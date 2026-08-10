Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2026: तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष
कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. आपका मान-यश और बढ़ेगा. कार्यों में सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिति अच्छी होगी.
जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें
वृष
रुके हुए काम बनेंगे. धन लाभ का योग है. यात्रा के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. जल्दबाजी में कोई काम करने से बचें. व्यापार में लाभ का योग है.
जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवलिंग पर दूध अर्पित करें
मिथुन
रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है. अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कोर्ट केस में सफलता मिलेगी. सेहत को लेकर सावधान रहना होगा. व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- किसी गरीब को चावल दान करें
कर्क
धन की स्थिति में सुधार होगा. पूरे उत्साह से काम करेंगे. कहीं से शुभ समाचार मिलेगा. मित्रों की मदद से काम बनेंगे. क्रोध से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.
जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवजी की पूजा करें
सिंह
किसी से मतभेद हो सकता है. आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. संतान को लेकर चिंता रहेगी. हर काम सावधानी से करें. व्यापार में ज्यादा निवेश ना करें.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं
कन्या
धन लाभ का योग है. योजना बना कर काम को आगे बढ़ाएंगे. मन की परेशानियां दूर होंगी. रिश्ते मजबूत होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में तेजी आएगी.
जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग- बादमी
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें
तुला
प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहें. छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी. सेहत के मामले में सावधान रहना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.
जरूरी टिप- विनम्रता से बोलें
शुभ रंग- सिल्वर कलर
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें
वृश्चिक
अधूरे काम पूरे होंगे. मित्रों की सहायता से काम बनेगा. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेंगे. पैसों से जुड़ा फैसला सोच समझ कर करें. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.
जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- मरून
उपाय-किसी गरीब को चावल दान करें
धनु
धन की स्थिति बेहतर होगी. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. ऑफिस में सहयोगियों से मदद मिलेगी. संतान की सेहत को लेकर चिंता रहेगी. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार में हर काम सावधनी से करें.
जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- शिवजी को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करें
मकर
आगे बढ़कर काम करने का दिन है. भाग्य का साथ मिलेगा. धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरु होगा. अपनी सोच को पॉजिटिव रख कर फैसला करना होगा. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास तेज करना होगा.
जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- हल्का नीला
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें
कुंभ
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा. मन की टेंशन दूर होगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार के सहयोग से काम बनेंगे. व्यापार में हानि हो सकती है.
जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- शिवजी की पूजा करें
मीन
रुके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ का योग है. करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे. मित्रों की सलाह से फैसले करें लाभ होगा. अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा. व्यापार में निवेश से फायदा होगा.
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- पीला
उपाय- नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें
आज का उपाय
धन लाभ के लिए सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. दूध, दही, गन्ने के रस से अभिषे करें. चंदन का तिलक लगाएं. अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें. 11 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएं. नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें. मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.