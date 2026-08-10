Film Wrap: तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, बेटी की याद में तड़पे संजय दत्त

आज के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कई सारी खबरें सुर्खियों में रहीं. बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन-भोजपुरी से कई सारी खबर थीं, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस अमृता खानविलकर की हुई. उनकी शादी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, कई दावे किए गए कि वो अपने पति से तलाक ले रही हैं. मगर उन्होंने इसपर सामने से बात की और चेताया कि अगर किसी ने गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा.

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वहीं संजय दत्त ने अपनी बेटी त्रिशाला दत्त को जन्मदिन की बधाई दी. एक्टर का पोस्ट काफी वायरल हुआ क्योंकि उसमें वो बेटी के लिए इमोशनल होते दिखे थे. उनकी बेटी यूएस में रहती हैं.

11 साल बाद टूट रही शादी? तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, दी चेतावनी- लीगल एक्शन होगा

मशहूर एक्ट्रेस अमृता खानविलकर बीते कई दिनों से अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में थीं. उन्होंंने फाइनली तलाक की वायरल रिपोर्ट्स पर चुप्पी तोड़ी. एक्ट्रेस ने उनकी निजी जिंदगी को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों को चेतावनी भी दी.

तेज प्रताप के बर्थडे पर लालू यादव की एंट्री, पिता को देख इमोशनल हुए नेता, Video

बिहार की राजनीति में एक इमोशनल मोमेंट ने दस्तक दी. तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव के साथ अपना जन्मदिन मनाया है. भोजपुरी बवाल शो में बाप-बेटे का इमोशनल रीयूनियन देखा गया, जो कई फैंस के दिलों में उतरा.

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देश से दूर US में बसी बड़ी बेटी त्रिशाला, मनाया 38वां बर्थडे, लाडली की याद में तड़पे संजय दत्त, हुए भावुक

त्रिशाला दत्त, 'बॉलीवुड के खलनायक' संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा की बेटी हैं. त्रिशाला का जन्म 10 अगस्त 1988 को हुआ था. त्रिशाला आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वो 38 साल की हो गईं.

'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', पति के अफेयर से तंग आकर बोलीं सुनीता आहूजा?

कुछ दिन पहले गोविंदा एयरपोर्ट पर किसी एक्ट्रेस के साथ नजर आए थे, जिनसे उनकी डेटिंग की चर्चा होती है. इसपर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने पैप्स से कहा कि उनके पति का दिमाग खराब हो गया है. वो काफी गुस्से में नजर आईं.

क्राइम पेट्रोल से अनूप सोनी की छुट्टी! अब अजय देवगन दिखाएंगे जुर्म की हैरतअंगेज कहानियां

क्राइम पेट्रोल में अब अनूप सोनी 'सावधान रहें, सतर्क रहें' ऐसा कहते हुए नहीं सुनाई देंगे. क्योंकि उनकी जगह बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने ली. शो के नए प्रोमो में एक्टर ने बताया कि अब वो नई जुर्म की कहानियां लेकर आएंगे.

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