Homemade Makhan Recipe: जन्माष्टमी से पहले ही सीख लें 2 कटोरी मलाई से शुद्ध मक्खन बनाना, कान्हा को लगाएं घर के माखन-मिश्री का भोग

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व नजदीक आते ही घरों में भगवान लड्डू गोपाल की सेवा और उनके भोग की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. कान्हा जी को माखन बेहद प्रिय है इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है. यूं तो अभी जन्माष्टमी में काफी समय है लेकिन क्यों न आप अभी से घर पर शुद्ध मक्खन बनाने का तरीका सीख लें ताकि आपको दिन के दिन बाजार से मक्खन लाने की जरूरत न पड़े. सावन और जन्माष्टमी के मौके पर बाजार से मिलावटी मक्खन लाने के बजाय अगर आप अपने हाथों से शुद्ध सफेद मक्खन घर पर तैयार करेंगी तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा. यहां हम आपको शुद्ध सफेद मक्खन बनाने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं.

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सामग्री (Ingredients)

दूध की मलाई: 2 से 3 कटोरी (इकट्ठी की हुई)

ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े: 1-2 कप (मक्खन को अलग करने के लिए)

बनाने की विधि

मलाई फेंटना:

सबसे पहले फ्रिज में जमा की हुई मलाई को कुछ देर पहले बाहर निकाल लें ताकि वह रूम टेंपरेचर पर आ जाए.

अब मलाई को एक बड़े बर्तन या मिक्सी के जार में डालें.

मक्खन और छाछ को अलग करना:

अगर आप मिक्सी में बना रहे हैं, तो इसमें ठंडा पानी या बर्फ के टुकड़े डालकर मिक्सी को 1-2 मिनट के लिए चलाएं.

अगर मथानी या विस्कर से फेंट रहे हैं तो लगातार चलाते हुए ठंडा पानी मिलाते जाएं. कुछ ही मिनटों में मलाई फटने लगेगी और मक्खन तैरकर ऊपर आ जाएगा और छाछ नीचे रह जाएगी.

मक्खन को इकट्ठा करना:

अब अपने हाथों से तैरते हुए सफेद मक्खन को समेटकर एक अलग ठंडे पानी से भरे बर्तन में डालें. ऐसा करने से मक्खन में लगा हुआ खट्टापन या एक्स्ट्रा छाछ पूरी तरह निकल जाती है.

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स्टोर करना:

शुद्ध सफेद मक्खन बनकर तैयार है. इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें और जन्माष्टमी पर कान्हा को भोग लगाएं.

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