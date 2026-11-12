दुनिया की सबसे चर्चित खुफिया चालें, ऐसे प्यार को हथियार बनाती हैं जासूसी एजेंसियां

जासूसी की दुनिया में दुश्मन देश की सैन्य ताकत, हथियारों, तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने के लिए केवल सैटेलाइट, साइबर हमले या अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता. कई बार इसके लिए इंसान की भावनाओं, कमजोरियों और निजी रिश्तों को भी हथियार बनाया जाता है.

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खुफिया दुनिया में इस तकनीक को 'हनी ट्रैप' (Honey Trap) कहा जाता है. इसमें किसी व्यक्ति को प्रेम संबंध, आकर्षण या यौन संबंध के जरिए अपने करीब लाया जाता है, ताकि उससे गोपनीय जानकारी हासिल की जा सके, उसे ब्लैकमेल किया जा सके या उसके फैसलों को प्रभावित किया जा सके.

हनी ट्रैप कोई नई तकनीक नहीं है. शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों ने अलग-अलग रूपों में इसका इस्तेमाल किया. आज चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल जैसी बड़ी खुफिया शक्तियों के संदर्भ में भी ऐसे अभियानों की चर्चा होती है. हालांकि, किसी एजेंसी को हनी ट्रैप में सबसे माहिर बताना आसान नहीं है, क्योंकि खुफिया अभियानों की सफलता, असफलता और वास्तविक उद्देश्य का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक नहीं होता.

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Nvidia के सीईओ जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग का मामला क्या है?

नवंबर 2026 में अमेरिकी टेक्नोलॉजी उद्योग में उस समय हलचल मच गई, जब दुनिया की प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनियों में शामिल Nvidia के सीईओ Jensen Huang का नाम चीन की कथित जासूसी गतिविधियों से जुड़े एक विवाद में सामने आया. इस मामले में एलिस हुआंग (Alice Huang), जिन्हें हुआंग ले (Huang Le) के नाम से भी जाना जाता है, चर्चा के केंद्र में हैं.

वह सिंगापुर स्थित एआई और डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल (Megaspeed International) से जुड़ी रही हैं. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के आकलन के बारे में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) ने उन्हें अपने लिए काम करने के लिए भर्ती किया था.

रिपोर्टों के मुताबिक, एलिस हुआंग और जेनसन हुआंग के बीच करीबी निजी संबंध बने. अमेरिकी अधिकारियों को संदेह था कि इस संबंध का इस्तेमाल Nvidia की एडवांस एआई चिप तकनीक, कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं और अमेरिकी निर्यात नीतियों से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए किया जा सकता था.

आशंका यह भी जताई गई कि जेनसन हुआंग को प्रभावित करके चीन को अत्याधुनिक Nvidia चिप बेचने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दिलाने की कोशिश हो सकती थी. मेगास्पीड द्वारा बड़ी मात्रा में एनवीडिया चिप खरीदने और उनके संभावित अंतिम इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे थे. हालांकि, इन आरोपों को साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता.

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इस विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. जेनसन हुआंग ने विवाहेतर संबंध की बात स्वीकार करते हुए अपने परिवार और कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगी है, लेकिन इससे एलिस हुआंग पर लगे जासूसी के आरोप अपने आप साबित नहीं होते.

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Nvidia के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र जांच शुरू की है और कहा है कि फिलहाल उसके पास ऐसा मानने का कारण नहीं है कि कंपनी के गोपनीय रहस्य या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक हुई हैं. चीन ने भी जासूसी के आरोपों को निराधार बताया है. इसलिए यह मामला फिलहाल संभावित खुफिया अभियान, कारोबारी हितों और निजी संबंधों की जांच का विषय है.

क्या होता है हनी ट्रैप और कैसे काम करता है?

हनी ट्रैप खुफिया एजेंसियों की ऐसी रणनीति है, जिसमें किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रेम, आकर्षण, दोस्ती या यौन संबंध के जरिए अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की जाती है. इसका उद्देश्य केवल निजी संबंध बनाना नहीं होता, बल्कि उस व्यक्ति तक ऐसी पहुंच हासिल करना होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है.

