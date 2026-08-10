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क्राइम पेट्रोल से अनूप सोनी की छुट्टी! अब अजय देवगन दिखाएंगे जुर्म की हैरतअंगेज कहानियां

क्राइम पेट्रोल में अब अनूप सोनी 'सावधान रहें, सतर्क रहें' ऐसा कहते हुए नहीं सुनाई देंगे. क्योंकि उनकी जगह बॉलीवुड स्टार अजय देवगन ने ले ली है. शो के नए प्रोमो में एक्टर ने बताया कि अब वो नई जुर्म की कहानियां लेकर आएंगे.

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अजय देवगन दिखाएंगे क्राइम की नई दास्तां (Photo: Screengrab)
अजय देवगन दिखाएंगे क्राइम की नई दास्तां (Photo: Screengrab)

सोनी टीवी पर हर रात क्राइम पेट्रोल नाम का धारावाहिक आता था, जो हमें सच्ची घटनाओं पर आधारित जुर्म की कहानी दिखाता था. ये शो कई लोगों ने पसंद किया था. अब ये शो सालों बाद टीवी पर कमबैक कर रहा है. हालांकि इस बार इसके होस्ट बदल गए हैं. अनूप सोनी की जगह अजय देवगन नजर आने वाले हैं. 

नए सीजन में अजय होंगे होस्ट

क्राइम पेट्रोल 2026- क्राइम का करंट सीजन का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें बॉलीवुड स्टार अजय देवगन दिखाई देते हैं. वो कैमरा पर देखकर बताते हैं कि जो जुर्म करने वाला होता है, वो परिवार का कोई सदस्य ही होता है. हमारे आसपास कई ऐसे जुर्म हुए जिसमें कोई अपना ही शामिल होता है. ये काफी हैरानी की बात होती है.

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अजय का कहना है कि वो इस बार क्राइम पेट्रोल में ऐसे केस लेकर आएंगे जिसने पूरे देश को हिला डाला था. हालांकि ये केस किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए लाए जा रहे हैं कि कैसे जुर्म करने वालों से बचा जाए. क्योंकि जो कोई भी अपराध हैं, वो आज के समय में लगातार हो रहे हैं. इस सीजन वो लोगों को क्राइम के कुछ ऐसे किस्से समझाएंगे जिसे देखकर सबको शॉक लगने वाला है. 

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अजय देवगन इस शो को 31 अगस्त से होस्ट करते हुए नजर आएंगे, जो सोनी टीवी पर ही देखा जाएगा. रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो वो अभी तक इसके 15 एपिसोड शूट कर चुके हैं. वो आगे इस शो को होस्ट करना जारी रखेंगे या नहीं, ये ऑडियंस पर निर्भर करता है. शो को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो वो क्राइम की और नई कहानियां लेकर आएंगे. 

अनूप सोनी को किया रिप्लेस!

अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल शो की पहचान रहे हैं. साल 2010 से 2018 यानी आठ साल तक उन्होंने इस शो को होस्ट किया है. शो में उनकी आइकॉनिक लाइन 'सावधान रहें, सतर्क रहें' पॉप कल्चर में बड़ी फेमस रही है. करीब 1000 एपिसोड्स के बाद, अजय देवगन ने उनकी जगह ली है जो कि उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है. 

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