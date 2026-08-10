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5200 आवेदनों से 18 नाम तक पहुंची राम मंदिर CEO की रेस, 11-12 अगस्त को इंटरव्यू, 2 सितंबर को फैसला

राम मंदिर की व्यवस्था संचालन के लिए CEO की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक 11 और 12 अगस्त को 18 चयनित आवेदकों का अंतिम इंटरव्यू राम मंदिर परिसर में होगा. सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी. 2 सितंबर की बैठक में CEO के नाम पर फैसला होगा.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार. (Photo: ITG)
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 8 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार. (Photo: ITG)

राम मंदिर की व्यवस्था और संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. सूत्रों के मुताबिक, CEO पद के लिए चयनित 18 आवेदकों का अंतिम साक्षात्कार 11 और 12 अगस्त को होने की संभावना है. सभी चयनित आवेदक साक्षात्कार के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचेंगे. सूत्रों के मुताबिक, साक्षात्कार राम मंदिर परिसर के PFC में आयोजित किया जाएगा. 

इसके लिए सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है. यही समिति अंतिम चरण में शामिल 18 उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेगी. CEO पद की भर्ती के लिए देशभर से बड़ी संख्या में आवेदन आए थे. कुल 5200 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था. इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत तीन सदस्यीय समिति ने प्रारंभिक समीक्षा की और पहले चरण में 54 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया.

PFC में होगा CEO पद के लिए साक्षात्कार

प्रारंभिक इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया के बाद अब 18 उम्मीदवारों को अंतिम साक्षात्कार के लिए चुना गया है. सूत्रों के मुताबिक, इन 18 उम्मीदवारों का इंटरव्यू दो दिन तक चलेगा. 11 और 12 अगस्त को होने वाले इस अंतिम चरण के बाद समिति तीन उम्मीदवारों के नाम का एक पैनल तैयार करेगी.

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कमेटी तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी

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समिति अपनी रिपोर्ट में इन तीन नामों को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी. इसके बाद ट्रस्ट की ओर से इन नामों पर विचार किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, राम मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक बैठक 2 सितंबर को होनी है. इसी बैठक में CEO पद के लिए चयनित तीन नामों के पैनल पर विचार किया जाएगा और अंतिम व्यक्ति के नाम पर फैसला लिया जाएगा. इसके बाद CEO की नियुक्ति की घोषणा की जाएगी.


 

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