मसलन, कोई सरकारी अधिकारी, सैन्य कमांडर, वैज्ञानिक, कारोबारी या राजनीतिक सलाहकार अपने पद के कारण संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच रखता है. यदि कोई खुफिया एजेंसी उसके निजी जीवन में जगह बना लेती है, तो उससे जानकारियां हासिल करना आसान हो सकता है.

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इस रणनीति के कई उद्देश्य हो सकते हैं...

पहला- व्यक्ति से स्वेच्छा से गोपनीय जानकारी हासिल करना

दूसरा- निजी तस्वीरों, संदेशों या संबंधों का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना.

तीसरा- उसके फैसलों और नीतियों को प्रभावित करना.

चौथा- उसके संपर्कों और नेटवर्क की जानकारी जुटाना.

कई बार संबंधित व्यक्ति को यह पता भी नहीं होता कि उसके साथ बनाया गया संबंध किसी खुफिया अभियान का हिस्सा है. यही कारण है कि हनी ट्रैप को केवल व्यक्तिगत धोखे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है.

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रूस की KGB और सोवियत जासूसी की पुरानी रणनीति

सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी (KGB) का नाम हनी ट्रैप की चर्चा में सबसे पहले लिया जाता है. शीत युद्ध के दौरान सोवियत खुफिया तंत्र ने आकर्षण और निजी संबंधों का इस्तेमाल करके विदेशी अधिकारियों, राजनयिकों और सैन्य कर्मचारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की. महिला एजेंटों को लोकप्रिय रूप से 'स्पैरो' कहा जाता था. हालांकि, यह शब्द हर प्रकार के सोवियत हनी ट्रैप अभियान का आधिकारिक नाम नहीं था.

जॉन वासल. (Photo: Getty)

इसका चर्चित उदाहरण ब्रिटिश नौसेना के कर्मचारी जॉन वासल (John Vassall) का मामला है. 1950 के दशक में मॉस्को में उनकी समलैंगिक पहचान और निजी संबंधों से जुड़ी परिस्थितियों का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया. इसके बाद उन्होंने सोवियत संघ को ब्रिटिश नौसेना से संबंधित सैकड़ों गोपनीय दस्तावेज दिए.

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यह मामला बताता है कि किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी को उसकी पेशेवर जिम्मेदारियों के खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है. सोवियत संघ के विघटन के बाद KGB की जगह रूस की SVR और FSB जैसी एजेंसियों ने ली, जिनका नाम भी विदेशी खुफिया अभियानों की चर्चाओं में आता है.

चीन की MSS: तकनीक और कारोबार पर नजर

चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी है. इसका काम विदेशी देशों की राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां जुटाना भी है. आज अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, सुपरकंप्यूटिंग और सैन्य तकनीक को लेकर कॉम्पीटिशन तेज है. ऐसे माहौल में तकनीकी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और वैज्ञानिकों की अहमियत बढ़ गई है.

एलिस हुआंग का मामला इसी व्यापक कॉम्पीटिशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है. यदि किसी कारोबारी संबंध के माध्यम से किसी कंपनी की तकनीकी योजनाओं या सरकारी नीतियों की जानकारी हासिल की जाती है, तो उसका असर केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता.

एडवांस एआई चिप सैन्य अनुसंधान, साइबर सुरक्षा, निगरानी और आधुनिक हथियार प्रणालियों में भी उपयोगी हो सकती हैं. हालांकि, इस मामले में MSS की कथित भूमिका और वास्तव में कोई जानकारी चीन तक पहुंचने के प्रमाण अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं.

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पूर्वी जर्मनी की Stasi और 'रोमियो जासूस' कार्यक्रम

शीत युद्ध के दौरान पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी स्टासी (Stasi) ने हनी ट्रैप की एक अलग रणनीति अपनाई थी. इसके कार्यक्रम को 'रोमियो ऑपरेशन' कहा जाता था. इसमें आकर्षक पुरुष एजेंटों को पश्चिमी जर्मनी भेजा जाता था, जहां वे सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं से प्रेम संबंध बनाते थे.

इन महिलाओं में सचिव, प्रशासनिक कर्मचारी और ऐसे पदों पर काम करने वाली महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें सरकारी दस्तावेजों और अधिकारियों तक पहुंच मिल सकती थी. इन एजेंटों का उद्देश्य लंबे समय तक भरोसेमंद रिश्ता बनाना था. कई बार संबंध विवाह तक पहुंच जाते थे.

