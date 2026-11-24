उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है. सोमवार को पहले राउंड की बैठक के बाद मंगलवार को दूसरे दौर की मीटिंग समन्वय समिति की बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 26 सीटें ऑफर करने की तैयारी में है, जिन्हें पार्टी की ओर से चिन्हित भी कर लिया गया है.

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माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच आगे होने वाली चर्चा के बाद इन सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है. कांग्रेस ने भी अपनी डिमांड वाली सीटों की संख्या में जरूर कटौती की है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस 100 से 120 सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है.

सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे का फॉर्मूला?

सूत्रों के अनुसार, सपा ने सीटों के चयन में 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आधार बनाया है. इसके तहत 2022 में कांग्रेस जिन सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी, उन्हें कांग्रेस के कोटे में रखा गया है. इसके अलावा, पिछले चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वे सीटें भी सपा ने कांग्रेस को देने का मन बनाया है. इन सीटों के अतिरिक्त 20 अन्य विधानसभा सीटें भी सपा की ओर से कांग्रेस को ऑफर करेगी.

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जीत और प्रत्याशी का समीकरण पूछेगी सपा

जानकारी के मुताबिक, इन चिन्हित 26 सीटों के अलावा कांग्रेस की ओर से जिन अन्य सीटों की मांग की जा रही है, उन पर सपा आज कांग्रेस नेतृत्व से चुनावी समीकरण पर चर्चा करेगीय. बताया जा रहा है कि सपा करीब 130 सीटों पर कांग्रेस से जीत की संभावनाओं और संभावित प्रत्याशियों के समीकरण का ब्योरा मांगेगी.

सपा का रुख है कि वह शुरुआती 26 सीटों के ऑफर के साथ-साथ अन्य सीटों पर भी ठोस समीकरण के आधार पर कांग्रेस से बातचीत करने को पूरी तरह तैयार है,

सपा द्वारा कांग्रेस को दी जाने 26 सीटों की लिस्ट

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