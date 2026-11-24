गुजरात के वलसाड जिले के वापी में करोड़ों रुपये की सुपारी मिलने से हलचल मच गई है. यहां पुलिस ने एक साथ सुपारी से भरे 10 ट्रकों को पकड़ा है. इन ट्रकों में करीब 12 से 13 करोड़ रुपये की सुपारी होने का शुरुआती अनुमान है. पुलिस को सूचना मिली थी कि इन ट्रकों में चोरी की सुपारी ले जाई जा रही है.

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जब पुलिस ने रोककर जांच की तो GST बिल और जरूरी दस्तावेजों को लेकर अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद सभी 10 ट्रकों को आगे की जांच के लिए GST विभाग के हवाले कर दिया गया.

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, सुपारी से लदे ये सभी ट्रक कर्नाटक से अहमदाबाद की ओर जा रहे थे. इसी दौरान वापी SOG पुलिस को इनके परिवहन को लेकर सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और सभी ट्रकों को रोककर जांच शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक, वलसाड पुलिस को चोरी की सुपारी से भरे ट्रकों की जानकारी मिली थी. इसी आधार पर ट्रकों को पकड़ा गया. जांच के दौरान GST बिल और दूसरे जरूरी दस्तावेजों को लेकर गड़बड़ी सामने आई.

अब GST विभाग खंगालेगा दस्तावेज

SOG पुलिस ने सभी 10 ट्रकों और सुपारी से जुड़े दस्तावेजों को GST विभाग को सौंप दिया है. अब विभाग यह जांच करेगा कि ट्रकों में भरी सुपारी कहां से खरीदी गई थी, इसके खरीद-बिक्री के बिल मौजूद हैं या नहीं और माल के परिवहन से जुड़े दस्तावेज सही हैं या नहीं.

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फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि सुपारी वास्तव में चोरी की थी या उसके परिवहन और GST दस्तावेजों में गड़बड़ी की गई थी. GST विभाग की जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी. एक साथ 10 ट्रकों में इतनी बड़ी मात्रा में सुपारी मिलने के बाद अब जांच का दायरा कारोबार और उसके दस्तावेजों तक पहुंच गया है.

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