मार्कस वुल्फ. (Photo: Getty)

इसके बाद एजेंट अपने साथियों से मिलने वाली महिलाओं के माध्यम से गोपनीय दस्तावेज और सरकारी जानकारियां हासिल करते थे. स्टासी के प्रमुख मार्कस वुल्फ (Markus Wolf) के नेतृत्व में इस तरह की मानवीय खुफिया रणनीतियों को काफी व्यवस्थित रूप दिया गया. इस मॉडल की खासियत यह थी कि इसमें तत्काल ब्लैकमेल के बजाय लंबे समय तक भावनात्मक भरोसे का इस्तेमाल किया जाता था.

इजरायल की Mossad और मोर्दखाई वानुनु मामला

इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद (Mossad) का नाम भी हनी ट्रैप से जुड़े चर्चित अभियानों में आता है. इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मोर्दखाई वानुनु (Mordechai Vanunu) का मामला है. वह इजरायल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने वाले पूर्व तकनीशियन थे.

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1986 में उन्होंने इजरायल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां ब्रिटिश मीडिया को दी थीं. इसके बाद मोसाद ने उन्हें लंदन से इटली के रोम पहुंचाने के लिए एक महिला एजेंट का इस्तेमाल किया. यह एजेंट 'सिंडी' (Cindy) नाम से पहचानी जाती थी. उसकी पहचान चेरिल बेन टोव (Cheryl Ben Tov) बताई गई.

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Salah satu contoh paling terkenal ialah operasi “honey‑trap” yang melibatkan ejen wanita bernama kod “Cindy” atau Cheryl Ben Tov. https://t.co/37316pBTD4 — The Patriots (@thepatriotsasia) August 3, 2025

वानुनु उसके संपर्क में आए और रोम पहुंच गए. वहां उनका अपहरण कर लिया गया और बाद में उन्हें इजरायल ले जाया गया, जहां मुकदमा चलाया गया. इस मामले में प्रेम संबंध का इस्तेमाल किसी व्यक्ति से गोपनीय जानकारी निकालने के बजाय उसे पकड़ने और दूसरे देश से वापस लाने के लिए किया गया था.

CIA और MI6 भी अपनाती रही हैं ऐसी रणनीतियां

हनी ट्रैप को केवल रूस, चीन या इजरायल की रणनीति मानना गलत होगा. अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) और ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (MI6) के इतिहास में भी मानवीय संबंधों, आकर्षण और व्यक्तिगत संपर्कों के इस्तेमाल के उदाहरण मिलते हैं.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी एजेंट एमी एलिजाबेथ थोर्प (Amy Elizabeth Thorpe), जिन्हें 'सिंथिया' के नाम से जाना जाता था, ने अपने आकर्षण और सामाजिक संपर्कों के जरिए महत्वपूर्ण राजनयिक तथा कूटनीतिक जानकारियां हासिल करने में भूमिका निभाई थी.

She was born into respectability in 1910—polished drawing rooms, political lineage, a father in the Marine Corps, a grandfather in the Senate. On paper, Amy Elizabeth Thorpe was everything a young woman was supposed to be: well-bred, well-connected, well-behaved. But Amy understood early that beauty moved doors that pedigree alone could not. By fourteen, she knew how men watched her. By nineteen, she was pregnant—rumors swirling, paternity uncertain among several diplomatic lovers. In her world, scandal could erase a woman overnight. So she did what women in tight corners have done for centuries: she chose strategy over romance. She married Arthur Pack, a British diplomat nearly twenty years her senior. It wasn’t a love story. It was a recalibration. A shield. As Mrs. Pack, she moved through embassies in Chile, Spain, and Poland—hosting dinners, charming officials, playing the gracious diplomatic wife. But beneath the silk gowns and polite laughter was a restless intelligence. She was observant. Quick. Hungry for something more than cocktails and coded smiles. Then came the turning point. British intelligence noticed her affair with a Polish official who had access to German secrets. Where society saw indiscretion, intelligence officers saw opportunity. Amy—later known by her code name “Cynthia”—was no longer just a diplomat’s wife navigating scandal. She became an asset. And she didn’t flinch. In Poland and later in Vichy France, she cultivated relationships with men in positions of power—naval officers, code clerks, officials with keys and safes and documents that could shift the course of war. She understood desire as leverage. She understood loneliness. She understood ego. And she used all of it. One of her most daring operations involved seducing a Vichy French naval official to gain access to secret codebooks the British desperately needed. The information helped Allied forces counter German U-boat operations in the Atlantic. Lives were saved. Convoys were protected. And almost no one knew her name. Was she reckless? Yes. Was she morally complicated? Absolutely. But she operated in a world designed by men, during a war engineered by men, and she weaponized the only tools society had told her she possessed: charm, beauty, sexuality, access. © Women In World History #archaeohistories — ArchaeoHistories (@histories_arch) February 14, 2026

