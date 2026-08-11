कहीं सड़कें बनीं दरिया, कहीं टापू बने स्कूल-घर... बंगाल से राजस्थान तक मॉनसून से हाहाकार, VIDEOS

देशभर में मॉनसून कहर बरपा रहा है. भारी बारिश देश के कई राज्यों में आफत बनकर टूट पड़ी है. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है.

और पढ़ें

कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें समंदर बन गई हैं. कई इलाकों में स्कूल और मकान टापू बन गए, जहां से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला जा रहा है.

प्रशासन और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है और लोगों से बरसाती नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

पश्चिम बंगाल: कोलकाता में बाढ़ जैसे हालात

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सोमवार शाम को महज दो घंटे की तेज बारिश ने तबाही मचा दी. उत्तर और दक्षिण कोलकाता के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. सेंट्रल एवेन्यू समेत कई सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई और लंबा जाम लग गया. सड़कों पर बहते पानी में स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें तैरती नजर आईं .

Advertisement

मध्य प्रदेश: सीहोर में नदी का जलस्तर बढ़ा, 10 का रेस्क्यू

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अहमदपुर में भारी बारिश के बाद भीलाखेड़ी नदी उफान पर आ गईय नदी के पास स्थित एक मकान में पानी घुस गया और एक ही परिवार के 10 लोग फंस गए, जिनमें 5 छोटे बच्चे भी शामिल थे. सूचना मिलते ही अहमदपुर पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

उत्तराखंड: पछवादून और हरिद्वार में बारिश का कहर

उत्तराखंड के पछवादून में भारी बारिश के कारण नदियां-नाले उफान पर हैं. शिमला बाईपास पर अचानक आए सैलाब में चार सवारों से भरी एक कार बहने लगी. सभावाला चौकी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रस्सियों की मदद से चारों लोगों को सुरक्षित निकाला. वहीं रामगढ़ रपटे पर पानी के तेज बहाव में बह रही एक स्कूटी सवार महिला और एक बाइक सवार को स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया.

उधर धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से भगत सिंह चौक और रानीपुर मोड़ पर भारी जलभराव हो गया है. सावन की कांवड़ यात्रा के बीच मुख्य रास्तों पर पानी भरने से कांवड़ियों और आम राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement

राजस्थान: स्कूल बना टापू, सड़कों पर बही गाड़ियां

राजस्थान के कई जिले बारिश का प्रकोप झेल रहे हैं. झालावाड़ में 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण रायपुर के कचराखेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में पानी भर गया. स्कूल में 40 बच्चे और टीचर फंस गए. मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में SDRF और NDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बच्चों और टीचरों का रेस्क्यू किया.



बूंदी में करीब 55 मिनट की बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया. नागदी बाजार और मीरा गेट पर सड़कों पर इतना तेज बहाव था कि खड़ी बाइकें तिनके की तरह बह गईं. वहीं भरतपुर में कई कॉलोनियों में पानी भर जाने से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जल निकासी की मांग की.

---- समाप्त ----