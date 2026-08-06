डायरेक्शन छोड़ 'हीरोगिरी' करेंगे लोकेश कनकराज, एक्टिंग कर लिया बड़ा रिस्क? बॉक्स ऑफिस पर बरसेंगे करोड़ों!

डायरेक्शन में गर्दा उड़ाने वाले साउथ स्टार लोकेश कनकराज अब फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग की धाक जमाने वाले हैं. ऑफ कैमरा अपना हुनर दिखाने वाले लोकेश की अब स्क्रीन पर 'हीरोगिरी' दिखेगी. 7 अगस्त को उनकी फिल्म DC (डीसी) सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इसमें लोकेश देवदास के अवतार में नजर आएंगे.

और पढ़ें

डायरेक्शन से 'हीरोगिरी' तक.. लोकेश का जलवा

डीसी से पहले भी लोकेश ने स्क्रीन पर एक्टिंग को जोश दिखाया है, लेकिन वो बस कैमियो रोल में दिखे थे. ये पहली बार है जब वो फुल फ्लेज्ड हीरो के अवतार में हैं. मूवी का पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है. डायरेक्शन में लोकेश का कोई सानी नहीं. LCU यानी लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में बनी फिल्मों ने तबाही मचाई है. उनके निर्देशन में बनी लियो, मास्टर, कैथी, कुली, विक्रम, माइकल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रूल किया है. लेकिन क्या यही तूफान वो एक्टिंग कर मचा पाएंगे? क्या सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ वो जुटा पाएंगे? चलिए जानते हैं...

मूवी के ट्रेलर में लोकश प्रॉमिसिंग लगे हैं. उनका एक्शन अवतार हो या डायलॉग डिलीवरी, वो हर सीन में दमदार हैं. साउथ इंडस्ट्री में लोकेश अब एक नाम नहीं, बल्कि ब्रैंड बन चुका है. LCU उनकी सालों की मेहनत का फल है. मास ऑडियंस को थियेटर्स तक खींचने के लिए ट्रेलर में दिखी उनकी दमदार एक्टिंग, LCU के जरिए बनाई उनकी गुडविल अहम रोल प्ले करेगी. हालांकि उनकी गिनती एक विजनरी फिल्ममेकर के रूप में होती है इसलिए कई लोगों को लगता है एक्टिंग में आना बड़ी गलती हो सकती है.

Advertisement

वहीं कईयों का कहना है अगर वो एक्टिंग का हुनर जानते हैं तो रिस्क लेने में कुछ गलत नहीं है. फिल्म डीसी को लेकर लोकेश के फैंस के बीच अच्छा बज बना हुआ है. वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से इंप्रेस कर रहे हैं. उनकी लोकप्रियता मूवी को शानदार ओपनिंग दिलवा सकती है. बाकी रिलीज के बाद इसकी कमाई लोकेश के एक्टिंग करियर की दिशा तय करेगी.

क्या है डीसी की कहानी?

'डीसी- द ब्लडी वेलेंटाइन' एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है. इसे अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया है. लोकेश के अपोजिट वामिका गब्बी को स्टार किया गया है. बतौर लीड एक्टर लोकेश का काम ट्रेलर में दमदार दिखा है. संजना कृष्णमूर्ति भी अहम रोल में दिखेंगी. ये फिल्म 1917 में आई नॉवेल से इंस्पायर है.

ये कहानी है देवदास की. वो क्रूर गैंगस्टर और रेबेल है. उसकी खतरनाक दुनिया चंद्रा बनी वामिका गब्बी की एंट्री के बाद बदल जाती है. एक्शन, खून खराबे और इंटेंस ड्रामे से भरपूर मूवी का ट्रेलर काफी पसंद किया. देखना होगा फिल्म रिलीज के बाद क्या धमाका करती है.

---- समाप्त ----