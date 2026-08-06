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Chandra Gochar 2026: आज रात अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे चंद्रमा, 3 राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता!

Chandra Gochar 2026: आज देर रात चंद्रमा की चाल में होने वाला बदलाव 3 राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि की बारिश करने वाला है. दरअसल, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का गोचर बहुत ही विशेष माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा के गोचर से किन राशियों को फायदा होगा.

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चंद्रमा का गोचर (Photo: Nasa)
चंद्रमा का गोचर (Photo: Nasa)

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, मस्तिष्क, माता और द्रव्यों का कारक ग्रह माना जाता है. चंद्रमा सबसे तीव्र गति से राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं. 6 अगस्त 2026 की देर रात चंद्रमा मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं.

चंद्रमा अपनी उच्च राशि में अत्यंत बलि और शुभ फलदायी होते हैं. ऐसे में इस गोचर के प्रभाव से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 राशियों के लिए यह गोचर धन लाभ और तरक्की के नए द्वार खोलेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

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चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे आपकी कार्यशैली और व्यक्तित्व में निखार आएगा. मन शांत और एकाग्र रहेगा. मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के नए विचार मन में आएंगे. कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की सराहना होगी. जो काम पिछले कुछ समय से अधूरे पड़े थे, वे तेजी से पूरे होंगे. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर होंगे, जिससे घर में खुशहाली का माहौल रहेगा.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का यह गोचर कर्म भाव में होने जा रहा है, जो करियर के लिहाज से बेहद शुभ है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों (Seniors) का पूरा सहयोग मिलेगा. नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापारियों के लिए मुनाफे के योग हैं. समाज और कार्यस्थल पर आपकी साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे धन संचय करने में मदद मिलेगी.

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में जाना पंचम भाव को सक्रिय करेगा, जो बुद्धि, शिक्षा और आकस्मिक लाभ का स्थान है. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी नए निवेश से आकस्मिक वित्तीय लाभ होने की प्रबल संभावना है. विद्यार्थियों और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा. एकाग्रता में सुधार होगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा.

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