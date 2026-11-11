बदलेगा नौसेना का ये युद्धपोत, सरकार ने की 500 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ INS बेतवा के सामान्य रिफिट और री-पावरिंग का डील किया है. इस सौदे की कीमत 498.58 करोड़ रुपये है. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुए इस डील से भारतीय नौसेना के ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट का बड़ा कायाकल्प होगा.

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जहाज के मौजूदा स्टीम आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को हटाकर आधुनिक डीजल इंजन आधारित सिस्टम लगाया जाएगा. साथ ही आधुनिक हथियार सूट लगाकर लड़ाकू क्षमताओं को भी बढ़ाया जाएगा. इससे जहाज की परिचालन क्षमता और प्रभावशीलता काफी सुधरेगी.

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यह परियोजना जहाज मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करेगी. खासकर जटिल प्रोपल्शन सिस्टम बदलने और नौसैनिक प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण जैसे कामों में. परियोजना में 50 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई शामिल होंगे. इससे जहाज निर्माण और सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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यह कदम आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगा. साथ ही देश की स्वदेशी नौसैनिक जहाज मरम्मत क्षमताओं को और मजबूत बनाएगा. INS बेतवा जैसे पुराने प्लेटफॉर्म को नई तकनीक से लैस कर नौसेना अपनी तैयारियों को लंबे समय तक बनाए रख सकेगी. कुल मिलाकर यह अनुबंध नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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