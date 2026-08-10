शादी के एक महीने बाद 16वीं मंजिल से गिरी नवविवाहिता, पति ने कही ये बात

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी में एक नवविवाहिता की 16वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. मृतका की पहचान 24 वर्षीय कामिनी कुमारी के रूप में हुई है. उसकी शादी करीब एक महीने पहले 11 जुलाई को हुई थी. पुलिस के मुताबिक, रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कामिनी ने सोसाइटी के लिली टावर की 16वीं मंजिल से कथित तौर पर छलांग लगा दी.

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तेज आवाज सुनने के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी वहां पहुंचे और गंभीर हालत में कामिनी को अस्पताल लेकर गए. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कामिनी की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि कामिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से उसकी मौत हुई है. मायके वालों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

कामिनी की शादी 11 जुलाई को मंथन धीमान के साथ हुई थी. शादी के करीब एक महीने बाद ही उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, कामिनी अपने पति के साथ नोएडा के सेक्टर-108 स्थित डिवाइन मीडोज सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1602 में किराये पर रहती थी. कामिनी मूल रूप से एटा की रहने वाली थी. वहीं उसका पति मंथन मूल रूप से देहरादून का निवासी है. मंथन एक निजी कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करता है.

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मायके वालों ने पति पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

घटना की जानकारी मिलने के बाद कामिनी के मायके वाले नोएडा पहुंचे. उन्होंने पुलिस के सामने अपनी बेटी के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पति मंथन ने बताया है कि कामिनी पिछले कुछ समय से अवसाद में थी और उसका इलाज चल रहा था. पुलिस ने बताया कि कामिनी पहले एक बीपीओ में नौकरी करती थी, लेकिन कुछ समय पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी.

हालांकि, कामिनी के मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस अब दोनों पक्षों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया था.

थाना सेक्टर-39 के प्रभारी डीपी शुक्ला के मुताबिक, घटना के बाद मौके की जांच की गई, लेकिन वहां से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जुटा रही है. सोसाइटी में कामिनी जिस फ्लैट में अपने पति के साथ रह रही थी, वहां की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. इसके अलावा घटना के समय मौजूद लोगों और सामने आई जानकारी के आधार पर मामले को समझने की कोशिश की जा रही है.

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थाना प्रभारी डीपी शुक्ला ने बताया कि रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कामिनी के 16वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. मायके वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, शिकायत में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. एक तरफ पति ने कामिनी के अवसाद में होने और उसका इलाज चलने की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है. कामिनी की शादी को अभी करीब एक महीना ही हुआ था. ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत के बाद उसके मायके वाले सवाल उठा रहे हैं.

पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही जांच

पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल कामिनी की मौत को लेकर पुलिस की जांच जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से जुड़े तथ्यों की जांच की है. पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आने वाले सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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