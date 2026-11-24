महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने मुंबई के 'नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया' का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. निरीक्षण के दौरान क्लब की रसोई में मक्खियां और वॉश बेसिन के पास कॉकरोच मिले थे.

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एफडीए ने सोमवार को जारी बयान में कहा, 'मेसर्स द नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, वर्ली, मुंबई का निरीक्षण किया गया. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के तहत स्वच्छता और सैनिटरी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया.'

निरीक्षण में सामने आया कि नालियों पर कॉकरोच ट्रैप नहीं लगे थे. स्टोर रूम और परिसर के कोनों में खाने का कचरा जमा था, जबकि खाना बनाने की जगह के पास कूड़ेदान खुले पड़े थे. कच्चे माल और खाने को तय तापमान पर साफ वातावरण में नहीं रखा गया था.

फर्श गंदा और एग्जॉस्ट फैन पर धूल...

कोल्ड स्टोरेज में सही व्यवस्था नहीं थी और स्टोर रूम के डिब्बों पर लेबल भी नहीं थे. दीवारों और छत से पपड़ी गिर रही थी, फर्श का हिस्सा गंदा था और एग्जॉस्ट फैन पर धूल जमी थी.

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क्लब प्रबंधन निरीक्षण के समय सफाई का शेड्यूल, उपकरणों की सफाई का रिकॉर्ड और कच्चे माल की खरीद के बिल भी नहीं दिखा सका. खाना संभालने वाले कर्मचारियों का वैक्सिनेशन नहीं हुआ था और कुछ कर्मचारी बिना दस्ताने पहने काम कर रहे थे. क्लब में उपभोक्ता शिकायत निवारण की भी कोई सही व्यवस्था नहीं थी.

मुंबई यूनिवर्सिटी की कैंटीन और दूसरे संस्थानों पर भी गिरी गाज

एफडीए ने फोर्ट इलाके स्थित मुंबई यूनिवर्सिटी की एक कैंटीन पर भी खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कैंटीन की जांच में फ्रिज के अंदर खाना अव्यवस्थित तरीके से रखा मिला, जिससे संक्रमण का खतरा था. स्टोरेज के पास कचरे से भरे खुले कूड़ेदान थे और खाना बनाने की जगह पर सफाई का सामान पड़ा था.

कर्मचारियों ने तय वर्दी नहीं पहनी थी और शाकाहारीऔर मांसाहारी व्यंजनों को अलग रखने का भी इंतजाम नहीं था.

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इससे पहले 21 नवंबर को मेसर्स ब्रिटिश ब्रूइंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (रेस्तरां और बार) का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया. इसी के साथ, एफडीए ने स्वच्छता में गंभीर लापरवाही पर मुंबई में होटल, बेकरी और खाद्य इकाइयों सहित 6 प्रतिष्ठानों और पुणे डिवीजन में 21 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं.

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