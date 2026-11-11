scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदलेगा नौसेना का ये युद्धपोत, सरकार ने की 500 करोड़ की डील

रक्षा मंत्रालय ने INS बेतवा के रिफिट और री-पावरिंग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ करीब 500 करोड़ रुपये का अनुबंध किया. भागीरथी क्लास फ्रिगेट का स्टीम प्रोपल्शन डीजल में बदला जाएगा और हथियार सिस्टम अपग्रेड होगा.

Advertisement
X
ये है भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस बेतवा. (File Photo: Indian Navy/Wiki)
ये है भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस बेतवा. (File Photo: Indian Navy/Wiki)

रक्षा मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ INS बेतवा के सामान्य रिफिट और री-पावरिंग का डील किया है. इस सौदे की कीमत 498.58 करोड़ रुपये है. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुए इस डील से भारतीय नौसेना के ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रिगेट का बड़ा कायाकल्प होगा. 

जहाज के मौजूदा स्टीम आधारित प्रोपल्शन सिस्टम को हटाकर आधुनिक डीजल इंजन आधारित सिस्टम लगाया जाएगा. साथ ही आधुनिक हथियार सूट लगाकर लड़ाकू क्षमताओं को भी बढ़ाया जाएगा. इससे जहाज की परिचालन क्षमता और प्रभावशीलता काफी सुधरेगी.

यह भी पढ़ें: INS चिल्का से नौसेना के अग्निवीरों का सबसे बड़ा बैच होगा पास आउट... होगी विशेष ट्रेनिंग फिर तैनाती

सम्बंधित ख़बरें

IAF air exercise Uttarakhand
चीन बॉर्डर के पास राफेल-सुखोई-मिराज-तेजस, जानिए IAF का क्या है प्लान
NSG Black Cat Commandos
जैकेट, गैजेट्स, वेपन... ब्लैक कैट कमांडोज की वर्दी में होंगे ये 5 बदलाव
Pralay Missile Test
प्रलय मिसाइल का सफल टेस्ट... न दुश्मन रोक पाएगा, न बच पाएगा
Agniveers pass out INS Chilka
INS चिल्का से नौसेना के अग्निवीरों का सबसे बड़ा बैच होगा पास आउट
South Block, Shaurya Bhavan
साउथ ब्लॉक से खत्म होगा रिश्ता, शौर्य भवन में शिफ्ट होंगे सेना अधिकारी

MoD contract INS Betwa

यह परियोजना जहाज मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करेगी. खासकर जटिल प्रोपल्शन सिस्टम बदलने और नौसैनिक प्लेटफॉर्म के आधुनिकीकरण जैसे कामों में. परियोजना में 50 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई शामिल होंगे. इससे जहाज निर्माण और सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. 

यह भी पढ़ें: ईरान का वो मिसाइल प्लान, जिससे परेशान हैं ट्रंप, अमेरिका में बढ़ी हुई है टेंशन

Advertisement

यह कदम आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करेगा. साथ ही देश की स्वदेशी नौसैनिक जहाज मरम्मत क्षमताओं को और मजबूत बनाएगा. INS बेतवा जैसे पुराने प्लेटफॉर्म को नई तकनीक से लैस कर नौसेना अपनी तैयारियों को लंबे समय तक बनाए रख सकेगी. कुल मिलाकर यह अनुबंध नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जब ताज लेकर सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थीं ऐश्वर्या राय, 32 साल पुरानी वो मुलाकात, Video वायरल |
    Chhath Special Trains: छठ पर रेलवे की बड़ी तैयारी, 1500 स्‍पेशल ट्रेने, AI कैमरों से होगी निगरानी |
    कुलगाम हमला: मोटरसाइकिल पर आए आतंकी, CRPF जवानों पर की फायरिंग |
    Arshdeep-Samreen Engaged: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह की हुई सगाई! घुटनों पर बैठ समरीन को किया प्रपोज, एक्ट्रेस ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग |
    ऐप से बुक कर सकेंगे ट्रैक्टर और कृषि ड्रोन! एक्सपर्ट्स ने बताया खेती में कैसे आएगी नई क्रांति |
    ITC मंगलदीप की पहल 'हर भक्त श्री राम तक', अयोध्या राम मंदिर में लगाए गए 800 मीटर ब्रेल पैनल |
    किसी के पैर में लगी गोली, किसी की रीढ़ में चोट... कुलगाम आतंकी हमले में घायल जवानों की कैसी है हालत |
    गाजा पर इजरायल ने क‍िया हवाई हमला, 3 की मौत; देखें दुन‍िया आजतक |
    युद्धबंदियों की रिहाई पर सहमति... अबू-धाबी मीटिंग में रूस-यूक्रेन के बीच दूसरे दिन की बातचीत जारी |
    माइल हाई क्लब... फ्लाइट में रोमांस करने की बुकिंग, कपल को मिलता है प्राइवेट टाइम!
    Advertisement