थक दिल्ली प्रीमियर लीग में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की कप्तानी कर रहे हैं. ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में सार्थक ने बल्ले से मैच जिताऊ प्रदर्शन किया.

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सार्थक रंजन ने डीपीएल में बल्ले से तबाही मचा दी. (Photo: Getty/DPL T20)
सार्थक रंजन ने डीपीएल में बल्ले से तबाही मचा दी. (Photo: Getty/DPL T20)

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया. बुधवार (5 अगस्त) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की जीत के हीरो कप्तान सार्थक रंजन रहे, जिन्होंने बल्ले से गदर काटा.

ओपनिंग करने उतरे सार्थक रंजन ने महज 50 गेंदों में 95 रन ठोक दिए, जिसमें आठ छक्के और सात चौके शामिल रहे. वह शतक से सिर्फ 5 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. बता दें कि सार्थक रंजन पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे हैं. सार्थक की मां रंजीत रंजन भी राज्यसभा सांसद हैं.

172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम ने सिर्फ 39 रन के स्कोर तक दो विकेट गंवा दिए थे. ऐसे में कप्तान सार्थक रंजन और यश भाटिया ने मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. जहां सार्थक बड़े शॉट लगाते रहे, वहीं यश ने दूसरे छोर से शानदार सहयोग दिया.

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29 रनों का ओवर बना टर्निंग पॉइंट
मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सार्थक रंजन ने तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह के एक ओवर में 29 रन बटोर लिए. इस ओवर के बाद मुकाबला पूरी तरह नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की पकड़ में आ गया. हालांकि सार्थक शतक से पांच रन पहले आउट हो गए, लेकिन तब तक जीत लगभग तय हो चुकी थी. दूसरी ओर यश भाटिया ने नाबाद अर्धशतक लगाकर टीम को 4 ओवर शेष रहते जीत दिला दी. भाटिया ने 7 चौके और एक छक्के की मदद से 34 बॉल पर नाबाद 53 रनों का योगदान दिया.

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मुकाबले में टॉस हाककर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन बनाए थे. टीम के लिए सुजल सिंह ने 50 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा सहयोग नहीं मिला. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की ओर से विकास दीक्षित सबसे किफायती गेंदबाज रहे. उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया.

मैच के बाद कप्तान सार्थक रंजन ने कहा कि कप्तान के रूप में यह उनकी पहली जीत है, इसलिए यह जीत उनके लिए बेहद खास है. उन्होंने कहा, 'शुरुआत में दो विकेट गिरने के बाद हमारी कोशिश सिर्फ साझेदारी बनाने की थी. यश भाटिया ने लगातार बाउंड्री लगाकर मेरा दबाव कम किया. हमें भरोसा था कि एक बड़ा ओवर जरूर आएगा और वही मैच का टर्निंग पॉइंट बना.'

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'जोकोविच स्टाइल' सेलिब्रेशन वायरल
अर्धशतक पूरा करने के बाद सार्थक रंजन ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की तरह खास अंदाज में जश्न मनाया. उन्होंने बताया कि वह जोकोविच के बड़े प्रशंसक हैं और उन्हीं को सम्मान देने के लिए यह सेलिब्रेशन किया. नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की डीपीएल 2026 में ये पहली जीत रही. टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है.

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