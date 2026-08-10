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'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', पति के अफेयर से तंग आकर बोलीं सुनीता आहूजा?

कुछ दिन पहले गोविंदा एयरपोर्ट पर किसी एक्ट्रेस के साथ नजर आए थे, जिनसे उनकी डेटिंग की चर्चा होती है. इसपर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने पैप्स से कहा कि उनके पति का दिमाग खराब हो गया है. वो काफी गुस्से में नजर आईं.

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क्या है गोविंदा के अफेयर का सच? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
क्या है गोविंदा के अफेयर का सच? (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

गोविंदा की पर्सनल लाइफ में इस समय भूचाल सा आया हुआ है. उनके अफेयर की चर्चाओं ने पूरे सोशल मीडिया पर खलबली मचाई हुई है. एक्टर की पत्नी सुनीता आहूजा अपने इंटरव्यू में अपने पति के अफेयर पर चुप्पी तोड़ चुकी हैं. उन्होंने कई बार गोविंदा के अफेयर पर तंज कसा. अब सुनीता ने फिर एक्टर को लेकर तीखी बयानबाजी की है. 

गोविंदा पर भड़कीं सुनीता

सुनीता आहूजा एक पैपराजी के साथ बातचीत करती नजर आईं. उनसे गोविंदा की उन तस्वीरों के बारे में पूछा गया, जिसमें वो एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकर के साथ दिखे. ये वही एक्ट्रेस हैं जिनके लिए ऐसा कहा जाता है कि उनका गोविंदा संग अफेयर चल रहा है. इसकी सच्चाई क्या है, ये तो कोई नहीं जानता. मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर सुनीता खुश नहीं हैं. उन्होंने गोविंदा को लेकर कहावत कही, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'. आगे सुनीता ने कहा- उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. इसलिए ये सब करता है.

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जब सुनीता से आगे गोविंदा के धोखा दिए जाने वाली बातों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा- मैं गोविंदा के फैंस से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि जब मैं उसके बारे में कुछ कहती हूं, तब सब आकर ट्रोल करते हैं. मैं चाहती हूं कि गोविंदा के फैंस इसका (धोखा) जवाब दें. मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है. 

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'जब मैं सच बोलती हूं तब लोग मुझे गाली देते हैं. अब जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या मैं सही हूं या गोविंदा. अब इस बारे में मुझे कोई और बात ही नहीं करनी. भाड़ में जाएं सब.'

सुनीता को कोमल नाम से नफरत

वैसे सुनीता आहूजा इससे पहले भी कोमल नाम पर नाराजगी जताती हुईं सुनाई दी थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया था कि उन्हें कोमल नाम से सख्त नफरत है. सुनीता कह चुकीं है कि अगर उन्हें गोविंदा के अफेयर का सबूत मिला, तो वो एक्टर को कभी माफ नहीं करेंगी. 

हाल ही में गोविंदा ने पत्नी द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि सुनीता उन्हें जो गालियां देती हैं, वो उसे चुपचाप सुन लेते हैं, इसे वो उनका प्यार समझते हैं. अब गोविंदा और सुनीता के रिश्तों में पब्लिकली कब सुधार देखने मिलेगा, ये वक्त बताएगा. 

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