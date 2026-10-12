नाना पाटेकर की मौत पर सच निकली डॉक्टर की आशंका, आजतक को बताई थी असली वजह

बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के निधन के बाद उनकी मौत की जो वजह डॉक्टर ने बताई थी वह सच निकली है. आजतक.इन से बातचीत में गोवा के मणिपाल हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने आशंका जताई थी कि नाना को गंभीर हार्ट अटैक आया था, जिससे उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है. गोवा मेडिकल कॉलेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाना की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई गई है.

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाना पाटेकर की मौत की वजह दिल की एक प्रमुख आर्टरी में खून का थक्का जमना बताया गया. इस धमनी को लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. यह दिल के बड़े हिस्से तक खून पहुंचाती है. इसमें रुकावट आने से दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, जिससे नाना को गंभीर हार्ट अटैक हुआ और उनकी जान चली गई

डॉ शेखर ने भी बताया था कि नाना को सीने में तेज दर्द, सांस लेने में परेशानी और बहुत ज्यादा पसीना आने जैसे लक्षण हुए थे. इस बात की जानकारी उन्होंने अपने दोस्त को भी दी की उनकी छाती में दर्द हो रहा है. ये सभी संकेत हार्ट अटैक के होते हैं. हार्ट अटैक का समय पर इलाज न हो तो कई मामलों में इससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. जिससे अचानक दिल काम करना बंद कर देता है.

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रात 2:30 बजे दोस्त को किया था मैसेज

डॉ. शेखर सालकर ने आजतक.इन को बताया था कि नाना पाटेकर ने रात करीब 2:30 बजे अपने एक दोस्त को मैसेज करके तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी. रात होने के कारण दोस्त समय पर मैसेज नहीं देख पाया. इसके बाद जब वह सुबह करीब 4 बजे नाना के घर पहुंचा, तब उनकी हालत गंभीर थी. उन्हें बहुत पसीना आ रहा था और सांस लेने में परेशानी हो रही थी.

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अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत

डॉ. शेखर ने बताया था कि नाना को अस्पताल लाए जाने के समय ही उनको मृत अवस्था में पाया गया था. लेकिन फिर भी मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक CPR दी, लेकिन उनकी धड़कन वापस नहीं आ सकी. इसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.



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