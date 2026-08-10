Places to Visit in Jharkhand: गोवा-मनाली छोड़ें! इस बार बनाएं झारखंड घूमने का प्लान, यादगार बन जाएगा ट्रिप

Beautiful Places to Visit in Jharkhand: अगर आप हर बार गोवा-मनाली जैसी जगहों पर जाकर थक चुके हैं और इस बार कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो झारखंड आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां घूमने के लिए कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं.

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खास बात यह है कि यहां आपको नेचर के साथ-साथ एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन का भी मजा मिलेगा. तो आइए जानते हैं झारखंड की उन खास जगहों के बारे में, जहां का सफर आपके लिए हमेशा के लिए यादगार बन सकता है.

पारसनाथ हिल्स

अगर आपको पहाड़ों और नेचर के बीच घूमना पसंद है तो गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ हिल्स को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें. यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है. यहां का हरा-भरा वातावरण, खूबसूरत नजारे और शांत माहौल आपको काफी पसंद आएंगे. ट्रैकिंग पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह खास है. पारसनाथ हिल्स घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और ट्रैकिंग करना भी आसान होता है.

देवघर

झारखंड घूमने जाएं तो देवघर के वैद्यनाथ धाम के दर्शन जरूर करें. यह देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में शामिल है. धार्मिक महत्व के साथ-साथ देवघर के आसपास कई खूबसूरत जगहें भी हैं, जहां आप घूमने का मजा ले सकते हैं. परिवार के साथ घूमने के लिए भी यह अच्छी जगह है. देवघर घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अच्छा रहता है. हालांकि, सावन के दौरान यहां धार्मिक माहौल बेहद खास होता है, लेकिन इस दौरान काफी भीड़ भी रहती है.

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जमशेदपुर

जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है लेकिन यह शहर अपनी हरियाली और खूबसूरत जगहों के लिए भी काफी मशहूर है. यहां आपको शानदार पार्क और नेचर स्पॉट देखने को मिलेंगे. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो कयाकिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. जमशेदपुर घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय बेहतर रहता है. इस दौरान मौसम सुहावना होता है और शहर को आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है.

सिमडेगा

प्रकृति के बीच सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं तो सिमडेगा जरूर एक्सप्लोर करें. झारखंड का यह इलाका अपनी हरियाली और खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है. यहां आप रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग और नेचर हाइकिंग का मजा ले सकते हैं. कम भीड़ की वजह से यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अच्छी है. सिमडेगा घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय अच्छा रहता है. बारिश के बाद यहां की हरियाली और भी खूबसूरत नजर आती है.

रजरप्पा मंदिर

रामगढ़ जिले में स्थित रजरप्पा मंदिर झारखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है. यहां मां छिन्नमस्ता का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी काफी खूबसूरत है. अगर आप धार्मिक यात्रा के साथ प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो रजरप्पा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय आरामदायक रहता है. खास धार्मिक अवसरों पर यहां का माहौल काफी खास होता है लेकिन इस दौरान भीड़ ज्यादा हो सकती है.

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दशम फॉल्स

रांची के पास स्थित दशम फॉल्स झारखंड के फेमस झरनों में से एक है. यहां ऊंचाई से गिरता पानी और चारों तरफ फैली हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. झरने की आवाज और शांत वातावरण आपको कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से दूर कर देगा. बारिश के बाद यहां का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. जुलाई से फरवरी तक यहां घूमने का अच्छा समय माना जा सकता है लेकिन मानसून के दौरान पानी का बहाव तेज हो सकता है, इसलिए झरने के पास सावधानी बरतना जरूरी है.

हजारीबाग

हजारीबाग अपनी हरियाली, झरनों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. यहां आपको कई खूबसूरत झरने और नेचर स्पॉट देखने को मिलेंगे. अगर आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग पसंद है, तो यह जगह आपको काफी पसंद आ सकती है. हजारीबाग घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक का समय अच्छा रहता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज और आसपास घूमने का मजा लिया जा सकता है.

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