प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट कर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. राहुल गांधी का कहना है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

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दरअसल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों भारी फीस बढ़ोतरी और सीट कटौती के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि इन फैसलों से गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी. वे अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं.

प्रशासन पर मुकदमे दर्ज करने का आरोप

छात्रों की बात सुनने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर लगातार एफआईआर दर्ज कर रहा है. राहुल गांधी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. उनका कहना है कि प्रशासन छात्रों की आवाज को कुचलना चाहता है.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज को दबाना है. अगर युवा पढ़ाई और भविष्य को लेकर सवाल पूछते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं. विरोध करने पर उन पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं.

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इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ़ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है।



मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज़ दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुक़दमे, और आवाज़ उठाओ तो पेलेट गन।… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2026

प्रयागराज दौरे को रोकने की कोशिश का लगाया आरोप

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि जब उन्होंने छात्रों का दर्द सुनने के लिए प्रयागराज जाने का फैसला किया, तो प्रशासन ने उनके कार्यक्रम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि सरकार और प्रशासन छात्रों की एकता और उनकी गूंज से डरे हुए हैं.

पोस्ट में राहुल गांधी ने साफ किया कि वे पूरी मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े हैं. सरकार चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, वे युवाओं और छात्रों की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.

दरअसल, प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम होने वाला था. हालांकि इस प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले संबंधित ट्रस्ट ने बुधवार को उस मैदान की बुकिंग रद्द कर दी, जहां यह आयोजन होना था. केपी ग्राउंड में राहुल के कार्यक्रम रद्द करने पर कांग्रेस और खुद नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है.

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