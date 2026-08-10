Parliament Monsoon Session Live: 'विपक्ष को सुनना पड़ेगा', लोकसभा में बोले किरेन रिजिजू

मॉनसून सत्र के दौरान संसद में आर-पार की लड़ाई थम नहीं रही है. लोकसभा की कार्यवाही कल 11 अगस्त को सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी. 'ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026' विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा में पास हो गया है.
सोमवार को हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी. 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था. विपक्ष लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है.
लोकसभा में विपक्षी दलों ने मंदिर में चंदा चोरी मामले और नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह बार-बार सदन रोकना ठीक नहीं है.
इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे और विपक्ष को चर्चा के दौरान हंगामा करने के बजाय अपनी बात सदन में रखनी चाहिए.
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राज्यसभा ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है. बिल पास होने के बाद अब इसके कानून बनने की दिशा में अगला कदम बढ़ेगा.
रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि जब छात्र आंदोलन पर चर्चा हो तो सदन में हंगामा न किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हैं और संसद में इन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए.
संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, सरकार उन सभी का जवाब देगी और गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे.
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लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा में आज 4 महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए. इनमें न्यायाधिकरण सुधार विधेयक-2026, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2026, केरल (नाम में बदलाव) विधेयक-2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक-2026 शामिल हैं. (Input: Jitendra Bahadur)
विपक्ष की ओर से कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हो रहे हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी गई. जहां लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के एक मिनट के भीतर ही स्थगित कर दी गई. दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई.