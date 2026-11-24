नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का दो दिनी दिल्ली दौरा सोमवार को पूरा हो गया. मार्च 2026 में नेपाल का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा थी. दस साल पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए भारत आए बालेन शाह के रैपर, काठमांडू के मेयर और अब देश के प्रधानमंत्री बनने के सफर ने दोनों देशों के रिश्तों को एक बेहद अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है.

और पढ़ें

एक तरफ भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराना 'रोटी-बेटी का रिश्ता', साझा सांस्कृतिक विरासत और ऊर्जा व कनेक्टिविटी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं. वहीं दूसरी तरफ, सीमा विवाद, पुराने एग्रीमेंट्स पर मतभेद और बदलते जिओ-पॉलिटिकल समीकरणों के चलते बना अविश्वास का माहौल भी छिपा नहीं है. ऐसे में 23 नवंबर को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम बालेन शाह के बीच हुई बातचीत और उसके बाद जारी साझे विजन और घोषणाओं ने रिश्तों के एक नए अध्याय का आधार तैयार कर दिया है. लेकिन, इससे बड़े सवाल खत्म नहीं होते. क्या भारत के प्रति नेपाल का रवैया बदलेगा?

भरोसे की कमी की जड़ें कहां हैं

नेपाल और भारत के रिश्तों में भरोसे की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में कई पुराने और नए मुद्दों ने इस दूरी को और गहरा किया है. इनमें सबसे संवेदनशील मुद्दा सीमा विवाद का रहा है. कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर नेपाल के दावे, काठमांडू द्वारा जारी नया नक्शा और बाद में बैंक नोटों पर उसे शामिल करने से यह तकनीकी मामला दोनों देशों में राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल बन गया. नेपाल में अक्सर यह धारणा बनने लगती है कि भारत बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है और सीमा विवादों पर बातचीत को टालता है.

Advertisement

1950 की शांति और मैत्री संधि को लेकर भी नेपाल के राजनीतिक हलकों में असंतोष रहा है. नेपाली नेताओं का एक वर्ग इसे असमान मानता है, खासकर सुरक्षा और हथियारों की खरीद से जुड़ी शर्तों पर. इसके साथ ही, भारत की 'अग्निपथ योजना' के आने के बाद से भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती ठप होना भी रिश्तों पर असर डाल चुका है. नेपाल के पहाड़ी इलाकों के हजारों परिवारों के लिए यह भर्ती केवल रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का माध्यम रही है. इसके अलावा बढ़ता व्यापार घाटा और व्यापारिक अड़चनें भी समय-समय पर अविश्वास को बढ़ाती रही हैं.

दूसरी ओर, भारत की अपनी गंभीर चिंताएं रही हैं. नई दिल्ली का मानना रहा है कि नेपाल की घरेलू राजनीति में चुनावों के लिए भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी जाती है. बालेन शाह के काठमांडू का मेयर रहते हुए अपने दफ्तर में 'ग्रेटर नेपाल' का नक्शा लगाना या सोशल मीडिया पर तीखे बयानों वाली पोस्ट शेयर करने जैसी घटनाओं ने भी भारत में संदेह पैदा किया था. इसके साथ ही काठमांडू के विदेश नीति संबंधी फैसलों में आने वाले उतार-चढ़ाव ने भी भारत के रणनीतिक हलकों में सवाल खड़े किए थे.

नेपाली में क्या थीं उम्मीदें और कैसे थे तीखे सवाल

Advertisement

बालेन शाह के भारत दौरे को लेकर नेपाली मीडिया में भारी उत्सुकता के साथ-साथ गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे थे. एक ओर काठमांडू के प्रमुख समाचार पत्रों ने यह उम्मीद जताई थी कि अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ से हुए भारी नुकसान के बाद देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए भारत से ठोस आर्थिक सहयोग मिलेगा. नेपाली पक्ष की एक बड़ी मांग नए एयर एंट्री रूट्स (हवाई प्रवेश मार्गों) की भी थी, ताकि नेपाल के नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन सुचारु हो सके.

दूसरी ओर, नेपाली मीडिया में पीएम बालेन शाह के इस दौरे को लेकर कई चुभते सवाल भी किए गए. विश्लेषकों का सवाल था कि जो बालेन शाह कभी नेपाल के पारंपरिक नेताओं की 'दिल्ली दौड़' पर तंज कसा करते थे, वे खुद सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्तों को किस व्यावहारिक दिशा में ले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स में यह शंका भी जाहिर की गई थी कि क्या नया नेपाली नेतृत्व भारत, चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बना पाएगा या फिर विदेश नीति में किसी एक तरफ का दबाव झेलेगा.

