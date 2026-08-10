Parliament Monsoon Session Live: 'विपक्ष को सुनना पड़ेगा', लोकसभा में बोले किरेन रिजिजू

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई थम नहीं रही है. लोकसभा की कार्यवाही कल 11 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी. 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026' विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में पास हो गया है.

सोमवार को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है.

लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे और विपक्ष को चर्चा के दौरान हंगामा करने के बजाय अपनी बात सदन में रखनी चाहिए.

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