बुलेटप्रूफ जैकेट, गैजेट्स, वेपन... जानिए ब्लैक कैट कमांडोज की वर्दी में होंगे कौन से 5 बदलाव

देश की सबसे विशिष्ट सुरक्षा यूनिट्स में शामिल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) यानी ब्लैक कैट कमांडो अब अपनी यूनिफॉर्म में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं. इस बदलाव का मकसद केवल कमांडो की वर्दी का रंग या डिजाइन बदलना नहीं, बल्कि भीषण गर्मी में उनकी कार्यक्षमता, शारीरिक क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

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VIP सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो को लंबे समय तक खुले मैदान, सड़क, एयरपोर्ट, सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खड़ा रहना पड़ता है. कई बार उन्हें घंटों तक भारी सुरक्षा उपकरणों और बुलेटप्रूफ जैकेट के साथ ड्यूटी करनी होती है. ऐसे में गर्मी, पसीना, शरीर में पानी की कमी और थकान उनके लिए गंभीर चुनौती बन जाते हैं.

नई यूनिफॉर्म में हल्के कपड़े, बेहतर वेंटिलेशन और शरीर से पसीने की नमी बाहर निकालने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए नायलॉन-कॉटन के मिश्रण वाले NYCO फैब्रिक का इस्तेमाल प्रस्तावित है.

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यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव की बात को लेकर यह समझना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी में नए रंग की घोषणा नहीं है. फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि ब्लैक कैट कमांडो की पारंपरिक काली वर्दी को किस रंग से बदला जाएगा. असली बदलाव कपड़े की गुणवत्ता, वजन और गर्म मौसम में आराम है.

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क्यों महसूस हुई यूनिफॉर्म बदलने की जरूरत?

NSG कमांडो का काम सामान्य सुरक्षा कर्मियों से काफी अलग होता है. उन्हें आतंकवादी हमलों, बंधक संकट, विमान अपहरण और अन्य गंभीर सुरक्षा परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा, NSG के क्लोज प्रोटेक्शन कमांडो देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों यानी VIP और VVIP की सुरक्षा में भी तैनात रहते हैं.

इस जिम्मेदारी में उन्हें लंबे समय तक सतर्क रहना पड़ता है. कई बार सुरक्षा व्यवस्था के तहत उन्हें खुले स्थानों पर लगातार खड़ा रहना पड़ता है, जहां छाया या आराम की सुविधा सीमित होती है. गर्मी के मौसम में यह जिम्मेदारी और कठिन हो जाती है. काली यूनिफॉर्म, भारी बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरण शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं.

शरीर से निकलने वाला पसीना यदि कपड़े में ही जमा रहे और बाहर न निकल सके, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. इससे हीट स्ट्रेस, थकान, चक्कर और बेहोशी जैसी समस्याएं पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है.

विजयवाड़ा की घटना के बाद तेज हुई तैयारी

यूनिफॉर्म में बदलाव की जरूरत को अप्रैल में हुई एक घटना ने और गंभीर बना दिया. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा में तैनात एक NSG कमांडो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान बेहोश हो गया था.

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इस घटना ने यह सवाल खड़ा किया कि अत्यधिक गर्मी में भारी सुरक्षा उपकरणों के साथ लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले कमांडो के लिए मौजूदा यूनिफॉर्म कितनी सुविधाजनक है. इसके बाद NSG के क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स और मुख्यालय ने यूनिफॉर्म में बदलाव के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया. इसका उद्देश्य सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना कमांडो को गर्मी से राहत देना है.

NYCO फैब्रिक से बनेगी नई यूनिफॉर्म

नई यूनिफॉर्म में NYCO यानी Nylon-Cotton मिश्रित कपड़े का इस्तेमाल किया जाएगा. यह कपड़ा नायलॉन की मजबूती और कॉटन के आरामदायक गुणों को मिलाकर तैयार किया जाता है. नायलॉन कपड़े को टिकाऊ और जल्दी सूखने वाला बनाने में मदद करता है, जबकि कॉटन त्वचा के संपर्क में अपेक्षाकृत आरामदायक महसूस होता है.

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इस मिश्रित कपड़े का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य शरीर के आसपास हवा का बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना और पसीने की नमी को बाहर निकलने में मदद करना है. इससे गर्मी में लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले कमांडो को अपेक्षाकृत आराम मिल सकता है. इसके अलावा, नई वर्दी का वजन कम रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कमांडो की गतिविधियों और शारीरिक क्षमता पर अनावश्यक दबाव न पड़े.

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6 किलो की बुलेटप्रूफ जैकेट: कमांडो के लिए सबसे बड़ी चुनौती

NSG कमांडो की मौजूदा यूनिफॉर्म के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट है. VIP सुरक्षा में तैनात कमांडो को अपनी काली यूनिफॉर्म के ऊपर लगभग 6 किलो वजन वाली बुलेटप्रूफ जैकेट पहननी पड़ती है. इसका उद्देश्य गोली और अन्य संभावित हमलों से शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को सुरक्षा देना है. लेकिन गर्मी के मौसम में यह जैकेट शरीर पर अतिरिक्त बोझ डालती है.

बुलेटप्रूफ जैकेट शरीर के बड़े हिस्से को ढकती है, जिससे शरीर से निकलने वाली गर्मी बाहर जाने में परेशानी हो सकती है. जब इसके ऊपर यूनिफॉर्म और अन्य सुरक्षा उपकरण भी होते हैं, तो कमांडो के शरीर पर कुल भार बढ़ जाता है. लंबे समय तक खड़े रहने, तेजी से चलने या किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करने के दौरान यह परेशानी और बढ़ सकती है.

