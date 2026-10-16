scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राज कपूर जब हेमा मालिनी के लिए बने 'मसीहा'... कैसे बनीं ड्रीम गर्ल

हेमा मालिनी को महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे. वह बचपन से ही क्लासिकल डांस में माहिर थीं और महारानी एलिजाबेथ से लेकर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी हस्तियों के सामने डांस परफॉर्म कर चुकी थीं.

Advertisement
X
हेमा मालिनी ने 16 साल की उम्र में की थी डेब्यू. (Photo-PTI)
हेमा मालिनी ने 16 साल की उम्र में की थी डेब्यू. (Photo-PTI)

ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने करियर में खूब शोहरत और सफलता हासिल की हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था. अपनी शानदार एक्टिंग और डांसिंग के लिए पॉपुलर हेमा को इस मुकाम तक पहुंचने से पहले कई बार हताश होना पड़ा था. आज हेमा मालिनी अपना 78 वां जन्मदिन मना रही हैं तो इस खास मौके पर एक दिलचस्प वाकया हम बताने जा रहे हैं.

हेमा मालिनी  को महज 16 साल की उम्र में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे. वह बचपन से ही क्लासिकल डांस में माहिर थीं और महारानी एलिजाबेथ से लेकर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी हस्तियों के सामने डांस परफॉर्म कर चुकी थीं. उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे.

फोटोशूट के बाद फिल्म से निकाला गया

सम्बंधित ख़बरें

Hema Malini Dance Performance at 77
77 की उम्र में हेमा मालिनी ने किया 'दुर्गा' डांस, देखते रह गए फैंस
Hema Malini,Shreyas Talpade Hanuman Ansh
'मैं इसे देखना चाहती हूं', फिल्म हनुमान अंश को लेकर बोलीं हेमा मालिनी
hema malini
धर्मेंद्र के जाने के बाद पहली बार नाचीं हेमा मालिनी, बनीं राधा
Hema Malini with Dharmendra
धर्मेंद्र की पहली पत्नी संग कैसा है हेमा मालिनी का रिश्ता? हुईं भावुक
Hema Malini, Dharmendra
सनी-बॉबी संग खटपट पर बोलीं हेमा, 'AI पर ना करें भरोसा'

उनकी प्रतिभा को देखते हुए फिल्म निर्माताओं को लगने लगा कि उन्हें  एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखना चाहिए. हेमा की मां जया चक्रवर्ती भी हेमा को फिल्म एक्ट्रेस बनते देखना चाहती थीं. इसी दौरान मशहूर फिल्ममेकर सीवी श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया. लेकिन यह अनुभव हेमा के लिए बेहद निराशाजनक साबित हुआ और कुछ दिनों के अंदर ही हेमा को फिल्म से निकाल दिया गया. लेकिन ये उनकी एक्टिंग करियर के लिए शायद अच्छा ही था क्योंकि उसके बाद उन्हें राजकपूर के साथ फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला.

Advertisement

फिल्ममेकर सीवी श्रीधर जो उस समय दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्माता-निर्देशक थे. उन्होंने हेमा मालिनी को 16 साल की उम्र में अपनी फिल्म के जरिए लॉन्च करने का फैसला किया था. पर वो उन्हें उस समय हेमा नहीं बल्कि सुजाता के नाम से पर्दे पर पेश करना चाहते थे. फिल्म में हेमा मालिनी के साथ जयललिता को भी लॉन्च करने की योजना थी. 

हेमा मालिनी का फोटोशूट भी हुआ लेकिन फोटोशूट के कुछ ही समय बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया. सीवी श्रीधर ने उस समय कहा था कि हेमा मालिनी कभी स्टार नहीं बन पाएंगी. इस बात से हेमा मालिनी को बहुत दुख हुआ और वे काफी काफी निराशा हुई थीं.

 राज कपूर ने पहचानी प्रतिभा...

हेमा के लिए शायद ये वरदान ही था कि उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया गया क्योंकि उसके बाद उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म करने का मौका मिला. फिल्म से निकाले जाने के तुरंत बाद ही हेमा को प्रोड्यूसर बी. अनंतस्वामी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए चुना, जिसमें उनके साथ राज कपूर भी थे. फिल्म के स्क्रीन टेस्ट के लिए हेमा को आरके स्टूडियो बुलाया गया था. वहां उन्हें कुछ सीन अकेले करने थे. उस समय राज कपूर भी वहां मौजूद थे. 

राज कपूर को देख हेमा काफी बहुत प्रभावित हुई थी और उन्हें वो किसी राजकुमार जैसे लगे थे. कहा जाता है कि हेमा स्क्रीन टेस्ट के दौरान बिना किसी झिझक के अपने सीन में पूरी तरह डूब गई थी. टेस्ट के बाद ड्रीम गर्ल को राज कपूर की प्रतिक्रिया का इंतजार था. तभी राज कपूर ने उनसे कहा था, 'यह लड़की भारतीय सिनेमा की अगली सुपरस्टार बनेगी'.

Advertisement

राज कपूर की बातों से हेमा का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था. हेमा को फिल्म 'सपनों का सौदागर' के लिए हायर कर लिया गया और वह उनकी डेब्यू फिल्म थी.

बता दें कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी लेकिन फिल्म ने हेमा मालिनी के फिल्मी करियर की नींव रखी. उसके बाद उन्हें कई फिल्म ऑफर हुए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राज कपूर जब हेमा मालिनी के लिए बने 'मसीहा'... कैसे बनीं ड्रीम गर्ल |
    कनॉट प्लेस में अभिजीत दिपके का 'तिरंगा मार्च' क्या गैर-कानूनी? देखें दंगल |
    यूपी में 19 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर, CM योगी ने महानवमी पर दी छुट्टी |
    24KM माइलेज, जबरदस्त सेफ्टी, सबसे सस्ती XUV 3XO CNG में क्या मिलेगा |
    'पंडालों में गाया गाना, मिले 50 रुपये', बोले सिंगर अभिजीत सावंत, याद किए पुराने दिन |
    टाइल्स-पत्थर लगाने वाला अमरदीप कैसे रविता के करीब आया? अमित कश्यप हत्याकांड की अनकही दास्तां |
    Milk Roll Burfi: सिर्फ 1 गिलास दूध से बनाएं 100% शुद्ध हलवाई वाली मिल्क रोल बर्फी, पड़ोसी के घर तक जाएगी देसी घी और इलायची की खुशबू |
    MP विधानसभा में नौकरी के नाम पर बड़ी रकम ऐंठने का आरोप... स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का हवाला देने वाला कर्मचारी सस्पेंड |
    पत्नी की कुदाल से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी ठोका |
    पहले होर्मुज, अब रेड सी... हरदीप सिंह पुरी बोले- संकट में भी निखरा भारत!
    Advertisement