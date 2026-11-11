चीन बॉर्डर के पास राफेल-सुखोई-मिराज-तेजस, जानिए एयरफोर्स का क्या है प्लान

भारतीय वायु सेना उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के नजदीक 13 से 21 नवंबर तक एक हाई इंटेसिटी वाला हवाई अभ्यास करने जा रही है. इस अभ्यास में फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे. यह हफ्ते भर का ड्रिल ऑपरेशनल एजिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर कॉम्बैट टैक्टिक्स और हिमालयी परिस्थितियों में हाई-एल्टीट्यूड इंजन परफॉर्मेंस को परखेगा.

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यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब वायु सेना ने इस साल कई बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय अभ्यास पूरे किए हैं. इससे साफ है कि भारत अपनी हवाई ताकत को निरंतर तैयार रखने पर जोर दे रहा है. अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमेन यानी नोटम जारी किया गया है.

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प्रतिबंध 13 से 21 नवंबर के बीच कई समय स्लॉट में लागू रहेंगे. 13 से 18 नवंबर तक खास विंडो बताई गई हैं जबकि 19 और 20 नवंबर को पूरे दिन प्रतिबंध रहेंगे. 21 नवंबर को 1829 यूटीसी तक प्रतिबंध जारी रहेंगे. दो एयर ट्रैफिक सर्विस रूट्स डब्ल्यू 85 देहरादून और हरिद्वार के बीच तथा डब्ल्यू 87 हरिद्वार और विनाक के बीच भी इस दौरान उपलब्ध नहीं रहेंगे.

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प्रभावित क्षेत्र में आने वाले एयरपोर्ट्स से संचालित कॉमर्शियल फ्लाइट्स को वायु सेना समायोजित करेगी. एयरलाइंस को पहले से समन्वय करने की सलाह दी गई है.

क्यों महत्वपूर्ण है सेंट्रल सेक्टर

भारत-चीन एलएसी का सेंट्रल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 545 किलोमीटर लंबा है. यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मना, नीति वैली और लिपुलेख जैसे प्रमुख हिमालयी घाटियां और पहाड़ी दर्रे शामिल हैं. ये दर्रे तिब्बती पठार की तरफ पहुंच देते हैं.

चीन की सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाया है. ऐसे में हाई-एल्टीट्यूड एयर कॉम्बैट तैयारियां, तेज मोबिलाइजेशन और निगरानी क्षमताएं खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं. इस अभ्यास से वायु सेना इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी क्षमताएं मजबूत करेगी.

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2026 में वायु सेना के प्रमुख अभ्यास

उत्तराखंड का यह अभ्यास वायु सेना के लिए इस साल के कई महत्वपूर्ण अभ्यासों के बाद आ रहा है. इनमें लड़ाकू तैयारियों का प्रदर्शन, बहुराष्ट्रीय भागीदारी और मित्र देशों की वायु सेनाओं के साथ संयुक्त प्रशिक्षण शामिल रहे. फरवरी में वायु शक्ति-2026 अभ्यास राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में हुआ.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राफेल, सु-30 एमकेआई, तेजस और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट ने सिम्युलेटेड प्रिसिजन-स्ट्राइक मिशन किए. अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने भी अपनी क्षमताएं दिखाईं. इस अभ्यास में दिन-रात के ऑपरेशन, एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड सपोर्ट और लॉजिस्टिकल क्षमताएं प्रदर्शित हुईं.

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जुलाई-अगस्त में वायु सेना ने ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक अभ्यास में राफेल फाइटर भेजे. 20 से ज्यादा देशों की वायु सेनाओं के साथ हाई-थ्रेट मल्टी-डोमेन माहौल में बड़े फोर्स एम्प्लॉयमेंट मिशन हुए. इसके बाद मलेशिया में उदारा शक्ति अभ्यास में रॉयल मलेशियन एयर फोर्स के साथ हाई-इंटेंसिटी कॉम्बैट सॉर्टीज और संयुक्त टैक्टिकल मैन्यूवर्स किए गए.

सितंबर में वीर गार्डियन 2026 भारत-जापान द्विपक्षीय अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ. भारत ने सु-30 एमकेआई, राफेल और स्वदेशी तेजस भेजे जबकि जापान ने एफ-2ए फाइटर शामिल किए. 14 दिन के इस अभ्यास में एडवांस्ड फ्लाइंग मिशन, विदिन-विजुअल-रेंज कॉम्बैट और मल्टी-एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हुए.

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सितंबर-अक्टूबर में तरंग शक्ति 2026 का दूसरा संस्करण जोधपुर में ‘पावर इन पार्टनरशिप’ थीम पर आयोजित हुआ. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, यूएई और अमेरिका सहित सात मित्र देशों ने भाग लिया जबकि 32 देश पर्यवेक्षक बने. इसमें जटिल संयुक्त मिशन, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म, सर्विलांस एसेट्स और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग क्षमताएं शामिल रहीं.

पूर्वी थिएटर में संयुक्त अभ्यासों से जुड़ाव

उत्तराखंड का यह हवाई अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों के चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाकों में इंटीग्रेटेड ऑपरेशन पर फोकस को भी दिखाता है. नवंबर 2024 में पूर्वी थिएटर में पूर्वी प्रहार अभ्यास नौ दिनों तक चला. इसमें थलसेना, नौसेना और वायु सेना ने संयुक्त रूप से इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रैपिड मोबिलाइजेशन और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की क्षमताएं परखीं.

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इसमें P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एम-777 अल्ट्रा-लाइट होवित्जर, चिनूक हेलीकॉप्टर, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, स्वार्म ड्रोन और लॉइटिंग म्यूनिशन्स शामिल रहे. मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश के हाई-एल्टीट्यूड इलाके में प्रचंड प्रहार नामक तीन दिवसीय त्रि-सेवा अभ्यास हुआ जिसमें एकीकृत सर्विलांस, कमांड एंड कंट्रोल, टारगेट एक्विजिशन और समन्वित फायरपावर को वैलिडेट किया गया.

एलएसी के पास इस हाई इंटेसिटी वाले अभ्यास से वायु सेना अपनी फ्रंटलाइन एसेट्स को वास्तविक परिस्थितियों के करीब परखेगी. हाई-एल्टीट्यूड पर इंजन परफॉर्मेंस और बीवीआर टैक्टिक्स का परीक्षण भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारियां मजबूत करेगा.

नोटम के जरिए एयरस्पेस प्रबंधन साफ दिखाता है कि नागरिक उड्डयन को भी ध्यान में रखा जा रहा है. चीन की सीमावर्ती गतिविधियों के मद्देनजर सेंट्रल सेक्टर में ऐसी तैयारियां सुरक्षा समीकरण को संतुलित रखने में मददगार साबित होंगी. कुल मिलाकर यह अभ्यास भारतीय वायु सेना की निरंतर युद्धक क्षमता और क्षेत्रीय तैयारियों का प्रमाण है.

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