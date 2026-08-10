scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 10 अगस्त 2026: मेष राशि वालों का संकोच दूर होगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 10 August 2026 (आर्थिक राशिफल): आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में उचित अवसर का इंतजार करें. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. करियर व्यापार में सावधानी बरतें.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष
आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी. तेजी से काम लेंगे. कार्यक्षेत्र के बढ़ावे के प्रयास बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

वृष
धन संपत्ति के संग्रह को बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. बैंकिग पर फोकस बनाए रख सकते हैं. प्रबंधन सहयोगी होगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

मिथुन
वित्तीय संबंध संवारेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. नवीन विचारों से प्रभावित रहेंगे. लंबित कार्यों में परिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Grahan 2026
3 राशियों के त्रिक भाव में सूर्य ग्रहण, कुंभ सहित इन्हें होगी धन हानि
sawan ka doosra somwar 2026
सावन के दूसरे सोमवार महालक्ष्मी योग! 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस
तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Kal Ka Rashifal 10 August 2026
कल सावन के दूसरे सोमवार 3 राशियों को धन लाभ, पढ़ें पूरा राशिफल
BHAGYA CHAKRA DAILY HOROSCOPE ARIES TO PIS
शीघ्र विवाह के लिए सावन में करें ये उपाय, देखें भाग्य चक्र

कर्क
आर्थिकी मिलीजुली रहेगी. बजट संतुलित रखें. सूझबूझ से निवेश करें. खर्च पर ध्यान दें. लक्ष्य साधने की सोच रहेगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें. पेपरवर्क में सजगता बनाए रखें.

सिंह
आय बढ़ाने की सोच बल पाएगी. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुके हुए मामलों में गति बनाएंगे. सहजता से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. नियमों का पालन करेंगे.

कन्या
आर्थिक संतुलन रखेंगे. व्यापार में सुधार होगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. साख संवार पाएगी. योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ेगा.

Advertisement

तुला
आर्थिक लाभ बढ़ेगा. संवाद वित्तीय विषयों में सक्रियता बढ़ाएंगे. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम रखेंगे.

वृश्चिक
आर्थिक लाभ साधारण रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में उचित अवसर का इंतजार करें. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. करियर व्यापार में सावधानी बरतें. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.

धनु
वित्तीय लाभ बेहतर बनेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. ब़ड़ों की बातें ध्यान से सुनेंगे. लंबित कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

मकर
आर्थिक लेनदेन स्पष्टता बढ़ाएं. लोन प्रकरण गति लेंगे. उधार के विषयों में रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. निरंतरता रखें.

कुंभ
वित्तीय लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे. विभिन्न मामले बनेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

मीन
आर्थिक लाभ अपेक्षित रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवरों का सानिध्य बढ़ाएंगे. आशंका मुक्त रहें. काम से काम रखें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Arthik Rashifal 10 अगस्त 2026: मेष राशि वालों का संकोच दूर होगा, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अगस्त 2026: आज 10 अगस्त 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह |
    Aaj ka Rashifal 10 अगस्त 2026: तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    आज 10 अगस्त 2026 मीन राशिफल: विनम्रता बनाए रखें, भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं |
    आज 10 अगस्त 2026 कुम्भ राशिफल: मनोबल ऊंचा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 मकर राशिफल: भरोसा बढ़ेगा, विरोधियों से सावधान रहें |
    आज 10 अगस्त 2026 धनु राशिफल: उत्साह से काम लेंगे, मनोबल बढ़ेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 वृश्चिक राशिफल: जोखिम न लें, स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 तुला राशिफल: तेजी से कार्य करेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा |
    आज 10 अगस्त 2026 कन्या राशिफल: सबसे सहयोग रखेंगे, नियमों का सम्मान करेंगे
    Advertisement