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लाइव अपडेट

Parliament Monsoon Session Live: 'विपक्ष को सुनना पड़ेगा', लोकसभा में बोले किरेन रिजिजू

aajtak.in | नई दिल्ली | 10 अगस्त 2026, 3:42 PM IST

Parliament Monsoon Session Live Updates: मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है. लोकसभा में सोमवार को 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए. इनमें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक-2026, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026, केरल (नाम में बदलाव) विधेयक-2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक-2026 शामिल हैं.

Parliament Monsoon Session. Parliament Monsoon Session.

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई थम नहीं रही है. लोकसभा की कार्यवाही कल 11 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी. 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026' विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में पास हो गया है.

सोमवार को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है.

लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे और विपक्ष को चर्चा के दौरान हंगामा करने के बजाय अपनी बात सदन में रखनी चाहिए.

संसद की कार्यवाही के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे Live Blog से

3:42 PM (3 घंटे पहले)

राज्यसभा से पास हुआ बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026

Posted by :- Dheeraj

राज्यसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है. बिल पास होने के बाद अब इसके कानून बनने की दिशा में अगला कदम बढ़ेगा.

2:11 PM (5 घंटे पहले)

रिजिजू की विपक्ष से हंगामा न करने की अपील

Posted by :- Aman

रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि जब छात्र आंदोलन पर चर्चा हो तो सदन में हंगामा न किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हैं और संसद में इन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए.

2:04 PM (5 घंटे पहले)

छात्रों के मुद्दे पर सरकार बात करने को तैयार

Posted by :- Aman

संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, सरकार उन सभी का जवाब देगी और गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे.

यह भी पढ़ें: 'गृह मंत्री देंगे जवाब', छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार
 

12:31 PM (6 घंटे पहले)

दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Posted by :- Aman

लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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12:25 PM (6 घंटे पहले)

लोकसभा में 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए

Posted by :- Aman

लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए. इनमें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक-2026, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026, केरल (नाम में बदलाव) विधेयक-2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक-2026 शामिल हैं. (Input: Jitendra Bahadur)

12:14 PM (7 घंटे पहले)

सदन की कार्यवाही फिर शुरू

Posted by :- Aman

विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी गई. जहां लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही स्थगित कर दी गई. दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई. 

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