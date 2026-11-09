अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बनाएगा ईरान, ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त को कहा NO

हाल के दिनों में ईरान की मिसाइल क्षमता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. आईआरजीसी के एक प्रवक्ता ने शनिवार को घोषणा की कि तेहरान ने अपनी लंबे समय से चली आ रही 2,000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज सीमा को हटा लिया है. इसके कुछ महीने पहले खुजेस्तान में सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुलनबी मूसवीफर्द ने शुक्रवार के खुतबे में दावा किया था कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

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अगर यह दावा सही साबित होता है तो महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका भी ईरान की मिसाइल पहुंच में आ जाएगा. यह बयान सिर्फ तकनीकी दावा नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा समीकरण को प्रभावित करने वाला बयान माना जा रहा है.

ईरान लंबे समय से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास करता रहा है. उसकी मौजूदा क्षमताएं मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंच बनाने वाली मानी जाती हैं. लेकिन 15,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का विकास होगा.

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आईसीबीएम विकसित करना बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें उन्नत रॉकेट तकनीक, सटीक मार्गदर्शन प्रणाली, पुन: प्रवेश वाहन और विश्वसनीय परीक्षण शामिल होते हैं. ईरान का अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम कुछ संबंधित तकनीकों का आधार प्रदान करता है, क्योंकि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाले रॉकेट और लंबी दूरी की मिसाइलों में कई तकनीकी समानताएं होती हैं.

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क्या कहता है अमेरिकी खुफिया विभाग?

2026 की अमेरिकी वार्षिक खतरा आकलन रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर तेहरान चाहे तो 2035 से पहले सैन्य रूप से व्यवहार्य आईसीबीएम का विकास शुरू कर सकता है. यह आकलन बताता है कि फिलहाल ईरान के पास ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधन लगाने पर वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ रेंज बढ़ाने का दावा करना और वास्तव में विश्वसनीय आईसीबीएम तैयार करना दो अलग बातें हैं. कई देश पहले भी लंबी रेंज के दावे करते रहे हैं, लेकिन परीक्षण और परिचालन क्षमता साबित करने में वर्षों लग जाते हैं.

ईरान की इस दिशा में संभावित प्रगति का मुख्य कारण उसकी सुरक्षा चिंताएं हैं. वह अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य मौजूदगी को खतरा मानता है. लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता हासिल करने से वह प्रतिरोध की अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहता है. वहीं पश्चिमी देश इसे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला कदम मानते हैं. अगर ईरान वास्तव में इतनी लंबी रेंज की मिसाइल विकसित करता है तो इससे परमाणु अप्रसार प्रयासों और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.

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15,000 किलोमीटर की रेंज हासिल करना आसान नहीं है. इसके लिए बहु-चरणीय रॉकेट, हल्के और मजबूत पदार्थों, सटीक नियंत्रण प्रणाली और वायुमंडल में पुन: प्रवेश के दौरान उच्च तापमान सहन करने की क्षमता जरूरी होती है. ईरान का मौजूदा मिसाइल कार्यक्रम मुख्य रूप से मध्यम दूरी पर केंद्रित रहा है.

अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिले अनुभव मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन सैन्य ग्रेड आईसीबीएम के लिए अतिरिक्त परीक्षण और विकास की जरूरत पड़ती है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्नत तकनीक और सामग्री जुटाना भी चुनौतीपूर्ण है. विश्लेषकों का कहना है कि ईरान के बयान राजनीतिक संदेश भी हो सकते हैं.

रेंज सीमा हटाने की घोषणा और 15,000 किलोमीटर का दावा विरोधी देशों को चेतावनी देने और घरेलू दर्शकों को मजबूत संदेश देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वास्तविक क्षमता का अंदाजा लगाने के लिए भविष्य के परीक्षणों पर नजर रखनी होगी. अगर ईरान लंबी दूरी के परीक्षण करता है तो वह अंतरराष्ट्रीय निगरानी में आ जाएगा.

मिडिल ईस्ट और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा

इस विकास का असर सिर्फ अमेरिका-ईरान संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा. खाड़ी देश, इजरायल और यूरोपीय शक्तियां भी चिंतित हो सकती हैं. मिसाइल रक्षा प्रणालियों की मांग बढ़ सकती है और क्षेत्र में हथियारों की होड़ तेज हो सकती है. दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की आर्थिक और तकनीकी सीमाएं उसे जल्दबाजी में पूर्ण आईसीबीएम क्षमता हासिल करने से रोक सकती हैं.

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कुल मिलाकर, ईरान के हालिया बयान उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, लेकिन वास्तविक सैन्य क्षमता साबित होने में अभी समय लगेगा. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कूटनीतिक संवाद और निगरानी दोनों जारी रखने होंगे. सिर्फ दावों के आधार पर प्रतिक्रिया देने के बजाय ठोस खुफिया जानकारी और तकनीकी आकलन पर निर्भर रहना ज्यादा सही होगा. ईरान की मिसाइल नीति आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बनी रहेगी.

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