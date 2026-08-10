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Film Wrap: तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, बेटी की याद में तड़पे संजय दत्त

सोमवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. मराठी एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने अपने तलाक पर हो रही चर्चाओं पर चुप्पी तोड़ी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन की बात कही. वहीं संजय दत्त बेटी त्रिशाला के लिए इमोशनल होते नजर आए.

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अमृता खानविलकर, संजय दत्त (Photo: Social Media)
अमृता खानविलकर, संजय दत्त (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कई सारी खबरें सुर्खियों में रहीं. बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन-भोजपुरी से कई सारी खबर थीं, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस अमृता खानविलकर की हुई. उनकी शादी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, कई दावे किए गए कि वो अपने पति से तलाक ले रही हैं. मगर उन्होंने इसपर सामने से बात की और चेताया कि अगर किसी ने गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा. 

वहीं संजय दत्त ने अपनी बेटी त्रिशाला दत्त को जन्मदिन की बधाई दी. एक्टर का पोस्ट काफी वायरल हुआ क्योंकि उसमें वो बेटी के लिए इमोशनल होते दिखे थे. उनकी बेटी यूएस में रहती हैं.

11 साल बाद टूट रही शादी? तलाक की खबरों पर गुस्साई एक्ट्रेस, दी चेतावनी- लीगल एक्शन होगा

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11 साल बाद टूट रही शादी? गुस्साई एक्ट्रेस, दी चेतावनी

मशहूर एक्ट्रेस अमृता खानविलकर बीते कई दिनों से अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में थीं. उन्होंंने फाइनली तलाक की वायरल रिपोर्ट्स पर चुप्पी तोड़ी. एक्ट्रेस ने उनकी निजी जिंदगी को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों को चेतावनी भी दी. 

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