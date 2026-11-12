अमेरिका और दुबई से भी आएंगे बराती, अनंत सिंह की बेटी के नए घर का हो गया गृह प्रवेश

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी में देश ही नहीं विदेश से भी बाराती आएंगे. उनके होने वाले ससुर रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, सुकमा, मेरठ, दिल्ली के अलावा अमेरिका और दुबई से उनके दोस्त इस शादी मे आने वाले हैं. वहीं शिवांगी की शादी के बाद उसके पहले गृह प्रवेश को यादगार बनाने के लिए परिवार ने पटना के बिहटा में नया घर बनवाया है. बुधवार को इसी नए घर में पूरे विधि-विधान के साथ गृह प्रवेश की पूजा हुई. अब इसी घर से बारात निकलेगी और शादी के बाद शिवांगी पहली बार इसी आशियाने में कदम रखेंगी.

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बहू के स्वागत के लिए बनवाया नया आशियाना, शादी से पहले हुई पूजा

पटना के बिहटा में शादी की तैयारियों के बीच घर को सजाने-संवारने से लेकर मेहमानों के स्वागत तक की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच बुधवार को परिवार के लिए एक खास मौका आया, जब नए घर में गृह प्रवेश की पूजा आयोजित की गई. परिवार ने बेटी की शादी के बाद उसके पहले आगमन को यादगार बनाने के लिए यह नया घर तैयार कराया है. खास बात यह है कि शिवांगी की शादी के बाद पहली एंट्री इसी घर में होगी. परिवार के सदस्य दिल्ली से बिहटा पहुंच चुके हैं और शादी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. हल्दी सहित विवाह की कई रस्में भी इसी नए घर में आयोजित की जाएंगी. यानी जिस घर में बुधवार को पूजा के साथ खुशियों की शुरुआत हुई, उसी घर से कुछ दिनों बाद बारात भी निकलेगी.

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परिवार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, शादी की रस्मों का सिलसिला 20 नवंबर से शुरू होगा. इस दिन पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनो बैंक्वेट हॉल में तिलक समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 25 नवंबर को बाढ़ के नदवां गांव में बारात पहुंचेगी, जहां विवाह की रस्में संपन्न होंगी. शादी को लेकर परिवार ने कई स्तरों पर तैयारियां की हैं. मेहमानों के ठहरने, खानपान और समारोह की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बारात बिहटा स्थित नए घर से निकलेगी. शादी के बाद शिवांगी का गृह प्रवेश भी इसी घर में कराया जाएगा. कुछ दिन यहां रहने के बाद वह परिवार के साथ अमेरिका चली जाएंगी.

अमेरिका और दुबई तक पहुंची शादी की चर्चा, दोस्तों के आ रहे फोन

इस शादी की चर्चा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और दुबई में रहने वाले लोग भी समारोह में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. परिवार के सदस्यों के मुताबिक, मीडिया में शादी की खबरें सामने आने के बाद विदेश में रहने वाले मित्रों और परिचितों के लगातार फोन आ रहे हैं. अमेरिका में रहने वाले कुछ दोस्तों ने तो टीवी पर शादी की खबर देखने के बाद फोन करके मजाकिया अंदाज में पूछा कि शादी की खबर तो देख ली, अब बुलाओगे भी या नहीं? परिवार का कहना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों के अलावा विदेश से भी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है.

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बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी, आशा देवी ने कही दिल की बात

शिवांगी की होने वाली सास आशा देवी शिवांगी के घर आने को लेकर वह काफी खुश हैं. उनका कहना है कि शिवांगी के आने से घर में बेटी की कमी पूरी होगी. वह उसे बहू के बजाय बेटी की तरह रखेंगी. उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, जब उसकी शादी होगी तो वह विदा हो जाएगी ऐसे में एक में एक बेटी हमेशा रहेगी. वह बहु को बेटी की तरह की रखेंगी.

अनंत सिंह बोले- सभी लोगों को भेज दिया है निमंत्रण और कार्ड

बेटी की शादी को लेकर हो रही चर्चा पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए सभी लोगों को निमंत्रण और कार्ड भेज दिया गया है. उनके मुताबिक, सभी लोग बेटी की शादी में शामिल होंगे. शादी को लेकर जिस तरह से प्रचार और चर्चा हो रही है, उस पर अनंत सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वह पहली बार इस तरह का आयोजन कर रहे हैं. वह पहले भी ऐसे आयोजन करते रहे हैं और लोगों को इनाम भी देते रहे हैं. उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं. वह अगले दिन गांव जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.

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