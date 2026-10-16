Milk Roll Burfi: सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएं 100% शुद्ध हलवाई वाली मिल्क रोल बर्फी, पड़ोसी के घर तक जाएगी देसी घी और इलायची की खुशबू

त्योहारों का सीजन हो या कोई फलाहारी व्रत, बिना मिठाई के हर जश्न अधूरा सा लगता है. अक्सर बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का डर रहता है, वहीं घर पर मावा बनाना या घंटों दूध को ओटाना काफी झंझट भरा काम लगता है. ऐसे में अगर आप बिना किसी झंझट के बेहद कम समय में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाई बनाना चाहते हैं, तो 1 गिलास दूध से बनने वाली हलवाई स्टाइल मिल्क रोल बर्फी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

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सिर्फ 1 गिलास दूध, थोड़े से मिल्क पाउडर और देसी घी से बनने वाली यह बर्फी न केवल देखने में बाजार की महंगी मिठाइयों जैसी लगती है, बल्कि इसका दानेदार स्वाद मुंह में जाते ही घुल जाता है. इसे आप किसी भी व्रत या पर्व-त्योहार पर आसानी से बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 गिलास उबला हुआ दूध (फूल क्रीम)

2 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी

1/2 कप चीनी (या स्वादानुसार पिसी हुई चीनी)

1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

2 बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता (गार्निशिंग के लिए)

चुटकीभर केसर या चांदी का वर्क (ऑप्शनल)

बनाने की शॉर्ट विधि:

कड़ाही को बिना गैस पर चढ़ाए, उसमें 1 गिलास दूध, 2 चम्मच देसी घी और 2 कप मिल्क पाउडर डालें. व्हिस्क या चम्मच की मदद से अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गुठली न रहे.

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अब कड़ाही को गैस पर धीमी आंच पर रखें और लगातार चलाते हुए पकाएं. 3-4 मिनट में ही मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा.

जब मिश्रण मावे की तरह गाढ़ा हो जाए, तो इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला दें. चीनी पिघलने पर मिश्रण थोड़ा पतला होगा, लेकिन 2-3 मिनट लगातार चलाने पर यह कड़ाही का तला छोड़ने लगेगा.

जब मिश्रण सिमटकर एक डो जैसा बनने लगे और कड़ाही में चिपके नहीं, तो गैस बंद कर दें. (ज्यादा देर न पकाएं, वरना बर्फी खिंची-खिंची और सख्त हो जाएगी).

मिश्रण को हल्का ठंडा होने दें. अब एक बटर पेपर या प्लेट पर थोड़ा सा घी लगाएं. मिश्रण को बटर पेपर पर रखें और हाथों से बेलनाकार शेप दें या चौकोर फैला लें. ऊपर से बारीक कटे मेवे चिपकाएं.

रोल को बटर पेपर में लपेटकर 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें. सेट होने के बाद चाकू से गोल-गोल टुकड़ों में काट लें. तैयार है आपकी हलवाई जैसी सॉफ्ट और दानेदार मिल्क रोल बर्फी!

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