यहां यह समझना जरूरी है कि नई यूनिफॉर्म आने का अर्थ बुलेटप्रूफ जैकेट को हटाना या उसकी सुरक्षा क्षमता कम करना नहीं है. जैकेट का वजन और सुरक्षा स्तर अलग-अलग उपकरण संबंधी विषय हैं. फिलहाल उपलब्ध जानकारी में जैकेट के वजन को कम करने या उसके डिजाइन में बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मुख्य जोर यूनिफॉर्म को हल्का और ज्यादा आरामदायक बनाने पर है.

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नई यूनिफॉर्म में किस तरह के बदलाव होंगे?

नई यूनिफॉर्म में कई स्तरों पर बदलाव किए जाने की तैयारी है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फैब्रिक, वजन, हवा के आवागमन और पसीने की नमी को बाहर निकालने की क्षमता से जुड़े हैं.

हल्का फैब्रिक: मौजूदा यूनिफॉर्म की तुलना में नई ड्रेस को हल्का रखने की कोशिश होगी. इससे कमांडो को लंबे समय तक ड्यूटी करने में सहूलियत मिल सकती है.

मौजूदा यूनिफॉर्म की तुलना में नई ड्रेस को हल्का रखने की कोशिश होगी. इससे कमांडो को लंबे समय तक ड्यूटी करने में सहूलियत मिल सकती है. बेहतर वेंटिलेशन: NYCO फैब्रिक के इस्तेमाल से हवा का आवागमन बेहतर बनाने पर जोर है. इससे शरीर के आसपास गर्मी और उमस कम करने में मदद मिल सकती है.

NYCO फैब्रिक के इस्तेमाल से हवा का आवागमन बेहतर बनाने पर जोर है. इससे शरीर के आसपास गर्मी और उमस कम करने में मदद मिल सकती है. पसीने की नमी बाहर निकालना: गर्मी में लगातार पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपकने लगते हैं. नई यूनिफॉर्म में नमी को बाहर निकालने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी.

गर्मी में लगातार पसीना आने से कपड़े शरीर से चिपकने लगते हैं. नई यूनिफॉर्म में नमी को बाहर निकालने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी. बेहतर फिटिंग और आराम: यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि कमांडो दौड़ने, झुकने, तेजी से दिशा बदलने और अन्य शारीरिक गतिविधियां आसानी से कर सकें. हालांकि, नई ड्रेस की फिटिंग और डिजाइन का पूरा आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है.

यूनिफॉर्म ऐसी होनी चाहिए कि कमांडो दौड़ने, झुकने, तेजी से दिशा बदलने और अन्य शारीरिक गतिविधियां आसानी से कर सकें. हालांकि, नई ड्रेस की फिटिंग और डिजाइन का पूरा आधिकारिक विवरण अभी सामने नहीं आया है. रंग और डिजाइन में संभावित बदलाव: नई यूनिफॉर्म के रंग को लेकर भी चर्चा है, लेकिन अभी किसी नए रंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. काली यूनिफॉर्म की जगह कौन-सा रंग आएगा, यह टेंडर और अंतिम खरीद प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

NSG कमांडो की यूनिफॉर्म का पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या होता है?

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NSG की यूनिफॉर्म केवल कपड़ों का सेट नहीं होती, बल्कि यह कमांडो की भूमिका और ऑपरेशन की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया सुरक्षा पहनावा होता है. अलग-अलग जिम्मेदारियों के लिए उपकरणों में अंतर हो सकता है. VIP सुरक्षा में तैनात कमांडो और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में शामिल कमांडो का पहनावा जरूरी नहीं कि एक जैसा हो.

VIP सुरक्षा में सामान्य तौर पर कमांडो की ड्रेस के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट, पहचान संबंधी चिह्न, संचार उपकरण और आवश्यकता के अनुसार अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं. ऑपरेशन के हिसाब से हेलमेट, विशेष चश्मा, दस्ताने और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन सभी उपकरणों का उद्देश्य कमांडो को सुरक्षा देना और तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है.

नई यूनिफॉर्म को समझते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि बदलाव मुख्य रूप से कपड़े और आराम से संबंधित है. इसका मतलब यह नहीं है कि NSG का पूरा सुरक्षा उपकरण प्रोटोकॉल बदलने जा रहा है.

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कब तक नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे ब्लैक कैट कमांडो?

नई यूनिफॉर्म का ट्रायल पूरा होने की जानकारी सामने आई है. अब कपड़े की खरीद और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाने की तैयारी है. इसके बाद बड़े स्तर पर यूनिफॉर्म तैयार करने और कमांडो तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

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अगले साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले VIP सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो नई यूनिफॉर्म में दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, इसका वास्तविक समय खरीद प्रक्रिया, उत्पादन और वितरण पर निर्भर करेगा.

क्या इससे NSG की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी?

नई यूनिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा कमांडो की कार्यक्षमता में सुधार के रूप में सामने आ सकता है. सुरक्षा बलों के लिए केवल आधुनिक हथियार और बेहतर प्रशिक्षण ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले जवानों का शारीरिक आराम भी उतना ही जरूरी है.

यदि कमांडो को गर्मी में कम थकान महसूस होती है और उनके शरीर का तापमान बेहतर तरीके से नियंत्रित रहता है, तो वे ज्यादा समय तक सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं. इससे VIP सुरक्षा के दौरान उनकी एकाग्रता और प्रतिक्रिया क्षमता को भी फायदा मिल सकता है.

इस तरह NSG की नई यूनिफॉर्म का बदलाव दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका संबंध कमांडो की सेहत, सुरक्षा और ऑपरेशनल तैयारी से है. खास बात यह है कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में अब जवानों के उपकरणों को केवल सुरक्षा के नजरिये से नहीं, बल्कि उनके आराम और लंबे समय तक काम करने की क्षमता के आधार पर भी बेहतर बनाया जा रहा है.

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