नेपाली मीडिया में यह सवाल भी जोर-शोर से गूंजता रहा कि क्या यह दौरा सिर्फ पुराने एग्रीमेंट्स को याद करके और आर्थिक पैकेज की घोषणाओं तक सिमटकर रह जाएगा या फिर दोनों देश सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मसलों पर किसी समयबद्ध हल की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

पीएम मोदी ने नेपाल के लिए दिल और खजाना खोल दिया

हैदराबाद हाऊस में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम बालेन शाह की मौजूदगी में कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं, और हमारे राम भी अधूरे हैं. 23 नवंबर को नई दिल्ली में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत ने नेपाल के लिए कई बड़े सहयोग और पैकेज की घोषणा की है, जिसका सकारात्मक असर नेपाल के भीतर भारतीय छवि पर पड़ सकता है.

24,000 करोड़ नेपाली रुपये का पैकेज: भारत सरकार ने अगस्त में नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और नेपाल के दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 24,000 करोड़ नेपाली रुपये (लगभग 15,000 करोड़ भारतीय रुपये / करीब 1.5 से 2 अरब डॉलर) के भारी-भरकम विकास सहयोग पैकेज का ऐलान किया. इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, आयुर्वेद, सतत शहरी विकास, पुलिस अनुसंधान और सिविल सर्वेंट की कैपेसेटी बिल्डिंग सहित कुल 8 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए.

नई रेल सेवा और नए ट्रेड रूट्स: पीएम मोदी और पीएम बालेन शाह ने अयोध्या धाम को माता सीता की जन्मस्थली नेपाल स्थित जनकपुर धाम से जोड़ने वाली 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही भारत ने नेपाल को गुजरात के कांडला और ओडिशा के पारादीप पोर्ट तक नई ट्रांजिट पहुंच देने की घोषणा की, जिससे नेपाल का समुद्री व्यापार और आसान होगा.

Advertisement

शिक्षा और मॉनिटरिंग सिस्टम: भारत ने नेपाल में आईआईटी (IIT) का ऑफशोर कैंपस स्थापित करने की घोषणा की और नेपाली छात्रों के लिए कानून व तकनीक की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात कही. सबसे अहम बात यह रही कि समझौतों को कागजों तक सीमित रखने से बचाने के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र (Monitoring Mechanism) को एक्टिव किया है, जो हर 6 महीने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगा.

भारत के इन कदमों से नेपाली युवाओं और व्यापारी वर्ग में एक सकारात्मक संदेश जाने की पूरी संभावना है. यदि ये विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर धरातल पर उतरती हैं, तो नेपाल के आम जनमानस में भारत के प्रति विश्वास और बढ़ेगा.

चीन के बढ़ते रसूख को संतुलित करने का दारोमदार

दक्षिण एशिया की मौजूदा जिओ-पॉलिटिक्स में नेपाल एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, जहां से उसका हर कदम पड़ोसी देशों के लिए मायने रखता है. एक तरफ भारत के साथ उसकी खुली सीमा, गहरे सांस्कृतिक संबंध और सबसे बड़ा व्यापारिक रिश्ता है. वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना, रेलवे विस्तार और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के जरिए नेपाल में अपना दायरा और राजनीतिक रसूख लगातार बढ़ा रहा है.

अब असली परीक्षा नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की है कि वे नेपाल के भीतर चीन के बढ़ते प्रभाव को भारत के साथ अपने ऐतिहासिक और सुरक्षा हितों के साथ कैसे संतुलित कर पाते हैं. नेपाल जैसे लैंडलॉक्ड देश के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच सधा हुआ संतुलन बनाए रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है.

Advertisement

बालेन शाह का दिल्ली दौरा दर्शाता है कि अपनी पिछली तीखी बयानबाजियों और नेशनलिस्ट बयानों से इतर, सत्ता में आने के बाद उन्होंने एक व्यावहारिक और संतुलित कूटनीति अपनाने का विकल्प चुना है. यदि वे नेपाल में चीन की आर्थिक परियोजनाओं को भारत की जायज सुरक्षा चिंताओं की कीमत पर बढ़ावा देने से बचते हैं और भारत के साथ हुए नए कनेक्टिविटी व ऊर्जा समझौतों पर तेजी से अमल सुनिश्चित करते हैं, तो वे चीन के रसूख को बेहतर ढंग से संतुलित कर पाएंगे.

इतना तो कहा ही जा सकता है कि बालेन शाह का यह दो-दिवसीय दौरा नेपाल-भारत संबंधों के एक नए व्यावहारिक अध्याय की नींव रख चुका है. अब दारोमदार इस बात पर है कि काठमांडू की नई सरकार अपनी विदेश नीति में कितना स्थायित्व और पारदर्शिता बनाए रखती है, ताकि दोनों देश अविश्वास के दौर से बाहर निकलकर विकास की साझा राह पर आगे बढ़ सकें.

---- समाप्त ----