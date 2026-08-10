scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2026: तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2026, Horoscope Today: प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. आपका मान-यश और बढ़ेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति अच्छी होगी.

जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें

वृष
रुके हुए काम बनेंगे. धन लाभ का योग है. यात्रा के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Grahan 2026
3 राशियों के त्रिक भाव में सूर्य ग्रहण, कुंभ सहित इन्हें होगी धन हानि
sawan ka doosra somwar 2026
सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
Kal Ka Rashifal 10 August 2026
कल सावन के दूसरे सोमवार 3 राशियों को धन लाभ, पढ़ें पूरा राशिफल
BHAGYA CHAKRA DAILY HOROSCOPE ARIES TO PIS
शीघ्र विवाह के लिए सावन में करें ये उपाय, देखें भाग्य चक्र
rahu transit in dhanishta nakshatra
राहु के नक्षत्र परिवर्तन से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत!

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

मिथुन
रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें

कर्क
धन की स्थिति में सुधार होगा. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

Advertisement

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवजी की पूजा करें

सिंह
किसी से मतभेद हो सकता है. आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. संतान को लेकर चिंता रहेगी. हर काम सावधानी से करें. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या
धन लाभ का योग है. योजना बना कर काम को आगे बढ़ाएंगे. मन की परेशानियां दूर होंगी. रिश्ते मजबूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- बादमी
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें

तुला
प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें
शुभ रंग- सिल्वर कलर
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृश्चिक
अधूरे काम पूरे होंगे. मित्रों की सहायता से काम बनेगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय-किसी गरीब को चावल दान करें

Advertisement

धनु
धन की स्थिति बेहतर होगी. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में हर काम सावधनी से करें.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें

मकर
आगे बढ़कर काम करने का दिन है. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरु होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- हल्का नीला
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

कुंभ
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा. मन की टेंशन दूर होगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवजी की पूजा करें

मीन
रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ का योग है. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें लाभ होगा. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में निवेश से फायदा होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें

Advertisement

आज का उपाय
धन लाभ के लिए सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. दूध, दही, गन्ने के रस से अभिषे करें. चंदन का तिलक लगाएं. अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें. 11 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएं. नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2026: तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 10 अगस्त 2026 मीन राशिफल: विनम्रता बनाए रखें, भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं |
    आज 10 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: मनोबल ऊंचा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 मकर राशिफल: भरोसा बढ़ेगा, विरोधियों से सावधान रहें |
    आज 10 अगस्त 2026 धनु राशिफल: उत्साह से काम लेंगे, मनोबल बढ़ेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: जोखिम न लें, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 तुला राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: सबसे सहयोग रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे |
    एक क्लिक में पढ़ें 10 अगस्त 2026, सोमवार की अहम खबरें |
    आज 10 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: व्यवस्था बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा
    Advertisement