उस दौर में जासूसी का बड़ा हिस्सा राजनयिकों, सैन्य अधिकारियों और विदेशी दूतावासों के कर्मचारियों से संपर्क बनाने पर निर्भर था. हालांकि, हर रोमांटिक संपर्क को हनी ट्रैप कहना सही नहीं है. कई बार एजेंट सामाजिक संबंधों के जरिए जानकारी जुटाते थे, जबकि कुछ मामलों में निजी संबंधों का इस्तेमाल सीधे दबाव बनाने के लिए किया जाता था. इसलिए अलग-अलग देशों की एजेंसियों की तुलना उनके सार्वजनिक रूप से सामने आए अभियानों के आधार पर ही की जा सकती है.

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दुनिया में हनी ट्रैप के मामले में कौन सी एजेंसी सबसे आगे?

यदि ऐतिहासिक अनुभव और सार्वजनिक रूप से सामने आए अभियानों को आधार बनाया जाए, तो रूस की पूर्ववर्ती KGB और पूर्वी जर्मनी की Stasi इस क्षेत्र की सबसे चर्चित एजेंसियों में शामिल रही हैं. KGB के अभियानों में निजी कमजोरियों और ब्लैकमेल का इस्तेमाल दिखाई देता है, जबकि Stasi ने लंबे समय तक चलने वाले रोमांटिक संबंधों को व्यवस्थित खुफिया नेटवर्क में बदलने का प्रयास किया था.

दूसरी तरफ, Mossad के कुछ अभियानों में आकर्षण का इस्तेमाल विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने और उसे पकड़ने के लिए किया गया. चीन की MSS के संदर्भ में तकनीकी और कारोबारी क्षेत्र में संभावित मानवीय खुफिया गतिविधियों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं.

CIA और MI6 ने भी अलग-अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया है. लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि इनमें से कौन सी एजेंसी सबसे सफल है. खुफिया एजेंसियां अपने सफल अभियानों को सार्वजनिक नहीं करतीं और असफल अभियानों की जानकारी भी अक्सर वर्षों बाद सामने आती है.

आधुनिक दौर में हनी ट्रैप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

आज हनी ट्रैप का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तकनीक और निजी जिंदगी के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है. किसी कंपनी के सीईओ, वैज्ञानिक या वरिष्ठ अधिकारी के पास ऐसी जानकारियां हो सकती हैं, जिनका सीधा संबंध देश की आर्थिक और सैन्य ताकत से हो.

एआई चिप, साइबर सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाना किसी देश की रणनीतिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है. इस खतरे से बचने के लिए सरकारी अधिकारियों और बड़ी कंपनियों को कर्मचारियों की सुरक्षा संबंधी ट्रेनिंग, संवेदनशील सूचनाओं तक सीमित पहुंच और संदिग्ध संपर्कों की रिपोर्टिंग पर ध्यान देना चाहिए.

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निजी संबंधों को लेकर किसी व्यक्ति का अपमान या उसकी निजी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप इसका समाधान नहीं है. असली जरूरत यह सुनिश्चित करने की है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल करके गोपनीय जानकारी असुरक्षित तरीके से साझा न कर सके.

जासूसी का सबसे पुराना हथियार आज भी खतरनाक

हनी ट्रैप की कहानी बताती है कि तकनीक कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, इंसानी भावनाएं खुफिया एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेंगी. KGB, Stasi और Mossad के ऐतिहासिक मामले दिखाते हैं कि प्रेम और आकर्षण को जासूसी के हथियार में बदला जा सकता है. जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग का विवाद भी इसी कारण अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है. हालांकि, इसमें चीनी जासूसी की भूमिका अभी आरोप और जांच का विषय है. अंतिम निष्कर्ष जांच और प्रमाणों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए.

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