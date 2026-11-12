'राहुल की सुरक्षा को लेकर डर...', सोनिया गांधी बोलीं- जितनी चिंता बेटे की हुई, उतनी अपनी नहीं

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' बाजार में आ गई है. इस किताब में उन्होंने बीजेपी सरकार पर भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है. वहीं, बीजेपी ने इसे एक प्रोपेगैंडा बताया है.

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सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल (इमरजेंसी) का भी जिक्र किया है. उन्होंने माना कि देश में आपातकाल नहीं लगाया जाना चाहिए था. उन्होंने लिखा कि यह एक फैसला था, जो नहीं लिया जाना चाहिए था.

उन्होंने इमरजेंसी को याद करते हुए लिखा कि उस समय वह अपनी सास इंदिरा गांधी से जेल में मिलने जाती थीं और उनके लिए घर से खाना लेकर जाती थी. उन्होंने अपनी इस किताब में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के डर को भी जाहिर किया है.

अपनी इस किताब को लेकर सोनिया गांधी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की है. उन्होंने बताया कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी के नेताओं ने उनसे प्रधानमंत्री बनने का आग्रह किया था. उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए सहमति दे दी थी लेकिन बाद में अपना इरादा बदल लिया.

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राहुल के सुरक्षा की चिंता: सोनिया गांधी

इस वाकये पर प्रियंका गांधी ने बताया कि उन्हें और राहुल गांधी को डर था कि अगर उनकी मां प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी. वहीं, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चिंता भी उन्होंने जाहिर की है. सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें अक्सर राहुल गांधी के सुरक्षा की चिंता होती है.

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उनके मुताबिक, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शनों में उनके साथ खड़े हो गए हैं इसलिए उनकी उन्हें चिंता होती है. सोनिया गांधी ने बताया कि जब वे कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल रही थी तब भी उन्हें कभी अपनी जान को लेकर चिंता नहीं हुई.

राजीव बहुत हैंडसम थे: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात को भी याद किया. उन्होंने बताया कि राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात जनवरी 1965 में कैम्ब्रिज में हुई थी. उस समय राजीव गांधी ट्रिनिटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे. उन्होने बताया कि एक ग्रीक रेस्तरां में दोनों की नजरें मिली थी. उन्होंने राजीव गांधी को 'बहुत हैंडसम' बताया.

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छह महीने बाद राजीव गांधी ने उनसे अपनी मां इंदिरा गांधी से मिलने का आग्रह किया. उस मुलाकात को याद करते हुए सोनिया ने बताया कि उस समय वे घबरा गई थी और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे.

मैं नहीं चाहती थी राजीव राजनीति में आएं: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि वे नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी राजनीति में आएं. उन्होंने बताया कि 1980 में विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी की ओर रुख किया था. उन्होंने उस समय राजीव गांधी से लगभग एक साल तक राजनीति में न आने की विनती की थी.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब वे उनके पास फर्श पर बैठ गई थी. उस पल को याद करते हुए उन्होंने लिखा, 'मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, 'मम्मी, मम्मी' कहकर पुकारना चाहा, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला'.

सोनिया गांधी को था राजीव गांधी की हत्या का डर

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अपने डर को भी जाहिर किया है. उन्होंने बताया कि सास इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें राजीव गांधी के हत्या का डर सता रहा था. उस पल को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्हें बताया गया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्होंने उनसे कहा, 'वे तुम्हें भी मार डालेंगे.' सोनिया ने बताया कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे डिप्रेशन में चली गई थी.

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प्रियंका गांधी ने भी इस स्थिति पर बात की. उन्होंने बताया कि उस समय उनकी मां की स्थिति एक भूत जैसी हो गई थी. प्रियंका ने कहा कि मां सोनिया गांधी को अपने पति की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा डर था.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिय गांधी ने राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वे राजीव की आखिरी यात्रा में उनके साथ नहीं थी. उनके मुताबिक, उन्हें आज बी इसका पछतावा होता है. राजीव गांधी की हत्या के लगभग साढ़े छह साल बाद 1997 में सोनिया सक्रिय राजनीति में आई. उन्होंने बताया कि उनके दफ्तर में लगी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरें देखकर उन्हें लगा कि वह सिर्फ तमाशबीन बनकर नहीं रह सकती.

फिर यही जिंदगी चुनूंगी: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर राजीव गांधी राजनीति में नहीं आते और एयरलाइन पायलट ही बने रहे तो उनकी जिंदगी कैसी होती. उन्होंने कल्पना की कि दोनों साथ बूढ़े होते, अपने पोते-पोतियों के साथ समय बिताते और देश-विदेश की सैर करते. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें फिर से यही जिंदगी जीने का मौका मिले तो उन्होंने साफ कहा कि वे फिर से यही जिंदगी चुनेंगी.

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