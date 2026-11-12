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'मैं सुंदर नहीं दिखती, मुझे मर जाना चाहिए...' गोरखपुर में NEET छात्रा ने 3 बार किया सुसाइड अटेम्प्ट

गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी. खुद को बदसूरत मानकर उसने तीन बार आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसमें हाथ की नस काटना भी शामिल है. प्रशासनिक सेवा से जुड़े पिता और टीचर माता द्वारा दिखाने पर मनोचिकित्सक ने 7 महीने की CBT थेरेपी से उसे ठीक किया.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नीट की परीक्षा की तैयारी में जुटी एक 19 वर्षीय छात्रा ने तीन-तीन बार सुसाइड अटेम्प्ट किया. दरअसल, उसे लगता था कि वह सुंदर नहीं दिखती है और उसे मर जाना चाहिए. बाद में जांच होने पर पता चला कि छात्रा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से जूझ रही है. मनोचिकित्सक की 7 महीने की काउंसलिंग और सीबीटी थेरेपी से अब उसकी हालत में सुधार आया है.

छात्रा ने अप्रैल 2026 से पहले तीन बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था. प्रशासनिक सेवा से जुड़े पिता और टीचर माता द्वारा कानपुर और गोरखपुर में कई जगह इलाज कराने के बाद, जब कोई राहत नहीं मिली. तब मनोचिकित्सक डॉ. आकृति पांडेय ने काउंसलिंग के जरिए उसकी इस बीमारी की पहचान की और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला.

शीशे में खुद को बदसूरत मानती थी छात्रा

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छात्रा ने मनोचिकित्सक डॉ. आकृति पांडेय को काउंसलिंग के दौरान बताया कि वह अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बदसूरत समझती है. उसे शीशे में अपनी नाक टेढ़ी, चेहरा बेकार, पेट निकला हुआ और बाल खराब लगते हैं. माता-पिता के प्यार और अच्छे दोस्तों के बावजूद वह हर खाली समय में शीशे के सामने लड़ती है और मोबाइल में फिल्टर लगाकर फोटो खींचती है.

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क्लास में सबसे पीछे बैठती थी और काट ली थी नस

बीमारी के कारण छात्रा कॉलेज में खुद को बहुत असहज महसूस करती थी. उसे लगता था कि सभी लोग उसकी कमियों पर हंस रहे हैं, इसलिए वह क्लास में सबसे पीछे बैठती थी और ग्रुप फोटो में अपना मुंह छिपा लेती थी. दो साल से परेशान परिवार ने जब कई जगह दिखाया और सुधार नहीं हुआ, तो अप्रैल 2026 में वे उसे डॉक्टर के पास लेकर आए, जहां उसने एक बार अपने हाथ की नस भी काट ली थी.

कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हुआ बड़ा सुधार

डॉ. आकृति पांडेय ने बताया कि काउंसलिंग से यह साफ हो गया कि छात्रा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से ग्रसित है और उसे प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है. डॉक्टर ने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की मदद से उसका इलाज किया. लगातार सात महीने चले इस उपचार के बाद अब छात्रा के अंदर काफी सुधार आ चुका है और उसका परिवार इस राहत भरी स्थिति से बेहद खुश है.

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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