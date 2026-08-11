Shashi Aditya Rajyog 2026: बन चुका है संयोग, आज इतिहास रचेंगे 4 बड़े राजयोग! 5 राशियों को मिलेगा बंपर पैसा

Shashi Aditya Rajyog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, आज का दिन वैदिक ज्योतिष के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी अध्याय दर्ज करने जा रहा है. पंचांगीय गणनाओं के अनुसार, इस दिन आकाशगंगा में ग्रहों की ऐसी अद्भूत युति बन रही है, जो सदियों में एकाध बार ही देखने को मिलती है. हंस राजयोग, शशि आदित्य राजयोग, गजकेसरी राजयोग और बुधादित्य राजयोग, इन चार शक्तिशाली राजयोगों का एक साथ निर्मित होना एक महासंयोग है. ग्रहों की इस दुर्लभ स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह दिन सोए हुए भाग्य को जगाने और जीवन में अपार सफलता, धन व प्रतिष्ठा लाने वाला साबित होगा.

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मेष राशि (Aries): करियर और धन में उछाल

चारों राजयोगों की शुभ दृष्टि से आपके लिए व्यापार और नौकरी में नए रास्ते खुलेंगे. अचानक धन लाभ होगा. आर्थिक तंगी पूरी तरह दूर होगी. जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि (Taurus): अकूत संपत्ति और सुख

आर्थिक दृष्टिकोण से आप सबसे ज्यादा लकी रहेंगे. पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ, नए निवेश से भारी मुनाफा और भौतिक सुख-सुविधाओं (घर, गाड़ी आदि) में वृद्धि के सबसे मजबूत योग बन रहे हैं.

सिंह राशि (Leo): राजसत्ता और नेतृत्व

बुधादित्य और शशि आदित्य राजयोग का सबसे सीधा और शक्तिशाली लाभ आपको मिलेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी और अचानक पद-प्रतिष्ठा में भारी उछाल आएगा.

धनु राशि (Sagittarius): भाग्योदय और सफलता

आपकी राशि के स्वामी गुरु के प्रभाव से बनने वाले हंस और गजकेसरी राजयोग आपके लिए वरदान साबित होंगे. किस्मत का 100% साथ मिलेगा. करियर में लंबी छलांग, अटके हुए बड़े काम पूरे होने और अपार धन-लाभ के प्रबल योग हैं.

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मीन राशि (Pisces): मानसिक शांति और कर्जों से मुक्ति

गुरु की कृपा से हंस और गजकेसरी योग आपको पुराने कर्जों और मानसिक तनाव से पूरी तरह निजात दिलाएंगे. आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी.

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