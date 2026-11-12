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दुनिया में यहां चाकू हाथ में देना माना जाता है अपशकुन, जानिए क्यों टेबल पर रखकर देते हैं लोग

तुर्की में किसी को चाकू या कैंची सीधे हाथ में देना अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि ऐसा करने से दो लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है और दोस्ती में दरार आ सकती है.

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जानिए इस अनोखी परंपरा के पीछे की वजह और क्यों नुकीली चीजें टेबल पर रखकर दी जाती हैं. ( Photo: ITG)
जानिए इस अनोखी परंपरा के पीछे की वजह और क्यों नुकीली चीजें टेबल पर रखकर दी जाती हैं. ( Photo: ITG)

दुनिया के अलग-अलग देशों में कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं, जिन्हें जानकर हैरानी होती है. ऐसी ही एक मान्यता तुर्की में प्रचलित है. यहां किसी व्यक्ति को चाकू या कैंची सीधे हाथ में देना अच्छा नहीं माना जाता. माना जाता है कि अगर दो लोग एक-दूसरे को चाकू सीधे हाथ से देते या लेते हैं, तो उनके बीच झगड़ा हो सकता है या रिश्ते में मनमुटाव आ सकता है. यहां तक कि इसे दोस्ती टूटने और दुश्मनी शुरू होने का संकेत भी माना जाता है. तुर्की की इस मान्यता के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को चाकू, कैंची या कोई दूसरी नुकीली चीज देनी है, तो उसे सीधे हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए. इसके बजाय उस चीज को टेबल या किसी दूसरी सपाट जगह पर रख देना चाहिए. इसके बाद दूसरा व्यक्ति वहां से उसे उठा सकता है.

तुर्की में इस परंपरा को कई परिवारों में बचपन से सिखाया जाता है. माता-पिता बच्चों को भी समझाते हैं कि किसी को नुकीली चीज सीधे हाथ में देने से बचना चाहिए. कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है.

चाकू को दुश्मनी से क्यों जोड़ा जाता है?
इस मान्यता के पीछे एक प्रतीकात्मक वजह मानी जाती है. चाकू किसी चीज को काटने के काम आता है. इसी वजह से इसे रिश्तों को तोड़ने या दोस्ती में दरार आने का प्रतीक माना जाता है. यानी जिस तरह चाकू किसी चीज को दो हिस्सों में बांट सकता है, उसी तरह इसे हाथों-हाथ देने से दो लोगों के रिश्ते में दूरी आने से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा, चाकू और कैंची जैसी चीजें इस्तेमाल करते समय चोट लगने का खतरा भी रहता है. सीधे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में चाकू देने पर किसी का हाथ कट सकता है. इसलिए इसे टेबल पर रखकर उठाने का तरीका सुरक्षा के लिहाज से भी सही माना जाता है.

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क्या सच में चाकू देने से दुश्मनी हो जाती है?
ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी को चाकू हाथ में देने से दोस्ती टूट जाती है या झगड़ा होना तय है. यह तुर्की की एक पुरानी लोकमान्यता और परंपरा है, जिसे कुछ लोग आज भी मानते हैं. दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही मान्यताएं ग्रीस और कुछ दूसरे देशों में भी देखने को मिलती हैं. यानी तुर्की में चाकू को सीधे हाथ में न देने की परंपरा के पीछे रिश्तों को टूटने से बचाने की प्रतीकात्मक सोच और सुरक्षा, दोनों वजहें जुड़ी हुई हैं.

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