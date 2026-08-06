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Dhaba Style Chana Dal Fry: बहुत खा ली फीकी दाल, अब लंच में बनाएं ढाबा स्टाइल पंजाबी चना दाल फ्राई, पेट भरेगा लेकिन मन नहीं

Dhaba Style Chana Dal Fry: अगर आप भी रोज-रोज एक ही तरह की दाल खाकर थक चुके हैं तो आज हम आपको पंजाबी चना दाल फ्राई की रेसिपी बता रहे हैं. इसे आप रोटी, चावल या नान के साथ खा सकते हैं.

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चना जाल फ्राई (Photo: ITG)
चना जाल फ्राई (Photo: ITG)

अक्सर घर में बनने वाली पीली दाल खाकर परिवार वाले बोर हो जाते हैं और कुछ चटपटा या रेस्टोरेंट जैसा खाने की डिमांड करते हैं. अगर आप भी कुछ ऐसा ही स्वादिष्ट और ऑथेंटिक ट्राई करना चाहते हैं, तो ढाबा स्टाइल पंजाबी चना दाल फ्राई (Dhaba Style Chana Dal Fry) एक बेहतरीन विकल्प है. लहसुन, प्याज, टमाटर और खड़े मसालों के परफेक्ट तड़के से बनी यह दाल देखने में जितनी शानदार लगती है, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होती है. इसे गरमा-गरम उबले चावल या तंदूरी रोटी के साथ परोसा जाए, तो लंच का मजा दोगुना हो जाता है. आइए जानते हैं इसे आसानी से बनाने की विधि.

सामग्री (Ingredients)
चना दाल: 1 कप (2 घंटे पानी में भिगोई हुई)

चना दाल उबालने के लिए: पानी (3 कप), हल्दी पाउडर (आधा छोटा चम्मच), नमक (स्वादानुसार)

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तड़के के लिए:

घी या मक्खन: 2 बड़े चम्मच (ढाबा स्टाइल स्वाद के लिए घी बेस्ट है)

जीरा: 1 छोटा चम्मच

हींग: 2 चुटकी

तेज पत्ता: 1

सूखी लाल मिर्च: 2

बारीक कटा प्याज: 1 बड़ा

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच

बारीक कटी हरी मिर्च: 2

टमाटर: 2 (बारीक कटे या प्यूरी)

सूखे मसाले:

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (खूबसूरत रंग के लिए)

धनिया पाउडर: 1 चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

कसूरी मेथी: 1 चम्मच (हाथों से क्रश की हुई)

गार्निशिंग के लिए: बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा बटर

बनाने की विधि 
सबसे पहले भीगी हुई चना दाल को प्रेशर कुकर में डालें. इसमें 3 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी और नमक मिलाएं.

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कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच पर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं. दाल अच्छे से गल जानी चाहिए लेकिन पूरी तरह मैश नहीं होनी चाहिए.

अब एक पैन या कढ़ाई में घी या मक्खन गर्म करें. इसमें जीरा, हींग, तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर चटकाएं. अब बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें.

इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कच्चापन दूर होने तक भूनें.

अब इसमें कटे हुए टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाएं. मात्रा का ध्यान रखें क्योंकि नमक दाल में भी डाला है.

मसालों को तब तक भूनें जब तक वे किनारे से घी न छोड़ने लगें. तैयार मसाले में उबली हुई चना दाल मिला दें. यदि दाल गाढ़ी लगे, तो थोड़ा गर्म पानी डालकर अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी सेट कर लें.

इसे ढककर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पकने दें ताकि मसाले दाल के अंदर तक समा जाएं.

अंत में गरम मसाला और क्रश की हुई कसूरी मेथी ऊपर से डालें. गैस बंद कर दें और बारीक कटे हरे धनिए से गार्निश करें. ढाबा जैसा रिच फ्लेवर देने के लिए ऊपर से एक चम्मच बटर या अलग से घी-लहसुन का छोटा तड़का और लगा सकते हैं.

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