छात्र का जवाब सुन मास्टरजी को लगा जोरदार का झटका, आप भी लें Viral Jokes के मजे!

>मास्टर जी- 'संगठन में ही शक्ति है' का एक अच्छा सा उदाहरण दो...!
छात्र- जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और पूरा बंडल हो तो नहीं टूटता...!
अब मास्टर जी के समझ नहीं आ रहा डांटू या तारीफ करूं?
>भिखारी- 5 रुपए का सवाल है बाबा !
चंटू- पूछो, शायद मुझे आता हो.
भिखारी- बेहोश …सोनू Rocks...
>बाप- इतने कम मार्क्स…दो थप्पड़ मारने चाहिए…
बेटा- हां पापा जल्दी चलो मैंने उस मास्टर का घर भी देख रखा हैं…
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>एक लड़का भागते हुए लड़की के पास आया और बोला- मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं...
लड़की- तो हमारी दुश्मनी कब थी... भैया..?
>बहू अपने ससुर से- बाबू जी इलायची खत्म हो गई है, आप आते हुए ले आएंगे?
ससुर- बेटा इलायची तुम्हारी सास का नाम है, हमारे घर में बड़ों का नाम नहीं लिया जाता
बहू- जी ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगी…
अगली बार…
बहू- पिता जी मां जी खत्म हो गई हैं, बाज़ार से लेते आना!
>एक कंजूस आदमी ने शेख को खून देकर उसकी जान बचाई
शेख ने खुश होकर उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की.
शेख को फिर खून की जरूरत पड़ी, आदमी ने फिर खून दिया.
अबकी बार शेख ने सिर्फ लड्डू दिए.
कंजूस- इस बार सिर्फ लड्डू
शेख- अब मेरे अंदर भी तुम्हारा खून दौड़ रहा है!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)