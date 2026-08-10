तेज प्रताप के बर्थडे पर लालू यादव की एंट्री, पिता को देख इमोशनल हुए नेता, Video

टेलीविजन पर इस समय भोजपुरी बवाल नाम का रियलिटी शो गर्दा उड़ा रहा है. भोजपुरी सिनेमा के कई सितारे इस शो में अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखा रहे हैं. इसमें बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे तेज प्रताप यादव भी हैं, जिनका एक मस्ती भरा अंदाज देखने मिल रहा है.

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तेज प्रताप यादव, भोजपुरी बवाल शो में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई सारी बातें बताते हैं. हम देखते हैं कि कैसे बिहार में लोग उनके दीवाने हैं. मगर उसी बीच तेज प्रताप का वो पहलू भी नजर आया, जहां वो अपने परिवार से बिछड़कर थोड़े उदास हैं. उन्होंने कई बार कहा कि उनके लिए माता-पिता सबसे जरूरी हैं.

तेज प्रताप का जन्मदिन

तेज प्रताप ने इसी शो में अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया, जिसका प्रोमो हाल ही में सामने आया. इसमें उन्होंने बताया कि उनके पिता लालू यादव ने उनके बर्थडे पर आने का वादा किया है, बस वो देखना चाहते हैं कि वो आते हैं या नहीं. तेज प्रताप अपने पिता को जन्मदिन पर देखने के लिए बेहद उतावले दिखाई देते हैं.

वो अपने एक साथी से पूछते हैं कि उनके पिता लालू यादव कितनी देर में उनके पास आएंगे. आगे वो अपने साथी से कहते हैं कि जैसे ही लालू यादव आएं, उन्हें खबर दे दी जाए. वो अपने पिता के लिए सबकुछ करते नजर आते हैं. सड़क पर चल रहे लोगों से भी कहते हैं कि वो साइड हो जाएं ताकि उनके पिता लालू यादव आ सकें.

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पिता के इंतजार में तड़पे तेज प्रताप

लेकिन बड़ी देर निकल जाती है और लालू यादव, तेज प्रताप के पास नहीं पहुंचते. बहुत देर तक इंतजार करने के बाद, तेज प्रताप कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि उनके पिता आएंगे. तेज प्रताप कहते हैं कि उनके पिता के आने के बाद ही बर्थडे का केट कटेगा. इसके तुरंत बाद गाड़ी में बैठे लालू यादव की एंट्री होती है.

पिता को देखकर तेज प्रताप का चेहरा खुशी से खिल उठता है, वो थोड़े इमोशनल से भी हो जाते हैं. वो गाड़ी के पास जाकर पिता के पैर छूते हैं, जिसके बाद दोनों बाप-बेटे बर्थडे का केक कट करते हैं. पिता के हाथ से केक खाकर तेज प्रताप काफी खुश नजर आए. उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि पिता लालू यादव ने उनके जन्मदिन पर आकर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है.

क्या है तेज प्रताप यादव का फैमिली मैटर?

तेज प्रताप का घरेलू मामला किसी से छिपा नहीं है. मई 2025 में उन्हें लालू यादव ने अपनी पार्टी RJD से निकाल दिया था. इसका कारण उनकी एक तस्वीर बनी, जिसमें वो किसी लड़की के साथ नजर आए. दावा था कि तेज प्रताप उस लड़की के साथ रिश्ते में थे, जिससे लालू यादव खफा हुए.

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उन्होंने पार्टी के सामाजिक न्याय के रुख को नुकसान पहुंचाने वाले नैतिक और पारिवारिक परंपराओं के उल्लंघन का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को आधिकारिक तौर पर पार्टी से निष्कासित कर दिया. लालू यादव के फैसले का उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य सहित परिवार के सदस्यों ने समर्थन किया, जिसके बाद तेज प्रताप अकेले पड़ गए.

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